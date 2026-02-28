6000mAh बैटरी वाला धांसू फोन लाया शाओमी, ऑरेंज कलर सबसे खूबसूरत; कीमत बेहद कम

Feb 28, 2026 04:27 pm IST

Xiaomi तेजी से दुनियाभर में अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने इंडोनेशियाई मार्केट में अपना बिल्कुल नया रेडमी A7 प्रो 4G स्मार्टफोन आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। फोन 6000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है। इसमें बड़ा डिस्प्ले, हैली रैम, तेजतर्रार प्रोसेसर और दमदार कैमरा सेटअप भी है। कितनी है कीमत और इस फोन में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं...

इतनी है कीमत कंपनी ने नए रेडमी A7 प्रो स्मार्टफोन को चार खूबसूरत कलर्स - ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज कलर में लॉन्च किया है। इसकी कीमत Rp 1.699.000 (करीब 9,200 रुपये) है, लेकिन जो कंज्यूमर 1-7 मार्च के बीच डिवाइस को प्री-ऑर्डर करेंगे, वे इसे Rp 1.499.000 (करीब 8,100 रुपये) में अपना बना सकते हैं। प्री-ऑर्डर शॉपी, टोकोपीडिया, टिकटॉक शॉप, ब्लिबली, लाजादा और अकुलाकु से किया जा सकता है। इस भारत समेत अन्य बाजारों में लॉन्च किया जाएगा या नहीं, फिलहाल कंपनी ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। 13 मार्च से यह स्मार्टफोन खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि कंपनी इस डिवाइस के साथ 2 महीने का Spotify Premium Standard सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री दे रही है।

Redmi A7 Pro की खासियत डिवाइस में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.9 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है। यह यूनिसॉक T7250 (12nm) प्रोसेसर पर चलता है, जिसे 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसमें 6000mAh की बैटरी है और यह 15W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सेल का AI डुअल कैमरा और 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। यह शाओमी हाइपरओएस पर चलता है। इसमें एक स्लीक और एलिगेंट डिजाइन है, जबकि ऑरेंज वेरिएंट वेवी रियर पैनल डिजाइन के साथ आता है,जो दिखने में काफी खूबसूरत है।

Xiaomi 17, 17 Ultra, Pad 8 आज ग्लोबली लॉन्च होंगे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी शाओमी आज 28 फरवरी को भारत और ग्लोबल मार्केट में अपनी Xiaomi 17 series लॉन्च करने वाली है। शाओमी 17 लाइनअप में Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra शामिल होने की उम्मीद है, जबकि शाओमी 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स सिर्फ चीन में ही लॉन्च किए जा सकते हैं। Xiaomi 17 Ultra Leica Edition को सबसे पहले चीन में लॉन्च किया गया था। अब इसे बार्सिलोना में एक लॉन्च इवेंट में Xiaomi के नए नाम Leica Leitzphone के तहत ग्लोबली पेश किया जाएगा।

भारत में, शाओमी ने ऑफिशियली दो कलर ऑप्शन, ब्लैक और ब्लू कंफर्म किए हैं। कंपनी ने एक तीसरा फिनिश भी टीज किया है जो इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही पेश किए गए ग्रीन वेरिएंट जैसा लगता है। शाओमी 17 को सबसे पहले चीन में सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था, उसके बाद शाओमी 17 अल्ट्रा को दिसंबर में लॉन्च किया गया था।