8500mAh बैटरी और मोटाई 8.5mm, आते ही छा जाएगा रेडमी यह धाकड़ फोन redmi is working on a 8500mah battery phone with 8.5mm thickness, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़redmi is working on a 8500mah battery phone with 8.5mm thickness

8500mAh बैटरी और मोटाई 8.5mm, आते ही छा जाएगा रेडमी यह धाकड़ फोन

Redmi अब स्मार्टफोन बाजार में तहलका मचाने की तैयारी में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रांड अब सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन तैयार कर रहा है। एक नई लीक से पता चलता है कि रेडमी 8500mAh की बैटरी कैपेसिटी वाले एक फोन पर काम कर रहा है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 06:08 PM
share Share
Follow Us on

Redmi अब स्मार्टफोन बाजार में तहलका मचाने की तैयारी में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रांड अब सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन तैयार कर रहा है। एक नई लीक से पता चलता है कि रेडमी 8500mAh की बैटरी कैपेसिटी वाले एक फोन पर काम कर रहा है। यह हाल ही में लॉन्च हुए रेडमी टर्बो 4 प्रो की बैटरी से लगभग 1000mAh ज्यादा है, जिसमें 7550mAh की बड़ी बैटरी है। गिज्मोचाइना ने टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है।

8500mAh बैटरी और मोटाई 8.5mm, आते ही छा जाएगा रेडमी यह धाकड़ फोन

रिपोर्ट के अनुसार, दिलचस्प बात यह है कि रेडमी कथित तौर पर फोन की बॉडी की मोटाई 8.5 एमएम से कम रखने में कामयाब रही है। बता दें कि, छोटी बैटरी वाले कई फोन्स का माप इतना ही होता है, या उससे भी ज्यादा मोटा होता है। उदाहरण के लिए, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 8.2 एमएम मोटा है और इसमें केवल 5000mAh की बैटरी है।

redmi 8500mah battery phone

टिप्स्टर आगे बताते हैं कि रेडमी की लैब अभी भी अपनी इन-हाउस बैटरी तकनीक को बेहतर बना रही है ताकि बैटरी की उम्र कम किए बिना उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। बैटरी के आकार में यह उछाल सिलिकॉन-कार्बन बैटरी तकनीक के इस्तेमाल के कारण है, जिसे इस साल चीन में व्यापक रूप से अपनाया गया है।

ये भी पढ़ें:75 इंच तक के 21 नए Smart TV लाया पॉपुलर ब्रांड, कीमत 17,990 रुपये से शुरू, यह है
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

यह सिलिकॉन-कार्बन बैटरियों का कमाल

पारंपरिक ग्रेफाइट बैटरियों के विपरीत, जिनकी अधिकतम कैपेसिटी लगभग 372mAh/g होती है, सिलिकॉन-बेस्ड मटेरियल सैद्धांतिक रूप से 4200mAh/g तक पहुंच सकती है। सिलिकॉन में बेहतर लिथियम स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, जो चार्जिंग के दौरान हाई एनर्जी डेंसिटी और बेहतर सेफ्टी में योगदान करती है। सिलिकॉन सामग्री का उपयोग लिथियम के जमाव को रोकने में मदद करता है, जो कुछ मामलों में शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है।

मटेरियल में बदलाव की बदौलत, 7000mAh या उससे ज्यादा बैटरी कैपेसिटी वाले फोन अब चीनी एंड्रॉयड इकोसिस्टम में आम हो गए हैं। और हो सकता है कि यह 8500mAh तक ही सीमित न रहे। एक अन्य हालिया रिपोर्ट में, इसी टिप्स्टर ने दावा किया है कि 10000mAh वाले फोन अगले साल की शुरुआत में आ सकते हैं।

अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि रेडमी का 8500mAh वाला फोन कब लॉन्च होगा या इसका नाम क्या होगा। जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी, हम आपको अपडेट करेंगे।

Gadgets Hindi News Redmi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।