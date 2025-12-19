Hindustan Hindi News
200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी के साथ आया Redmi का Camera King फोन, पानी में भी चलेगा चकाचक

200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी के साथ आया Redmi का Camera King फोन, पानी में भी चलेगा चकाचक

संक्षेप:

Redmi का शानदार 200MP कैमरा, दमदार 6500mAh बैटरी, Snapdragon 7s Gen SoC वाला फोन लॉन्च हो गया है। जानिए स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, डिजाइन डिटेल्स:

Dec 19, 2025 08:42 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Redmi ने एक बार फिर धमाका कर दिया है कंपनी ने Redmi Note 15 Pro Plus 5G को ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया है। यह फोन 200MP कैमरा, 6500mAh बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग और Qualcomm का Snapdragon 7s Gen SoC जैसे पावरफुल स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, जो इसे इस प्राइस सेगमेंट में बेहद आकर्षक बनाता है।Redmi Note 15 Pro+ ग्लोबल वर्ज़न तेज चार्जिंग सपोर्ट, और Corning Gorilla Glass Victus 2 जैसे फीचर्स शामिल हैं। डिज़ाइन की बात करें तो यह प्रीमियम लुक और आरामदायक पकड़ के साथ आता है, और IP66/68/69/69K सर्टिफिकेशन के कारण यह धूल-पानी प्रतिरोधी भी है।

Redmi Note 15 Pro Plus के फीचर्स

Redmi Note 15 Pro+ में 6.83-इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 3,200 nits की ब्राइटनेस प्रदान करता है। डिस्प्ले की पिक्चर क्वालिटी शानदार है और HDR10+ सपोर्ट के साथ यह बाहर धूप में भी स्पष्ट दिखाई देता है। ग्लास प्रोटेक्शन अब Corning Gorilla Glass Victus 2 से मिलता है, जो स्क्रीन को ज़्यादा मजबूत बनाता है। फोन में 6500mAh की बैटरी है। फास्ट चार्जिंग अब 100W तक सपोर्ट करती है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है।

ये भी पढ़ें:Aadhaar Alert! एक गलती और खाली होगा बैंक अकाउंट, 5 तरीके से रखें सुरक्षित

फोन में Qualcomm का Snapdragon 7s Gen SoC दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम, मल्टीटास्किंग और मॉडरेट-टू-हाई गेमिंग दोनों के लिए सक्षम है। फोन की सबसे खास बात इसका 200MP प्राइमरी कैमरा, जो डिटेल और रंग की गहराई में बेहतर शॉट्स लेने में मदद करता है। कैमरा के साथ 8MP Ultra-Wide लेंस भी है। फ्रंट में 32MP सेल्फी कैमरा है, जो साफ़ और शानदार सेल्फीज़ और वीडियो कॉल के अनुभव देता है।

भारत लॉन्च अपडेट

Xiaomi ने भारत में Redmi Note 15 सीरीज की लॉन्च योजना जनवरी-फरवरी 2026 के आस-पास बताई है, लेकिन अभी तक Note 15 Pro+ की भारत लॉन्च डेट और प्राइस का खुलासा नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें:बड़ी छूट! Year-End सेल में ₹20,000 से ज्यादा सस्ते हुए iPhone 16, iPhone 16 Plus
