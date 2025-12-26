सस्ते फोन में अब मिलेगी 6000mAh बैटरी! Redmi A7 Pro और Poco C81 ने मचाई हलचल

संक्षेप: Redmi A7 Pro और Poco C81 को दोनों को सर्टिफिकेशन साइट्स पर स्पॉट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये बजट स्मार्टफोन 6000mAh बैटरी, बड़ा डिस्प्ले और Android 15 सपोर्ट के साथ आ सकते हैं।

Dec 26, 2025 12:10 pm IST

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi एक बार फिर अपने बजट स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी के सब-ब्रैंड्स Redmi और Poco जल्द ही दो नए अफॉर्डेबल स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सकते हैं, जिनके नाम Redmi A7 Pro और Poco C81 सामने आए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये दोनों फोन कम कीमत में बड़ी बैटरी और दमदार फीचर्स के साथ मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं।

हाल ही में Redmi A7 Pro और Poco C81 को GSMA IMEI और FCC सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा गया है। सर्टिफिकेशन लिस्टिंग किसी भी डिवाइस के लॉन्च से पहले सामने आती है, जिससे संकेत मिलता है कि इन फोन्स की लॉन्चिंग ज्यादा दूर नहीं है। Redmi A7 Pro का मॉडल नंबर 25128RN17A बताया जा रहा है, जबकि Poco C81 का मॉडल नंबर 25128RN17G सामने आया है।

एक जैसे हार्डवेयर वाले दो फोन दोनों स्मार्टफोन्स को एक ही हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है, लेकिन ब्रैंडिंग और मार्केट स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्हें अलग-अलग नामों से लॉन्च किया जाएगा। Redmi A7 Pro को Redmi A5 का सक्सेसर माना जा रहा है, जबकि Poco C81 पुराने Poco C71 की जगह ले सकता है। इससे साफ है कि Xiaomi बजट कैटेगरी में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है।

डिस्प्ले की बात करें तो Redmi A7 Pro और Poco C81 में लगभग 6.7 इंच का बड़ा IPS LCD डिस्प्ले मिलने की संभावना है। इसमें वाटरड्रॉप नॉच डिजाइन देखने को मिल सकता है, जो इस प्राइस सेगमेंट में आमतौर पर देखने को मिलता है। बड़ा स्क्रीन साइज वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लास और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए परफेक्ट रहेगा।

परफॉर्मेंस के लिए इन स्मार्टफोन्स में Unisoc T7250 चिपसेट दिए जाने की चर्चा है, जो 12nm प्रोसेस पर बेस्ड होगा। इसके साथ Mali-G57 GPU मिल सकता है। मेमोरी और सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन में 4GB LPDDR4X RAM के साथ 64GB या 128GB इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिल सकता है। खास बात यह है कि दोनों डिवाइस Android 15 पर चल सकते हैं, जो बजट सेगमेंट में इन्हें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देगा।

बैटरी हो सकती है हाइलाइट तगड़ी बैटरी इन दोनों फोन्स का सबसे बड़ा हाइलाइट हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Redmi A7 Pro और Poco C81 में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक चलेगी। चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट और 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकती है। हालांकि, कुछ लिस्टिंग्स इशारा करती हैं कि बॉक्स में चार्जर शामिल नहीं होगा।