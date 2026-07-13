Redmi ला रहा बैटरी का 'बादशाह', 9000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, वाटरप्रूफ रेटिंग से लैस; स्टोरेज और कलर ऑप्शन भी हुए लीक
Redmi Note 17 5G भारत में लॉन्च होने से पहले इसके स्टोरेज और कलर ऑप्शन लीक हो गए हैं। फोन 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा।
Redmi Note सीरीज का नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 5G को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने चीन में इसकी लॉन्च डेट पहले ही कन्फर्म कर दी है और अब भारत में आने वाले वेरिएंट को लेकर भी नई डिटेल सामने आई है। टिपस्टर्स के मुताबिक Redmi Note 17 5G भारतीय बाजार में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा फोन को Blue और Dark Night जैसे दो नए कलर ऑप्शन में पेश किए जाने की उम्मीद है। Redmi Note 17 Pro भी कई प्रीमियम फीचर्स के साथ दस्तक देने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी ने अभी भारतीय लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन लगातार सामने आ रही जानकारियां यह संकेत दे रही हैं कि यह फोन जल्द भारतीय बाजार में एंट्री कर सकता है।
Redmi Note 17 5G के वेरिएंट की डिटेल हुई लीक
Redmi Note 17 5G भारत में शुरुआती तौर पर 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च हो सकता है। टिप्स्टर अभिषेक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी शेयर की है। हालांकि यह सिर्फ शुरुआती वेरिएंट बताया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि लॉन्च के समय 8GB RAM और ज्यादा स्टोरेज वाले मॉडल भी पेश कर सकती है। Redmi Note 17 5G को भारत में कम से कम दो रंगों में लॉन्च किया जा सकता है जो ब्लू और ब्लैक हो सकते हैं।
Redmi Note 17 में मिलता सकता है यह खास
Redmi Note 17 में Qualcomm का Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है। फोन में करीब 7 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स तक हो सकती है। पावर के लिए इसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, स्टीरियो स्पीकर्स और सिक्योरिटी के लिए ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने की संभावना है। इसके अलावा फोन IP65 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आ सकता है।
Redmi Note 17 Pro के संभावित फीचर्स
Redmi Note 17 Pro में Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर, 6.83 इंच का 1.5K फ्लैट डिस्प्ले और 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल सकती है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 9000mAh बैटरी हो सकती है, जो 67W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। कैमरे की बात करें तो इसमें भी 50MP का प्राइमरी कैमरा और ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने की उम्मीद है। मजबूती के मामले में यह फोन काफी आगे हो सकता है, क्योंकि इसमें IP66, IP68, IP69 और IP69K जैसी एडवांस डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिलने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।