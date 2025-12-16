Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Redmi K90 Ultra Tipped to Launch With Massive 10000mAh Battery and Slim Design
Redmi तैयार! आ रहा है 10000mAh बैटरी वाला पतला स्मार्टफोन, फीचर्स भी लीक

Redmi तैयार! आ रहा है 10000mAh बैटरी वाला पतला स्मार्टफोन, फीचर्स भी लीक

संक्षेप:

Redmi अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Redmi K90 Ultra को जल्द लॉन्च कर सकता है। लीक के अनुसार, इस फोन में स्लिम डिजाइन के साथ 10,000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 100W फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। 

Dec 16, 2025 07:20 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Redmi K90 Ultra

Redmi K90 Ultra

  • checkBlack
  • check12GB / 16GB RAM
  • check512GB Storage

₹74970

और जाने

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
amazon-logo

₹85999

₹93999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
flipkart-logo

₹72483

₹76999

खरीदिये

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Pro Max

  • checkBlack
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage

₹50990

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹59998

खरीदिये

टेक कंपनी Redmi एक बार फिर स्मार्टफोन बैटरी से जुड़ी सोच को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। नए लीक्स संकेत देते हैं कि कंपनी अपने अगले फ्लैगशिप डिवाइस Redmi K90 Ultra में ऐसी बैटरी दे सकती है, जो अब तक इस सेगमेंट में शायद ही देखने को मिली हो। चर्चा है कि यह फोन ना सिर्फ दमदार होगा, बल्कि भारी बैटरी के बावजूद स्लिम डिजाइन भी बनाए रखेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Redmi K90 Ultra

Redmi K90 Ultra

  • checkBlack
  • check12GB / 16GB RAM
  • check512GB Storage

₹74970

और जाने

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
amazon-logo

₹85999

₹93999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
flipkart-logo

₹72483

₹76999

खरीदिये

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Pro Max

  • checkBlack
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage

₹50990

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹59998

खरीदिये

लीक के मुताबिक, Redmi K90 Ultra में करीब 10000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह मौजूदा K90 सीरीज के बाकी फोन्स से काफी आगे निकल जाएगा। अभी तक K90 और K90 Pro Max में 7100mAh और 7560mAh की बैटरी देखने को मिली है, जबकि Ultra वर्जन सीधे एक नए लेवल पर जाने की तैयारी में नजर आ रहा है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद फोन में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और फुल-स्पीड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

धाकड़ परफॉर्मेंस ऑफर करेगा फोन

परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi K90 Ultra में MediaTek का नया Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ एक खास हाई फ्रेम रेट सॉफ्टवेयर लेयर मिल सकती है, जो गेमिंग के दौरान स्मूदनेस बढ़ाने के अलावा रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी बेहतर रिस्पॉन्स देगा। यानी यह फोन सिर्फ बैटरी ही नहीं, बल्कि स्पीड और स्टेबिलिटी के मामले में भी फ्लैगशिप-लेवल एक्सपीरियंस ऑफर करेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO Reno 14 Pro

OPPO Reno 14 Pro

  • checkblack
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹51999

खरीदिये

discount

14% OFF

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70

  • checkPANTONE Lily Pad
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

Moto G76

Moto G76

  • checkBlack/Grey/Silver/Blue
  • check8GB (expandable up to 16GB) RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹18990

और जाने

discount

17% OFF

Poco C85 5G

Poco C85 5G

  • checkPurple
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹11999

₹14499

खरीदिये

Lava Play Max

Lava Play Max

  • checkDeccan Black and Himalayan White colour
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage

₹12999

और जाने

डिस्प्ले के मोर्चे पर Redmi पहले ही K90 सीरीज में मजबूत रहा है। Pro Max वेरिएंट में 6.9 इंच का OLED पैनल दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। Dolby Vision और HDR10+ जैसी टेक्नोलॉजी इसे प्रीमियम विजुअल एक्सपीरियंस देती हैं। साथ ही, TSMC की AI-पावर्ड डिस्प्ले चिप विजुअल क्वॉलिटी और पावर एफिशियंसी को बेहतर बनाने में मदद करती है।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

ऐसे हैं बेस मॉडल के स्पेसिफिकेशंस

वहीं, बेस Redmi K90 मॉडल में 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज का विकल्प मिलता है। कैमरा सेटअप में 50MP का प्राइमरी और टेलीफोटो लेंस के साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है, जबकि फ्रंट में 20MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसकी 7100mAh बैटरी 100W फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Redmi Redmi India Redmi Phone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।