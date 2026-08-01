आते ही छा जाएगा लाल कलर का रेडमी फोन, दमदार साउंड के लिए लगे हैं Bose के वूफर; देखें लॉन्च डेट

Redmi K100 Pro सीरीज 11 अगस्त को चीनी बाजार में लॉन्च होगी। देश में इस सीरीज के लिए प्री-ऑर्डर पहले ही शुरू हो चुके हैं और ब्रांड ने इसके फीचर्स को टीज करना भी शुरू कर दिया है। फोन में दमदार साउंड के लिए वूफर लगे होंगे।

Redmi K100 Pro Max में पिछले मॉडल की तरह ही Bose-powered रियर वूफर भी है।

Redmi का एक धांसू फोन बाजार में धूम मचाने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं Redmi K100 Pro Max की। कंपनी ने हाल ही इसकी लॉन्च डेट की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि Redmi K100 Pro सीरीज 11 अगस्त को चीनी बाजार में लॉन्च होगी। देश में इस सीरीज के लिए प्री-ऑर्डर पहले ही शुरू हो चुके हैं और ब्रांड ने इसके फीचर्स को टीज करना भी शुरू कर दिया है। आज रेडमी ने चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर Redmi K100 Pro Max के नए फीचर्स शेयर किए हैं। अपकमिंग फोन तेजतर्रार प्रोसेसर के साथ आएगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

डिजाइन की जानकारी सामने आई Redmi K100 Pro Max 'कैबरनेट सॉविन्यॉन रेड' कलर में आएगा। इसमें 6.9-इंच की अल्ट्रा-नैरो बेजेल वाली प्लैट स्क्रीन और चारों कोनों पर कर्व्ड राउंडेड डिजाइन है। इस डिवाइस में मेटल फ्रेम, यूनिबॉडी मेटल DECO डिजाइन और एक बिल्कुल नया फ्लोटिंग लाइट रिंग दिया गया है। इसमें पिछले मॉडल की तरह ही बोस-पावर्ड (Bose-powered) रियर वूफर भी है।

Redmi K100 Pro Max में दमदार चिपसेट कंपनी ने बताया कि यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस होगा, जिसमें AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 4.555 मिलियन का स्कोर हासिल किया है, जो अपनी दूसरी पीढ़ी की 3nm प्रोसेसर, पीसी-लेवल आर्किटेक्चर और डु्अल सुपर-कोर पावर इंजन के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई परफॉर्मेंस स्कोर को चुनौती देता है। यह डिवाइस AI-पावर्ड डेडिकेटेड ग्राफिक्स चिप, D2 से भी लैस है।

इसमें शाओमी की पहली 185Hz हाई रिफ्रेश रेट वाली गेमिंग स्क्रीन है, जिससे कैमरा तेजी से घूमता है, स्मूद कॉम्बो मिलते हैं और हाई-फ्रेम-रेट पर गेम शुरू होते हैं, जिससे कंट्रोल करने में ज्यादा आजादी मिलती है। 30 से ज्यादा लोकप्रिय गेम्स के लिए नेटिव ऑप्टिमाइजेशन से शानदार 185fps गेमिंग अनुभव मिलता है, जबकि 10 टॉप-लेवल गेम्स नेटिव 165fps को सपोर्ट करते हैं।

रेडमी K100 प्रो सीरीज क्रॉसफायर: गनफाइट किंग में 185+ एफपीएस + अल्ट्रा-एचडी मोड के साथ आती है, जो सटीक एक्युरेसी देती है। क्वालकॉम QAPE 5.0 परफॉर्मेंस एडाप्टिव इंजन से लैस यह फोन गेम लोड के आधार पर सीपीयू के यूज को अच्छी तरह से एडजस्ट करता है, जिससे 'फ्रेम सेल्वेज' प्राप्त होता है।