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27 अक्टूबर को आ रहे रेडमी के नए लैपटॉप, मजबूत बिल्ड के साथ मिलेगी तगड़ी बैटरी; डिटेल

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Xiaomi अब अपने पोर्टफोलियो में Redmi Book 2027 Series को जोड़ने की तैयारी में है, जो 27 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है। लॉन्च से पहले इसकी खास डिटेल्स सामने आई है। आप भी देखें इसमें क्या खास होगा।

REDMI Book 16 2027
REDMI Book 16 2027 लैपटॉप सीरीज 27 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है।

नया लैपटॉप खरीदने का प्लान है, तो रेडमी का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। खबर है कि शाओमी अपने किफायती लैपटॉप लाइनअप को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में Redmi Book 2027 सीरीज जोड़ने की तैयारी में है, जो 27 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है, और अब तक जो जानकारी सामने आई है, उससे लगता है कि शाओमी इन लैपटॉप्स को रोजमर्रा के कामों के लिए और भी बेहतर और शानदार बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अपकमिंग लैपटॉप में क्या-क्या मिलेगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

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तगड़ी बैटरी और मजबूत बिल्ड क्वालिटी

नए मॉडलों में इंटेल का थर्ड जेनरेशन का कोर प्लेटफॉर्म (वाइल्डकैट लेक) होगा, इनमें 72Wh की बैटरी दी जाएगी, ये कई कलर्स में उपलब्ध होंगे और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी बेहतर होगी।

एक दिलचस्प जानकारी शाओमी के प्रोडक्ट मार्केटिंग डायरेक्टर मा झियु की ओर से आई है। उन्होंने कंफर्म किया है कि 'रेडमी बुक 16 2027' का डिजाइन बदला गया है और इसमें अब स्टैंडर्ड तौर पर न्यूमेरिक कीपैड भी मिलेगा। यूजर्स काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे, और 16-इंच के लैपटॉप पर इसे देना कोई तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि डिजाइन से जुड़ा एक फैसला है।

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यूजर खुद से भी बदल सकेंगे मेमोरी

लीक से पता चलता है कि 16-इंच वाले वर्जन में इंटेल कोर 5 320 प्रोसेसर होगा और इसमें DDR5 मेमोरी दी जाएगी, जिसे यूजर खुद भी बदल सकते हैं। बता दें कि पिछले मॉडल में रैम सोल्डर की हुई होती थी।

डिस्प्ले और कनेक्टिविटी ऑप्शन्स

लीक के अनुसार, 14-इंच वाले मॉडल में 2.8K डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है और इसमें पहले की तरह ही पोर्ट्स दिए जाएंगे, जिसमें दो USB-A, दो USB-C, HDMI और एक 3.5 एमएम जैक शामिल हैं। सभी मॉडल्स में क्रॉस-डिवाइस कोलैबोरेशन और AI-बेस्ड ऑफिस फीचर्स के लिए 'सुपर AI 2.0' शामिल होगा। यह भी कहा जा रहा है कि 16-इंच वाले मॉडल में बेहतर कूलिंग के लिए डुअल फैन और 10 एमएम की हीट पाइप दी जाएगी।

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पुराने मॉडल की कीमत

बता दें कि, पिछले साल के रेडमी बुक 14 की शुरुआती कीमत 16GB + 512GB कॉन्फिगरेशन के लिए 6,499 युआन (~$970) थी। 2027 सीरीज की सटीक कीमत और पूरी स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी लॉन्च इवेंट में मिलेगी। तो हमें 27 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा, जब लैपटॉप आधिकारिक तौर पर लॉन्च किए जाएंगे, तब हमें इसके सटीक स्पेसिफिकेशन्स और कीमत समेत पूरी जानकारी मिल जाएगी।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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