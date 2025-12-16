Redmi तैयार! आ रहा है 10000mAh बैटरी वाला पतला स्मार्टफोन, फीचर्स भी लीक

संक्षेप: Redmi अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Redmi K90 Ultra को जल्द लॉन्च कर सकता है। लीक के अनुसार, इस फोन में स्लिम डिजाइन के साथ 10,000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 100W फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

Dec 16, 2025 07:20 pm IST

टेक कंपनी Redmi एक बार फिर स्मार्टफोन बैटरी से जुड़ी सोच को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। नए लीक्स संकेत देते हैं कि कंपनी अपने अगले फ्लैगशिप डिवाइस Redmi K90 Ultra में ऐसी बैटरी दे सकती है, जो अब तक इस सेगमेंट में शायद ही देखने को मिली हो। चर्चा है कि यह फोन ना सिर्फ दमदार होगा, बल्कि भारी बैटरी के बावजूद स्लिम डिजाइन भी बनाए रखेगा।

लीक के मुताबिक, Redmi K90 Ultra में करीब 10000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह मौजूदा K90 सीरीज के बाकी फोन्स से काफी आगे निकल जाएगा। अभी तक K90 और K90 Pro Max में 7100mAh और 7560mAh की बैटरी देखने को मिली है, जबकि Ultra वर्जन सीधे एक नए लेवल पर जाने की तैयारी में नजर आ रहा है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद फोन में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और फुल-स्पीड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

धाकड़ परफॉर्मेंस ऑफर करेगा फोन परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi K90 Ultra में MediaTek का नया Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ एक खास हाई फ्रेम रेट सॉफ्टवेयर लेयर मिल सकती है, जो गेमिंग के दौरान स्मूदनेस बढ़ाने के अलावा रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी बेहतर रिस्पॉन्स देगा। यानी यह फोन सिर्फ बैटरी ही नहीं, बल्कि स्पीड और स्टेबिलिटी के मामले में भी फ्लैगशिप-लेवल एक्सपीरियंस ऑफर करेगा।

डिस्प्ले के मोर्चे पर Redmi पहले ही K90 सीरीज में मजबूत रहा है। Pro Max वेरिएंट में 6.9 इंच का OLED पैनल दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। Dolby Vision और HDR10+ जैसी टेक्नोलॉजी इसे प्रीमियम विजुअल एक्सपीरियंस देती हैं। साथ ही, TSMC की AI-पावर्ड डिस्प्ले चिप विजुअल क्वॉलिटी और पावर एफिशियंसी को बेहतर बनाने में मदद करती है।