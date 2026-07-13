Redmi ला रहा बैटरी का 'बादशाह', 9000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, वाटरप्रूफ रेटिंग से लैस; स्टोरेज और कलर ऑप्शन भी हुए लीक

Redmi Note 17 5G भारत में लॉन्च होने से पहले इसके स्टोरेज और कलर ऑप्शन लीक हो गए हैं। फोन 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आएगा।

Redmi Note सीरीज का नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 5G को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने चीन में इसकी लॉन्च डेट पहले ही कन्फर्म कर दी है और अब भारत में आने वाले वेरिएंट को लेकर भी नई डिटेल सामने आई है। टिपस्टर्स के मुताबिक Redmi Note 17 5G भारतीय बाजार में 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा फोन को Blue और Dark Night जैसे दो नए कलर ऑप्शन में पेश किए जाने की उम्मीद है। Redmi Note 17 Pro भी कई प्रीमियम फीचर्स के साथ दस्तक देने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी ने अभी भारतीय लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन लगातार सामने आ रही जानकारियां यह संकेत दे रही हैं कि यह फोन जल्द भारतीय बाजार में एंट्री कर सकता है।

Redmi Note 17 5G के वेरिएंट की डिटेल हुई लीक Redmi Note 17 5G भारत में शुरुआती तौर पर 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च हो सकता है। टिप्स्टर अभिषेक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी शेयर की है। हालांकि यह सिर्फ शुरुआती वेरिएंट बताया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि लॉन्च के समय 8GB RAM और ज्यादा स्टोरेज वाले मॉडल भी पेश कर सकती है। Redmi Note 17 5G को भारत में कम से कम दो रंगों में लॉन्च किया जा सकता है जो ब्लू और ब्लैक हो सकते हैं।

Redmi Note 17 में मिलता सकता है यह खास Redmi Note 17 में Qualcomm का Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है। फोन में करीब 7 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स तक हो सकती है। पावर के लिए इसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, स्टीरियो स्पीकर्स और सिक्योरिटी के लिए ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने की संभावना है। इसके अलावा फोन IP65 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आ सकता है।