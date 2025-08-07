8500mAh बैटरी और मोटाई 8.5mm, आते ही छा जाएगा रेडमी यह धाकड़ फोन

Redmi अब स्मार्टफोन बाजार में तहलका मचाने की तैयारी में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रांड अब सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन तैयार कर रहा है। एक नई लीक से पता चलता है कि रेडमी 8500mAh की बैटरी कैपेसिटी वाले एक फोन पर काम कर रहा है।

Redmi अब स्मार्टफोन बाजार में तहलका मचाने की तैयारी में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रांड अब सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन तैयार कर रहा है। एक नई लीक से पता चलता है कि रेडमी 8500mAh की बैटरी कैपेसिटी वाले एक फोन पर काम कर रहा है। यह हाल ही में लॉन्च हुए रेडमी टर्बो 4 प्रो की बैटरी से लगभग 1000mAh ज्यादा है, जिसमें 7550mAh की बड़ी बैटरी है। गिज्मोचाइना ने टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के हवाले से अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, दिलचस्प बात यह है कि रेडमी कथित तौर पर फोन की बॉडी की मोटाई 8.5 एमएम से कम रखने में कामयाब रही है। बता दें कि, छोटी बैटरी वाले कई फोन्स का माप इतना ही होता है, या उससे भी ज्यादा मोटा होता है। उदाहरण के लिए, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 8.2 एमएम मोटा है और इसमें केवल 5000mAh की बैटरी है।

टिप्स्टर आगे बताते हैं कि रेडमी की लैब अभी भी अपनी इन-हाउस बैटरी तकनीक को बेहतर बना रही है ताकि बैटरी की उम्र कम किए बिना उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। बैटरी के आकार में यह उछाल सिलिकॉन-कार्बन बैटरी तकनीक के इस्तेमाल के कारण है, जिसे इस साल चीन में व्यापक रूप से अपनाया गया है।

यह सिलिकॉन-कार्बन बैटरियों का कमाल पारंपरिक ग्रेफाइट बैटरियों के विपरीत, जिनकी अधिकतम कैपेसिटी लगभग 372mAh/g होती है, सिलिकॉन-बेस्ड मटेरियल सैद्धांतिक रूप से 4200mAh/g तक पहुंच सकती है। सिलिकॉन में बेहतर लिथियम स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, जो चार्जिंग के दौरान हाई एनर्जी डेंसिटी और बेहतर सेफ्टी में योगदान करती है। सिलिकॉन सामग्री का उपयोग लिथियम के जमाव को रोकने में मदद करता है, जो कुछ मामलों में शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है।

मटेरियल में बदलाव की बदौलत, 7000mAh या उससे ज्यादा बैटरी कैपेसिटी वाले फोन अब चीनी एंड्रॉयड इकोसिस्टम में आम हो गए हैं। और हो सकता है कि यह 8500mAh तक ही सीमित न रहे। एक अन्य हालिया रिपोर्ट में, इसी टिप्स्टर ने दावा किया है कि 10000mAh वाले फोन अगले साल की शुरुआत में आ सकते हैं।