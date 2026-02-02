Redmi और Poco यूजर्स के मजे! इन स्मार्टफोन्स को मिलेगा HyperOS 3 अपडेट; देखें लिस्ट
शाओमी अपने Redmi और Poco ब्रैंडेड स्मार्टफोन्स के लिए HyperOS 3 अपडेट रोलआउट कर रहा है। कंपनी के एलिजिबल डिवाइसेज की लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं।
स्मार्टफोन मेकर Xiaomi के डिवाइसेज में यूजर्स को HyperOS 3 का अपडेट मिलने वाला है, जिसके साथ नए फीचर्स का फायदा लाखों यूजर्स को दिया जाएगा। यह ब्रैंड का Android 16 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और पहले ही कई प्रीमियम डिवाइसेज को इसका अपडेट मिलने लगा है। अगर आपके पास भी कोई Xiaomi, Poco या Redmi ब्रैंडेड स्मार्टफोन है तो आपका डिवाइस भी अपडेट पाने वाले फोन्स की लिस्ट में हो सकता है।
कंपनी की ओर से लेटेस्ट HyperOS अपडेट पाने वाले स्मार्टफोन्स की कोई आधिकारिक लिस्ट शेयर नहीं की गई है। कई प्रीमियम और मिडरेंज डिवाइसेज के लिए अपडेट पहले ही रोलआउट हो रहा है और कुछ को अपडेट मिलने की बाद कम्युनिटी फोरम में सामने आई है। ग्लोबल वेरियंट्स के मुकाबले चाइना वेरियंट्स को अपडेट सबसे पहले दिया जाएगा। कंपनी कई फेज और बैच में अपडेट रिलीज करने वाली है।
इन डिवाइसेज को मिलेगा HyperOS 3 अपडेट
एलिजिबल डिवाइसेज की बात करें तो उनकी लिस्ट में Xiaomi, Redmi और Poco ब्रैंडिंग वाले फोन्स के अलावा टैबलेट भी शामिल हैं। अगर आपका डिवाइस इस लिस्ट में है तो उसे अपडेट इस साल मार्च तक या फिर इसके बाद मिल सकता है।
Xiaomi और Redmi मॉडल
Xiaomi 13T
Redmi Note 15 Pro 4G
Redmi 14R
Redmi 15 4G
Redmi 15 5G
Redmi 15C 5G
Redmi 15C 4G
Redmi A4
POCO मॉडल्स
POCO C85 4G
POCO C85 5G
POCO C75 5G
POCO M7 5G
POCO M7+
टैबलेट्स
Redmi Pad Pro (WiFi & 5G variants)
POCO Pad
बता दें, कंपनी ने हाल ही में Xiaomi 14 Civi को HyperOS 3 अपडेट दिया है और चुनिंदा एलिजिबल मॉडल्स के लिए चुनिंदा बग्स और फिक्स के साथ HyperOS 3.1 भी रोलआउट किया जा रहा है।
