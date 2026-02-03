Hindustan Hindi News
पंखे वाला फ्लैगशिप फोन ला रहा है Redmi, रिकॉर्डतोड़ 8500mAh बैटरी और धांसू परफॉर्मेंस

पंखे वाला फ्लैगशिप फोन ला रहा है Redmi, रिकॉर्डतोड़ 8500mAh बैटरी और धांसू परफॉर्मेंस

संक्षेप:

Redmi K90 Ultra में 8500mAh की बड़ी बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग और फोन के अंदर लगा कूलिंग फैन मिलने की उम्मीद है, जो इसे गेमिंग के लिए खास बनाता है। इससे जुड़े नए लीक्स सामने आए हैं। 

Feb 03, 2026 10:15 pm ISTPranesh Tiwari
स्मार्टफोन ब्रैंड Redmi का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन Redmi K90 Ultra लॉन्च से पहले ही लगातार चर्चा में है। लीक्स से संकेत मिलते हैं कि इस बार कंपनी परफॉर्मेंस-ड्रिवेन यूजर्स, खासकर गेमर्स को सीधे टारगेट करने की तैयारी में है। बड़ी बैटरी, हाई-एंड प्रोसेसर और फोन के अंदर लगा कूलिंग फैन, ये सभी बातें Redmi K90 Ultra को अब तक की K-सीरीज का सबसे अलग स्मार्टफोन बनाती हैं। इससे जुड़े नए लीक्स भी सामने आए हैं।

टिप्स्टर Digital Chat Station के मुताबिक, Redmi K90 Ultra में MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट दिया जा सकता है। खास बात यह है कि पिछले कुछ सालों में Redmi की Ultra सीरीज में Dimensity के Plus वेरिएंट देखने को मिले थे, लेकिन इस बार कंपनी स्टैंडर्ड Dimensity 9500 के साथ लॉन्च कर सकती है। यह चिपसेट हाई-एंड गेमिंग, AI टास्क और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर थर्मल और पावर एफिशिएंसी देने पर फोकस करता है।

ये भी पढ़ें:नया खरीदने से पहले रुको! Samsung से Vivo तक, फरवरी में आ रहे हैं ये फोन

8500mAh बैटरी से चार्जिंग की टेंशन खत्म

Redmi K90 Ultra का सबसे बड़ा हाइलाइट इसकी 8500mAh बैटरी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इंटरनल टेस्टिंग के दौरान बैटरी कैपेसिटी को और बढ़ाने पर भी काम कर रही है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ फोन में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जिससे बड़ी बैटरी होने के बावजूद चार्जिंग स्पीड से कोई समझौता नहीं करना होगा। यह कॉम्बिनेशन उन यूजर्स के लिए खास हो सकता है, जो लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग या ट्रैवल के दौरान फोन यूज करते हैं।

फोन के अंदर पंखे वाला कूलिंग सिस्टम

लीक की चौंकाने वाली बात फोन का इन-बिल्ट कूलिंग फैन है। अगर यह जानकारी सही है, तो Redmi K90 Ultra Xiaomi ग्रुप का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें एक्टिव कूलिंग सिस्टम दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि लंबे गेमिंग सेशन या हैवी परफॉर्मेंस के दौरान फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा और थर्मल थ्रॉटलिंग की समस्या कम देखने को मिलेगी। हालांकि, इसके चलते फोन का डिजाइन थोड़ा मोटा या भारी हो सकता है।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज! भारत में सस्ते होंगे iPhone, सरकार के इस फैसले ने Apple को किया खुश

165Hz डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन

डिस्प्ले सेक्शन में Redmi K90 Ultra को करीब 6.8-इंच का फ्लैट OLED पैनल मिल सकता है, जिसमें 1.5K रेजॉल्यूशन और 165Hz तक का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। इसके अलावा, फोन में मेटल फ्रेम, अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फुल वॉटर रेसिस्टेंस जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की भी बात सामने आई है।

लीक्स के अनुसार, Redmi K90 Ultra को मई या जून 2026 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इसी इवेंट में कंपनी Redmi K Pad 2 नाम का एक परफॉर्मेंस-फोकस्ड टैबलेट भी पेश कर सकती है। फिलहाल Redmi की ओर से इन जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

