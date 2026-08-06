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100W फास्ट चार्जिंग और 9070mAh बैटरी, आते ही छा जाएगा रेडमी का धांसू फोन, सामने आई डिटेल

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Redmi K100 Pro Max स्मार्टफोन 11 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इसकी बैटरी डिटेल्स कंफर्म कर दी है। इस फोन में 9,070mAh की बड़ी बैटरी होगी और इसमें 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।

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Redmi K100 Pro Max स्मार्टफोन बाजार में धूम मचाने आ रहा है। लॉन्च से पहले, Xiaomi ने अपने अपकमिंग Redmi K100 Pro Max स्मार्टफोन की बैटरी डिटेल्स की पुष्टि कर दी है। इस फोन में 9,070mAh की बड़ी बैटरी होगी और इसे चार्ज करने के कई तरीके भी मिलेंगे, जैसे कि 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 50W वायरलेस चार्जिंग, 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग और 22.5W वायरलेस रिवर्स चार्जिंग। फोन के ऑफिशियल लॉन्च से कुछ दिन पहले ही बैटरी की जानकारी सामने आई है। रेडमी ने यह भी कन्फर्म किया है कि रेडमी K100 प्रो मैक्स फोन 11 अगस्त को लॉन्च होगा और शाओमी लगातार इसके स्पेसिफिकेशन की जानकारी दे रही है। बैटरी के साथ-साथ, रेडमी ने स्मार्टफोन के 'फ्लोइंग व्हाइट' कलर को भी टीज किया है। इसके फ्रेम पर क्रोम फिनिश है, जबकि पावर बटन पर लाल रंग की झलक है।

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Redmi K100 Pro Max में क्या होगा खास, चलिए जानते हैं

गेमिंग की बात करें तो, इस फोन में शाओमी का पहला 185 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल रहा है और रेडमी का कहना है कि यह 30 से ज्यादा पॉपुलर गेम्स को नेटिव तौर पर सपोर्ट करता है। इस स्क्रीन को पावर देने के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट के साथ AI-डेडिकेटेड D2 ग्राफिक्स चिप दी गई है। शाओमी ने फ्लैगशिप टच चिप पर टच सैंपलिंग रेट को भी बढ़ाकर 480 हर्ट्ज कर दिया है। दावा है कि चिपसेट ने AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 4.555 मिलियन का स्कोर हासिल किया है, जो अपनी दूसरी पीढ़ी की 3nm प्रोसेसर, पीसी-लेवल आर्किटेक्चर और डु्अल सुपर-कोर पावर इंजन के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई परफॉर्मेंस स्कोर को चुनौती देता है।

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लैटेंसी को कम करने के लिए बने एक डेडिकेटेड गेमिंग एंटीना और दमदार साउंड के लिए बोस द्वारा ट्यून किए गए स्पीकर्स हैं, जो गेमिंग के दौरान गोलियों और कदमों की आवाज को तेज करता है।

डिजाइन की बात करें तो, रेडमी K100 प्रो मैक्स 'कैबरनेट सॉविन्यॉन रेड' और 'गोल्डन व्हाइट' कलर्स में आएगा। इसमें आपको अल्ट्रा-नैरो बेजेल्स के साथ 6.9-इंच की फ्लैट डिस्प्ले, बॉडी के चारों ओर फैला हुआ फोर-कर्व मेटल फ्रेम और वन-पीस मेटल कैमरा हाउसिंग मिलेगी।

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पीछे एक नई फ्लोटिंग लाइट रिंग भी है जो आपके म्यूजिक के साथ सिंक हो जाती है। पैनल के लिए, शाओमी फुल RGB सुपर पिक्सेल अरेंजमेंट के साथ जोड़ा गया नया M11 OLED ल्यूमिनसेंट मटेरियल पेश कर रहा है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह 1.5K स्क्रीन की तुलना में कम बिजली का उपयोग करते हुए 2K डिस्प्ले से अधिक तेज दिखता है।

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शाओमी ने पहले ही डिस्प्ले से जुड़ी जानकारी में इस हार्डवेयर की कुछ झलक दिखाई थी, और फोन के गेमिंग बेंचमार्क की एक पिछली रिपोर्ट में 9,070mAh की बैटरी का जिक्र किया गया था, इसलिए आज की घोषणा से इन आंकड़ों की पुष्टि हो गई है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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