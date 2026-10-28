10,000mAh बैटरी वाला फोन लाया रेडमी, इसमें 100W चार्जिंग सपोर्ट; हैवी रैम और पावरफुल कैमरा भी

Redmi K100 को कंपनी ने अपने नए फोन के तौर पर लॉन्च कर दिया है। चीन में, Redmi K100 की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए 3,499 युआन (लगभग 50,000 रुपये) से शुरू होती है। फोन में बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और पावरफुल कैमरा मिलता है। देखें कीमत और खासियत

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स्मार्टफोन ब्रांड्स अब हैवी बैटरी वाली फोन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रेडमी भी अब एक बड़ी बैटरी वाला 5G फोन लेकर आया है। हम बात कर रहे हैं Redmi K100 की, जो रेडमी K100 सीरीज में तीसरा मॉडल है। इस सीरीज में पहले से ही Redmi K100 Pro और Redmi K100 Pro Max मॉडल शामिल हैं। कंपनी ने फिलहाल इसे अपने घरेलू बाजार यानी चीन में लॉन्च किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,000mAh बैटरी है, जो 100W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जिससे यह तेजी से चार्ज ह जाता है और लंबे समय तक बैकअप देता है। फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सेल कैमरा भी है। कंपनी ने इसे तीन कलर्स और तीन कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया है। चलिए एक नजर डालते हैं फोन की कीमत और खासियत पर...

Redmi K100 फोन में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट लगा है। इसमें 16GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज है।

चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं Redmi K100 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स पर:

स्मूद रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले रेडमी K100 एक डुअल-सिम फोन है। यह शाओमी के हाइपरओएस 4 पर चलता है, जो एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड है। इस स्मार्टफोन में 6.83 इंच का 1.5K रिजॉल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है, जो 165 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। स्क्रीन में 480 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट, 3500 हर्ट्ज इंस्टेंटेनियस टच सैंपलिंग रेट, 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, HDR10+ सपोर्ट, HDR विविड और डॉल्बी विजन की सुविधा दी गई है। शाओमी के इस सब-ब्रांड का दावा है कि यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आता है, यानी इस फोन का धूल और पानी से कुछ नहीं बिगड़ेगा।

हैवी रैम और फास्ट प्रोसेसर फोन में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट लगा है, जो 4.32 गीगाहर्ट्ज तक की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इस फोन में एक खास D2 AI गेमिंग चिप भी दी गई है, जिसे TSMC के 12nm प्रोसेस पर तैयार किया गया है। स्मार्टफोन में एड्रेनो जीपीयू, 16GB तक LPDDR5x रैम और 512GB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है। सेफ्टी के लिए, Redmi K100 में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की सुविधा भी दी गई है।

कैमरा सेटअप भी दमदार फोटोग्राफी के लिए, इस फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 1/1.55-इंच लाइट हंटर 800 सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सल (f/1.68) प्राइमरी लेंस है। फोन में पीछे की तरफ 1/4-इंच OV08F सेंसर के साथ 8-मेगापिक्सल (f/2.2) अल्ट्रावाइड कैमरा भी है। आगे की तरफ, फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 20 मेगापिक्सल का कैमरा है। फोन 8K/30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी रेडमी ने इस फोन को 10,000mAh की बैटरी से पैक किया है, जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में 5G, 4G LTE, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस, गैलीलियो, ग्लोनास, क्यूजेडएसएस और नाविक का सपोर्ट मिलता है। फोन में मिलने वाले सेंसर की लिस्ट में एक्सेलेरोमीटर, एम्बियंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, जायरोस्कोप और एक आईआर ब्लास्टर शामिल हैं। लगभग 234 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 162.91x77.93x8.65 एमएम है।

इतनी है Redmi K100 की कीमत चीन में, Redmi K100 की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए 3,499 युआन (लगभग 50,000 रुपये) से शुरू होती है। इसके 12GB रैम रैम और 512GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 4,099 युआन (लगभग 58,000 रुपये) है। टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल जिसमें 16GB रैम और 512GB स्टोरेज है की कीमत 4,499 युआन (लगभग 64,000 रुपये) है। कंपनी का कहना है कि यह फोन 31 अक्टूबर को शाओमी ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से चीन में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाला है। यह फिलहाल देश में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। इसे ब्लैक, फ्लोरोसेंट ग्रीन और स्नो रॉक व्हाइट जैसे कलर्स में खरीदा जा सकता है।

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