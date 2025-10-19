Redmi का नया वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगा जबर्दस्त 2.1 चैनल ऑडियो सेटअप, लुक भी धांसू

संक्षेप: Redmi K90 Pro Max 3 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले रेडमी के प्रोडक्ट मैनेजर सन कुन ने इस फोन के यूनीक स्पीकर सेटअप के बारे मे खास जानकारी दी है। फोन ऑडियो-वाइब्रेशन डस्ट रिमूवल फीचर के साथ आएगा।

रेडमी अपने नए फोन- Redmi K90 Pro Max को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। फोन 23 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले रेडमी के प्रोडक्ट मैनेजर सन कुन ने इस फोन के यूनीक स्पीकर सेटअप के बारे मे खास जानकारी दी है। लेटेस्ट वीबो पोस्ट में उन्होंने डिजाइन, फंक्शनैलिटी और अकूस्टिक इंप्रूवमेंट के बारे में बताया है, जो इस फ्लैगशिप को आम स्मार्टफोन्स से अलग बनाते हैं। रेडमी के एग्जिक्यूटिव ने इस अपकमिंग डिवाइस के बारे में और क्या जानकारी दी हैं, आइए जानते हैं।

सन कुन के अनुसार रेडमी K90 प्रो मैक्स में कैमरा लेंस के बगल में लगा सर्कुलर मॉड्यूल कोई डेकोरेटिव एलिमेंट नहीं, बल्कि एक रियल स्पीकर है। उन्होंने बताया कि यह रियर स्पीकर फोन के IP68-रेटेड वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस को भी नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि इसे पूरी सेफ्टी को ध्यान में रख कर डिजाइन किया गया है।

ऑडियो-वाइब्रेशन डस्ट रिमूवल फीचर इसके अलावा रेडमी ने इस फोन में सॉफ्टवेयर बेस्ड एक ऑडियो-वाइब्रेशन डस्ट रिमूवल फीचर भी दिया है, जो बेस्ट साउंड क्वॉलिटी के लिए स्पीकर को साफ करने में मदद करता है। सन कुन ने आगे बताया कि K90 प्रो मैक्स के डेनिम कलर वेरिएंट में टेक डेनिम मटेरियल प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है, जो असली डेनिम की बनावट और फील देता है। साथ ही यह गंदगी और स्क्रैच से भी फोन को बेहतर प्रोटेक्शन देता है। उन्होंने यूजर्स को भरोसा दिलाया कि इस वेरिएंट की कूलिंग परफॉर्मेंस ब्लैक और व्हाइट मॉडल्स के बराबर है।