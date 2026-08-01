आते ही छा जाएगा लाल कलर का रेडमी फोन, दमदार साउंड के लिए लगे हैं Bose के वूफर; देखें लॉन्च डेट
Redmi K100 Pro सीरीज 11 अगस्त को चीनी बाजार में लॉन्च होगी। देश में इस सीरीज के लिए प्री-ऑर्डर पहले ही शुरू हो चुके हैं और ब्रांड ने इसके फीचर्स को टीज करना भी शुरू कर दिया है। फोन में दमदार साउंड के लिए वूफर लगे होंगे।
Redmi का एक धांसू फोन बाजार में धूम मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं Redmi K100 Pro Max की। कंपनी ने हाल ही इसकी लॉन्च डेट की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि Redmi K100 Pro सीरीज 11 अगस्त को चीनी बाजार में लॉन्च होगी। देश में इस सीरीज के लिए प्री-ऑर्डर पहले ही शुरू हो चुके हैं और ब्रांड ने इसके फीचर्स को टीज करना भी शुरू कर दिया है। आज रेडमी ने चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर Redmi K100 Pro Max के नए फीचर्स शेयर किए हैं। अपकमिंग फोन तेजतर्रार प्रोसेसर के साथ आएगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
डिजाइन की जानकारी सामने आई
Redmi K100 Pro Max 'कैबरनेट सॉविन्यॉन रेड' कलर में आएगा। इसमें 6.9-इंच की अल्ट्रा-नैरो बेजेल वाली प्लैट स्क्रीन और चारों कोनों पर कर्व्ड राउंडेड डिजाइन है। इस डिवाइस में मेटल फ्रेम, यूनिबॉडी मेटल DECO डिजाइन और एक बिल्कुल नया फ्लोटिंग लाइट रिंग दिया गया है। इसमें पिछले मॉडल की तरह ही बोस-पावर्ड (Bose-powered) रियर वूफर भी है।
Redmi K100 Pro Max में दमदार चिपसेट
कंपनी ने बताया कि यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होगा, जिसमें AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 4.555 मिलियन का स्कोर हासिल किया है, जो अपनी दूसरी पीढ़ी की 3nm प्रोसेसर, पीसी-लेवल आर्किटेक्चर और डु्अल सुपर-कोर पावर इंजन के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई परफॉर्मेंस स्कोर को चुनौती देता है। यह डिवाइस AI-पावर्ड डेडिकेटेड ग्राफिक्स चिप, D2 से भी लैस है।
इसमें शाओमी की पहली 185Hz हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग स्क्रीन है, जिससे कैमरा तेजी से घूमता है, स्मूद कॉम्बो मिलते हैं और हाई-फ्रेम-रेट पर गेम शुरू होते हैं, जिससे कंट्रोल करने में ज्यादा आजादी मिलती है। 30 से ज्यादा लोकप्रिय गेम्स के लिए नेटिव ऑप्टिमाइजेशन से शानदार 185fps गेमिंग अनुभव मिलता है, जबकि 10 टॉप-लेवल गेम्स नेटिव 165fps को सपोर्ट करते हैं।
रेडमी K100 प्रो सीरीज क्रॉसफायर: गनफाइट किंग में 185+ एफपीएस + अल्ट्रा-एचडी मोड के साथ आती है, जो सटीक एक्युरेसी देती है। क्वालकॉम QAPE 5.0 परफॉर्मेंस एडाप्टिव इंजन से लैस यह फोन गेम लोड के आधार पर सीपीयू के यूज को अच्छी तरह से एडजस्ट करता है, जिससे 'फ्रेम सेल्वेज' प्राप्त होता है।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
रेडमी K100 प्रो मैक्स एक फ्लैगशिप टच चिप के साथ आता है जो 4800Hz इंस्टैंट टच सैंपलिंग रेट और 480Hz टेन-फिंगर सैंपलिंग रेट प्रदान करता है। ईस्पोर्ट्स नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन गेम लेटेंसी को कम करता है: हॉरिजॉन्टल रखे जाने पर 7 गेमिंग एंटेना डु्अल शाओमी सर्ज T1+ सिग्नल एन्हांसमेंट चिप से एक बेहतरीन सिग्नल सुनिश्चित करते हैं। इस अलावा, साउंड बाय बोस गेमिंग ट्यूनिंग एक बेहतरीन गेमिंग अनुभव के लिए गनशॉट्स और फुटस्टेप को 200% तक बढ़ा देती है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।