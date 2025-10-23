Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Redmi K90 Pro Max Champion Edition A Lamborghini-Inspired Smartphone Built for Speed and Power
आ गया Redmi का स्पेशल Lamborghini एडिशन स्मार्टफोन, देखते रह जाएंगे डिजाइन

आ गया Redmi का स्पेशल Lamborghini एडिशन स्मार्टफोन, देखते रह जाएंगे डिजाइन

संक्षेप: Redmi ने Lamborghini के Squadra Corse डिवीजन के साथ मिलकर K90 Pro Max Champion Edition लॉन्च किया है। फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप, 6.9-इंच AMOLED डिस्प्ले और हाई-एंड कैमरा सेटअप जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

Thu, 23 Oct 2025 08:29 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्पोर्ट्स कार कंपनी Lamborghini के साथ पार्टनरशिप में स्मार्टफोन मेकर Redmi ने अपने नए फोन Redmi K90 Pro Max का एक स्पेशल एडिशन मॉडल लॉन्च किया है। कंपनी ने चाइनीज सोशल मीडिया वेबसाइट Weibo पर इसका टीजर शेयर किया है। इस पार्टनरशिप के साथ यूजर्स को अn Edल्ट्रा प्रीमियम डिजाइन और हाई-एंड परफॉर्मेंस दोनों का फायदा मिलेगा।

Redmi K90 Pro Max Champioition को Lamborghini की Squadra Corse motorsport division के कोलैबरेशन में बनाया गया है। यह डिवीजन Lamborghini की वर्ल्ड एंड्यूरेंस चैंपियनशिप जैसी रेसिंग एक्टिविटीज संभालता है। इस एडिशन में स्पीड और पावर का फील दिलाने वाला रेस-इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलेगा। फोन में मेटल क्रेटर-स्टाइल कैमरा एन्क्लोजर और स्पेशल बॉडी कॉन्टूर्स हैं, जो इसे स्टैंडर्ड K90 Pro Max से अलग बनाते हैं। हालांकि, इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाला डेनिम फिनिश नहीं दिया गया है।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में बेस्ट स्मार्टफोन डील्स! Samsung और Motorola सब लिस्ट में

परफॉर्मेंस के मामले में सबसे धाकड़ फोन

नए Redmi K90 Pro Max Champion Edition में वही Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है जो स्टैंडर्ड मॉडल में है। यह Qualcomm का साल 2025 का फ्लैगशिप चिपसेट है, जो हाई-स्पीड प्रोसेसिंग, गेमिंग और AI टास्क्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसके साथ D2 AI ग्राफिक्स चिप शामिल किया गया है, जो गेमिंग और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है। साथ ही, इसमें इंटेलिजेंट पावर मैनेजमेंट सिस्टम भी है जो बैटरी एफिशिएंसी को बढ़ाता है।

स्टैंडर्ड Redmi K90 Pro Max में 2.1 स्टीरियो सिस्टम दिया गया था, जिसे Bose के साथ डिवेलप किया गया था। इसमें दो सुपर लीनियर स्पीकर्स और एक बड़ा वूफर मिलता था जो इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। लेकिन, Champion Edition से Sound by Bose ब्रांडिंग हटा दी गई है। इससे यह कन्फर्म नहीं है कि इस एडिशन में अलग स्पीकर्स होंगे या वही सिस्टम बरकरार रहेगा।

साथ ही फोन में IP68 रेटिंग दी गई है, जो इसे पानी और धूल से सेफ रखती है। यानी यह स्मार्टफोन ना सिर्फ परफॉर्मेंस में बल्कि बिल्ड-क्वॉलिटी में भी प्रीमियम फील देगा। K90 Pro Max Champion Edition में 6.9-इंच की AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो फुल RGB कलर सिमुलेशन और DC Dimming को सपोर्ट करती है। यह पैनल लो ब्राइटनेस (1 nit तक) पर भी विजिबल रहता है, जिससे आंखों को आरामदायक व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है।

ये भी पढ़ें:₹30 हजार से कम में साल 2025 का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन, बेस्ट Samsung डील

कैमरा सेटअप में 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 10x लॉसलेस ज़ूम और OIS सपोर्ट के साथ Light Hunter 950 सेंसर, 1/1.31-इंच का बड़ा मेन कैमरा और 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। ये सभी कैमरा फीचर्स मिलकर फोटोग्राफी को प्रोफेशनल-ग्रेड बना देते हैं।

इतनी रखी गई है कीमत

Redmi K90 Pro Max Champion Edition की चीन में कीमत लगभग 4,000 युआन (लगभग 50,000 रुपये) रखी गई है। यह फोन Redmi की प्रीमियम रेंज दिखाता है, लेकिन फिलहाल इसे केवल चाइनीज मार्केट के लिए एक्सक्लूसिव बताया गया है। ग्लोबल लॉन्च को लेकर कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Redmi Redmi India Redmi Phone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।