डेनिम बैक पैनल और BOSE ट्यून स्पीकर, आते ही छा जाएगा यह रेडमी फोन, देखें डिजाइन

डेनिम बैक पैनल और BOSE ट्यून स्पीकर, आते ही छा जाएगा यह रेडमी फोन, देखें डिजाइन

संक्षेप: Redmi का नया स्मार्टफोन धूम मचाने के लिए आ रहा है। हम बात कर रहे हैं Redmi K90 Pro Max की। यह फोन चीन में 23 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। इसमें दमदार साउंड के लिए Bose द्वारा ट्यून किए गए स्पीकर होंगे। इसके एक कलर वेरिएंट में डेनिम जैसे टेक्सचर वाला रियर पैनल होगा।

Fri, 17 Oct 2025 05:48 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Redmi का नया स्मार्टफोन धूम मचाने के लिए आ रहा है। हम बात कर रहे हैं Redmi K90 Pro Max की। यह फोन चीन में 23 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है और कंपनी ने लॉन्च से पहले ही अपने आने वाले K-सीरीज फोन के डिजाइन का खुलासा कर दिया है। Redmi K90 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है। डिजाइन से पता चलता है कि अपकमिंग स्मार्टफोन में दमदार साउंड के लिए Bose द्वारा ट्यून किए गए स्पीकर होंगे। इसके एक कलर वेरिएंट में डेनिम जैसे टेक्सचर वाला रियर पैनल होगा। Redmi K90 Pro Max के साथ स्टैंडर्ड Redmi K90 मॉडल भी आएगा। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए जानते हैं...

Redmi K90 Pro Max के डिजाइन और फीचर्स (संभावित)

रेडमी के लेटेस्ट टीजर से पता चलता है कि रेडमी K90 प्रो मैक्स डुअल-टोन टेक्सचर्ड डेनिम ब्लू फिनिश में आएगा। कंपनी के अनुसार, इस वर्जन में सिल्वर कलर का मिडिल फ्रेम और कैमरा आइलैंड होगा। मजबूती के लिए, इसमें नैनो-लेदर का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही यह यूवी किरणों, पीलेपन और गंदगी से भी सुरक्षित रहेगा। यह फ्लोइंग गोल्ड व्हाइट कलर में भी उपलब्ध होगा।

Redmi K90 Pro Max
आगे की तरफ, रेडमी K90 प्रो मैक्स में सेल्फी कैमरे के लिए बीच में एक होल-पंच कटआउट है, और डिस्प्ले पर बेहद पतले, एक जैसे बेजेल्स हैं। रियर पैनल पर एक रैक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है जिसमें 2×2 ग्रिड में चार गोल कटआउट हैं। इनमें से तीन में एक पेरिस्कोप सेंसर सहित कैमरा लेंस लगे हैं, जबकि चौथे में संभवतः एक एक्स्ट्रा अननोन सेंसर है, जिसके बीच में एलईडी फ्लैश लगा है।

दमदार साउंड के लिए Bose के स्पीकर्स

मेन कैमरा मॉड्यूल के ठीक बगल में, एक अलग गोल कटआउट है जिस पर 'Sound by Bose' लिखा है। यह रेडमी और बोस के बीच साझेदारी की ओर इशारा करता है, जिससे पता चलता है कि रेडमी K90 प्रो मैक्स का बिल्ट-इन ऑडियो सिस्टम बेहतर साउंड परफॉर्मेंस के लिए प्रोफेशनली ट्यून किया गया है। वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दाएं किनारे पर हैं।

फोन में दमदार चिप और फास्ट चार्जिंग भी

कंपनी ने पुष्टि की है कि रेडमी K90 प्रो मैक्स चीन में 23 अक्टूबर को स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे) लॉन्च होगा। फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर और 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने की उम्मीद है।

