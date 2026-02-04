महंगाई की मार! बड़ी डिस्प्ले, 32MP कैमरा, 5200mAh बैटरी वाले Redmi A5 की कीमत ₹1500 बढ़ी

महंगाई की मार! बड़ी डिस्प्ले, 32MP कैमरा, 5200mAh बैटरी वाले Redmi A5 की कीमत ₹1500 बढ़ी
बजट स्मार्टफोन लवर्स के लिए ये खबर बड़ा झटका है। क्योंकि रेडमी का 6500 रुपए वाला Redmi A5 स्मार्टफोन अब 1,500 रुपए महंगा हो गया है। यहां जानें नई कीमतें और फोन की खासियतें:
स्मार्टफोन बाजार में फोन की कीमतें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। रोज एक नए फोन का प्राइस उसके लॉन्च प्राइस बढ़ रहा है। अब खबर Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi A5 स्मार्टफोन को लेकर है। रेडमी का यह फोन पिछले साल लॉन्च हुआ था और अब इसकी कीमत में 1,500 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। पहले यह फोन 6,499 रुपए की शुरुआती कीमत पर आता था, लेकिन अब इसके दोनों वेरिएंट की कीमतें ऊपर जा चुकी हैं। यह बदलाव उन यूजर्स के लिए बड़ा झटका हो सकता है, जो पहले इसके शुरुआती दाम को देखकर ही इसे खरीदने का मन बना रहे थे। आइये आपको बताते हैं Redmi A5 5G की नई कीमत और फीचर्स:
Redmi A5 की नई कीमतें
Redmi A5 को कंपनी ने भारत में बजट सेगमेंट के तहत लॉन्च किया था, लेकिन अब इस फोन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पहले 3GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 6,499 रुपये में मिलता था, जिसकी कीमत अब बढ़कर 7,999 रुपये हो गई है। वहीं 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट पहले 7,499 रुपये का था, लेकिन अब इसके लिए 8,999 रुपये खर्च करने होंगे। यानी दोनों वेरिएंट पर सीधे 1,500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
