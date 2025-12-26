Hindustan Hindi News
Redmi A7 Pro and Poco C81 Tipped to Launch Soon With Massive 6000mAh Battery
सस्ते फोन में अब मिलेगी 6000mAh बैटरी! Redmi A7 Pro और Poco C81 ने मचाई हलचल

सस्ते फोन में अब मिलेगी 6000mAh बैटरी! Redmi A7 Pro और Poco C81 ने मचाई हलचल

संक्षेप:

Redmi A7 Pro और Poco C81 को दोनों को सर्टिफिकेशन साइट्स पर स्पॉट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये बजट स्मार्टफोन 6000mAh बैटरी, बड़ा डिस्प्ले और Android 15 सपोर्ट के साथ आ सकते हैं।

Dec 26, 2025 12:10 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

  • checkMultiple colour options
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹20000

और जाने

discount

13% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15598

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

15% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16196

₹18999

खरीदिये

discount

13% OFF

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹20475

₹23499

खरीदिये

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi एक बार फिर अपने बजट स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी के सब-ब्रैंड्स Redmi और Poco जल्द ही दो नए अफॉर्डेबल स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सकते हैं, जिनके नाम Redmi A7 Pro और Poco C81 सामने आए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये दोनों फोन कम कीमत में बड़ी बैटरी और दमदार फीचर्स के साथ मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं।

हाल ही में Redmi A7 Pro और Poco C81 को GSMA IMEI और FCC सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा गया है। सर्टिफिकेशन लिस्टिंग किसी भी डिवाइस के लॉन्च से पहले सामने आती है, जिससे संकेत मिलता है कि इन फोन्स की लॉन्चिंग ज्यादा दूर नहीं है। Redmi A7 Pro का मॉडल नंबर 25128RN17A बताया जा रहा है, जबकि Poco C81 का मॉडल नंबर 25128RN17G सामने आया है।

ये भी पढ़ें:Xiaomi, Redmi और POCO यूजर्स के लिए गुड न्यूज; नए साल से पहले लेटेस्ट अपडेट

एक जैसे हार्डवेयर वाले दो फोन

दोनों स्मार्टफोन्स को एक ही हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है, लेकिन ब्रैंडिंग और मार्केट स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्हें अलग-अलग नामों से लॉन्च किया जाएगा। Redmi A7 Pro को Redmi A5 का सक्सेसर माना जा रहा है, जबकि Poco C81 पुराने Poco C71 की जगह ले सकता है। इससे साफ है कि Xiaomi बजट कैटेगरी में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है।

डिस्प्ले की बात करें तो Redmi A7 Pro और Poco C81 में लगभग 6.7 इंच का बड़ा IPS LCD डिस्प्ले मिलने की संभावना है। इसमें वाटरड्रॉप नॉच डिजाइन देखने को मिल सकता है, जो इस प्राइस सेगमेंट में आमतौर पर देखने को मिलता है। बड़ा स्क्रीन साइज वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लास और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए परफेक्ट रहेगा।

ये भी पढ़ें:कर लो इंतजार! 2026 में आ रहे हैं ये पांच सबसे पावरफुल स्मार्टफोन

परफॉर्मेंस के लिए इन स्मार्टफोन्स में Unisoc T7250 चिपसेट दिए जाने की चर्चा है, जो 12nm प्रोसेस पर बेस्ड होगा। इसके साथ Mali-G57 GPU मिल सकता है। मेमोरी और सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन में 4GB LPDDR4X RAM के साथ 64GB या 128GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिल सकता है। खास बात यह है कि दोनों डिवाइस Android 15 पर चल सकते हैं, जो बजट सेगमेंट में इन्हें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देगा।

बैटरी हो सकती है हाइलाइट

तगड़ी बैटरी इन दोनों फोन्स का सबसे बड़ा हाइलाइट हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Redmi A7 Pro और Poco C81 में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक चलेगी। चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट और 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकती है। हालांकि, कुछ लिस्टिंग्स इशारा करती हैं कि बॉक्स में चार्जर शामिल नहीं होगा।

वहीं, इन स्मार्टफोन्स में सिंगल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने की संभावना है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
