पंखे वाला फ्लैगशिप फोन ला रहा है Redmi, रिकॉर्डतोड़ 8500mAh बैटरी और धांसू परफॉर्मेंस

स्मार्टफोन ब्रैंड Redmi का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन Redmi K90 Ultra लॉन्च से पहले ही लगातार चर्चा में है। लीक्स से संकेत मिलते हैं कि इस बार कंपनी परफॉर्मेंस-ड्रिवेन यूजर्स, खासकर गेमर्स को सीधे टारगेट करने की तैयारी में है। बड़ी बैटरी, हाई-एंड प्रोसेसर और फोन के अंदर लगा कूलिंग फैन, ये सभी बातें Redmi K90 Ultra को अब तक की K-सीरीज का सबसे अलग स्मार्टफोन बनाती हैं। इससे जुड़े नए लीक्स भी सामने आए हैं।

टिप्स्टर Digital Chat Station के मुताबिक, Redmi K90 Ultra में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट दिया जा सकता है। खास बात यह है कि पिछले कुछ सालों में Redmi की Ultra सीरीज में Dimensity के Plus वेरिएंट देखने को मिले थे, लेकिन इस बार कंपनी स्टैंडर्ड Dimensity 9500 के साथ लॉन्च कर सकती है। यह चिपसेट हाई-एंड गेमिंग, AI टास्क और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर थर्मल और पावर एफिशिएंसी देने पर फोकस करता है।

8500mAh बैटरी से चार्जिंग की टेंशन खत्म Redmi K90 Ultra का सबसे बड़ा हाइलाइट इसकी 8500mAh बैटरी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इंटरनल टेस्टिंग के दौरान बैटरी कैपेसिटी को और बढ़ाने पर भी काम कर रही है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ फोन में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जिससे बड़ी बैटरी होने के बावजूद चार्जिंग स्पीड से कोई समझौता नहीं करना होगा। यह कॉम्बिनेशन उन यूजर्स के लिए खास हो सकता है, जो लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग या ट्रैवल के दौरान फोन यूज करते हैं।

फोन के अंदर पंखे वाला कूलिंग सिस्टम लीक की चौंकाने वाली बात फोन का इन-बिल्ट कूलिंग फैन है। अगर यह जानकारी सही है, तो Redmi K90 Ultra Xiaomi ग्रुप का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें एक्टिव कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि लंबे गेमिंग सेशन या हैवी परफॉर्मेंस के दौरान फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा और थर्मल थ्रॉटलिंग की समस्या कम देखने को मिलेगी। हालांकि, इसके चलते फोन का डिजाइन थोड़ा मोटा या भारी हो सकता है।

165Hz डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन डिस्प्ले सेक्शन में Redmi K90 Ultra को करीब 6.8-इंच का फ्लैट OLED पैनल मिल सकता है, जिसमें 1.5K रेजॉल्यूशन और 165Hz तक का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। इसके अलावा, फोन में मेटल फ्रेम, अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फुल वॉटर रेसिस्टेंस जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की भी बात सामने आई है।