6300mAh बैटरी, 32MP कैमरा, AI फीचर्स के साथ 13 अप्रैल को एंट्री मारेगा Redmi का नया 5G फोन; ₹10000 से कम होगा प्राइस
रेडमी ने भारत में Redmi A7 Pro 5G की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के बारे में काफी डिटेल्स शेयर कर दी हैं। इस फोन की खासियत डुअल 32MP कैमरा और 6300mAh बैटरी होगी।
Redmi A7 Pro 5G Launch Date Confirm: अगर आप कम बजट में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Redmi जल्द ही भारत में अपना नया स्मार्टफोन Redmi A7 Pro 5G लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट 13 अप्रैल तय की है और लॉन्च से पहले ही इसके कई फीचर्स सामने आ चुके हैं। Redmi की A-सीरीज पहले से ही बजट सेगमेंट में काफी पॉपुलर रही है और अब कंपनी पहली बार इसमें Pro मॉडल ला रही है। Redmi A7 Pro 5G को “Power और Style” के कॉम्बिनेशन के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसमें AI फीचर्स, बड़ा स्क्रीन और लंबी बैटरी लाइफ जैसे कई खास फीचर्स मिलने वाले हैं।
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Redmi A7 Pro के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स (लीक)
रेडमी ए7 प्रो में 6.9 इंच का डिस्प्ले होगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो, स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर 5G प्रोसेसर होने की जानकारी दी गई है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें ऑक्टा-कोर 5G प्रोसेसर मिलेगा, जो डेली यूज, वीडियो देखने और हल्की गेमिंग के लिए अच्छा रहेगा। कंपनी ने पुष्टि की है कि डिवाइस एंड्रॉयड 16 पर आधारित हाइपरओएस 3 पर चलेगा। माइक्रोसाइट से पता चलता है कि इसमें कई एआई फीचर्स होंगे, जिनमें गूगल का सर्कल सर्च और बिल्ट-इन जेमिनी वॉयस असिस्टेंट शामिल हैं। इसमें आपको स्मूद इंटरफेस, नए AI फीचर्स और बेहतर सिक्योरिटी मिलेगी।
फोटोग्राफी के लिए, रेडमी ए7 प्रो में 32 मेगापिक्सल का डुअल एआई बैक कैमरा सेटअप है। डिवाइस को पावर देने के लिए, स्मार्टफोन में 6300mAh की बैटरी दी गई है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ यह फोन आसानी से 1-2 दिन तक चल सकता है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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डिजाइन की बात करें तो, Redmi A7 Pro 5G में फ्लैट फ्रेम और पिल-शेप का रियर कैमरा मॉड्यूल है जिसमें कैमरों के लिए दो कटआउट हैं, और LED फ्लैश मॉड्यूल के बाहर है। फ्रंट में, सेल्फी कैमरा वॉटरड्रॉप नॉच में दिया गया है।
Redmi A7 Pro 5G की संभावित कीमत
Redmi A7 Pro 5G को बजट सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमत 10,000 रुपए के आसपास या उससे कम हो सकती है। यानी यह फोन बजट यूजर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है।
Redmi A7 Pro 4G
जानकारी के लिए बता दें कि Redmi A7 Pro के 4G वैरिएंट को ग्लोबल मार्केट में 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। इसमें 6.9 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले है। यह हैंडसेट Unisoc T7250 चिपसेट के साथ आता है। यह Android 16 पर आधारित HyperOS 3 के साथ आता है। कैमरे की बात करें तो, Redmi A7 Pro के 4G वेरिएंट में f/2.2 अपर्चर वाला 13 मेगापिक्सल का मुख्य रियर सेंसर और एक अज्ञात सेकेंडरी सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। रेडमी ए7 प्रो में 6,000mAh की बैटरी है जो 15W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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