Redmi और Poco यूजर्स के मजे! इन स्मार्टफोन्स को मिलेगा HyperOS 3 अपडेट; देखें लिस्ट

Redmi और Poco यूजर्स के मजे! इन स्मार्टफोन्स को मिलेगा HyperOS 3 अपडेट; देखें लिस्ट

संक्षेप:

शाओमी अपने Redmi और Poco ब्रैंडेड स्मार्टफोन्स के लिए HyperOS 3 अपडेट रोलआउट कर रहा है। कंपनी के एलिजिबल डिवाइसेज की लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। 

Feb 02, 2026 07:56 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
और मोबाइल देखेंarrow
discount

12% OFF

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G

  • checkMidnight Black
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹14899

₹16999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15578

₹17999

खरीदिये

discount

11% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹15000

₹16999

खरीदिये

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹16499

खरीदिये

Xiaomi Redmi A4

Xiaomi Redmi A4

  • checkSparkle Purple
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8498

और जाने

स्मार्टफोन मेकर Xiaomi के डिवाइसेज में यूजर्स को HyperOS 3 का अपडेट मिलने वाला है, जिसके साथ नए फीचर्स का फायदा लाखों यूजर्स को दिया जाएगा। यह ब्रैंड का Android 16 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और पहले ही कई प्रीमियम डिवाइसेज को इसका अपडेट मिलने लगा है। अगर आपके पास भी कोई Xiaomi, Poco या Redmi ब्रैंडेड स्मार्टफोन है तो आपका डिवाइस भी अपडेट पाने वाले फोन्स की लिस्ट में हो सकता है।

कंपनी की ओर से लेटेस्ट HyperOS अपडेट पाने वाले स्मार्टफोन्स की कोई आधिकारिक लिस्ट शेयर नहीं की गई है। कई प्रीमियम और मिडरेंज डिवाइसेज के लिए अपडेट पहले ही रोलआउट हो रहा है और कुछ को अपडेट मिलने की बाद कम्युनिटी फोरम में सामने आई है। ग्लोबल वेरियंट्स के मुकाबले चाइना वेरियंट्स को अपडेट सबसे पहले दिया जाएगा। कंपनी कई फेज और बैच में अपडेट रिलीज करने वाली है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला Android फोन, धाकड़ Samsung डील

इन डिवाइसेज को मिलेगा HyperOS 3 अपडेट

एलिजिबल डिवाइसेज की बात करें तो उनकी लिस्ट में Xiaomi, Redmi और Poco ब्रैंडिंग वाले फोन्स के अलावा टैबलेट भी शामिल हैं। अगर आपका डिवाइस इस लिस्ट में है तो उसे अपडेट इस साल मार्च तक या फिर इसके बाद मिल सकता है।

Xiaomi और Redmi मॉडल

Xiaomi 13T

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi 14R

Redmi 15 4G

Redmi 15 5G

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 4G

Redmi A4

POCO मॉडल्स

POCO C85 4G

POCO C85 5G

POCO C75 5G

POCO M7 5G

POCO M7+

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज! भारत में सस्ते होंगे iPhone, सरकार के इस फैसले ने Apple को किया खुश

टैबलेट्स

Redmi Pad Pro (WiFi & 5G variants)

POCO Pad

बता दें, कंपनी ने हाल ही में Xiaomi 14 Civi को HyperOS 3 अपडेट दिया है और चुनिंदा एलिजिबल मॉडल्स के लिए चुनिंदा बग्स और फिक्स के साथ HyperOS 3.1 भी रोलआउट किया जा रहा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
