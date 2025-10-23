आ गया Redmi का स्पेशल Lamborghini एडिशन स्मार्टफोन, देखते रह जाएंगे डिजाइन

संक्षेप: Redmi ने Lamborghini के Squadra Corse डिवीजन के साथ मिलकर K90 Pro Max Champion Edition लॉन्च किया है। फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप, 6.9-इंच AMOLED डिस्प्ले और हाई-एंड कैमरा सेटअप जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

स्पोर्ट्स कार कंपनी Lamborghini के साथ पार्टनरशिप में स्मार्टफोन मेकर Redmi ने अपने नए फोन Redmi K90 Pro Max का एक स्पेशल एडिशन मॉडल लॉन्च किया है। कंपनी ने चाइनीज सोशल मीडिया वेबसाइट Weibo पर इसका टीजर शेयर किया है। इस पार्टनरशिप के साथ यूजर्स को अn Edल्ट्रा प्रीमियम डिजाइन और हाई-एंड परफॉर्मेंस दोनों का फायदा मिलेगा।

Redmi K90 Pro Max Champioition को Lamborghini की Squadra Corse motorsport division के कोलैबरेशन में बनाया गया है। यह डिवीजन Lamborghini की वर्ल्ड एंड्यूरेंस चैंपियनशिप जैसी रेसिंग एक्टिविटीज संभालता है। इस एडिशन में स्पीड और पावर का फील दिलाने वाला रेस-इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलेगा। फोन में मेटल क्रेटर-स्टाइल कैमरा एन्क्लोजर और स्पेशल बॉडी कॉन्टूर्स हैं, जो इसे स्टैंडर्ड K90 Pro Max से अलग बनाते हैं। हालांकि, इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाला डेनिम फिनिश नहीं दिया गया है।

परफॉर्मेंस के मामले में सबसे धाकड़ फोन नए Redmi K90 Pro Max Champion Edition में वही Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है जो स्टैंडर्ड मॉडल में है। यह Qualcomm का साल 2025 का फ्लैगशिप चिपसेट है, जो हाई-स्पीड प्रोसेसिंग, गेमिंग और AI टास्क्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसके साथ D2 AI ग्राफिक्स चिप शामिल किया गया है, जो गेमिंग और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है। साथ ही, इसमें इंटेलिजेंट पावर मैनेजमेंट सिस्टम भी है जो बैटरी एफिशिएंसी को बढ़ाता है।

स्टैंडर्ड Redmi K90 Pro Max में 2.1 स्टीरियो सिस्टम दिया गया था, जिसे Bose के साथ डिवेलप किया गया था। इसमें दो सुपर लीनियर स्पीकर्स और एक बड़ा वूफर मिलता था जो इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। लेकिन, Champion Edition से Sound by Bose ब्रांडिंग हटा दी गई है। इससे यह कन्फर्म नहीं है कि इस एडिशन में अलग स्पीकर्स होंगे या वही सिस्टम बरकरार रहेगा।

साथ ही फोन में IP68 रेटिंग दी गई है, जो इसे पानी और धूल से सेफ रखती है। यानी यह स्मार्टफोन ना सिर्फ परफॉर्मेंस में बल्कि बिल्ड-क्वॉलिटी में भी प्रीमियम फील देगा। K90 Pro Max Champion Edition में 6.9-इंच की AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो फुल RGB कलर सिमुलेशन और DC Dimming को सपोर्ट करती है। यह पैनल लो ब्राइटनेस (1 nit तक) पर भी विजिबल रहता है, जिससे आंखों को आरामदायक व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है।

कैमरा सेटअप में 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 10x लॉसलेस ज़ूम और OIS सपोर्ट के साथ Light Hunter 950 सेंसर, 1/1.31-इंच का बड़ा मेन कैमरा और 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। ये सभी कैमरा फीचर्स मिलकर फोटोग्राफी को प्रोफेशनल-ग्रेड बना देते हैं।