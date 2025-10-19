Redmi का नया वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगा जबर्दस्त 2.1 चैनल ऑडियो सेटअप, लुक भी धांसू

Hindustan Hindi News
Sun, 19 Oct 2025 09:14 AMKumar Prashant Singh
रेडमी अपने नए फोन- Redmi K90 Pro Max को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। फोन 23 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले रेडमी के प्रोडक्ट मैनेजर सन कुन ने इस फोन के यूनीक स्पीकर सेटअप के बारे मे खास जानकारी दी है। लेटेस्ट वीबो पोस्ट में उन्होंने डिजाइन, फंक्शनैलिटी और अकूस्टिक इंप्रूवमेंट के बारे में बताया है, जो इस फ्लैगशिप को आम स्मार्टफोन्स से अलग बनाते हैं। रेडमी के एग्जिक्यूटिव ने इस अपकमिंग डिवाइस के बारे में और क्या जानकारी दी हैं, आइए जानते हैं।

सन कुन के अनुसार रेडमी K90 प्रो मैक्स में कैमरा लेंस के बगल में लगा सर्कुलर मॉड्यूल कोई डेकोरेटिव एलिमेंट नहीं, बल्कि एक रियल स्पीकर है। उन्होंने बताया कि यह रियर स्पीकर फोन के IP68-रेटेड वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस को भी नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि इसे पूरी सेफ्टी को ध्यान में रख कर डिजाइन किया गया है।

ऑडियो-वाइब्रेशन डस्ट रिमूवल फीचर

इसके अलावा रेडमी ने इस फोन में सॉफ्टवेयर बेस्ड एक ऑडियो-वाइब्रेशन डस्ट रिमूवल फीचर भी दिया है, जो बेस्ट साउंड क्वॉलिटी के लिए स्पीकर को साफ करने में मदद करता है। सन कुन ने आगे बताया कि K90 प्रो मैक्स के डेनिम कलर वेरिएंट में टेक डेनिम मटेरियल प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है, जो असली डेनिम की बनावट और फील देता है। साथ ही यह गंदगी और स्क्रैच से भी फोन को बेहतर प्रोटेक्शन देता है। उन्होंने यूजर्स को भरोसा दिलाया कि इस वेरिएंट की कूलिंग परफॉर्मेंस ब्लैक और व्हाइट मॉडल्स के बराबर है।

मिल सकता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा

टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, रेडमी K90 सीरीज में 2.1-चैनल स्पीकर सिस्टम होगा, जो गेमिंग, वीडियो प्लेबैक और म्यूजिक के दौरान बेहतर एक्सपीरियंस के लिए ऊपर, नीचे और पीछे के स्पीकर्स को एक साथ जोड़ेगा। K90 प्रो मैक्स में स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 5 एलीट प्रोसेसर, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और 6.59 इंच का 2K फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए कंपनी OIS के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देने वाली है। इसके अलावा फोन में पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी मिलेगा।

