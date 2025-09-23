5999 रुपये की कीमत में आया यह एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन, इंटरनेट यूज करने के लिए 50GB डेटा फ्री redmi a5 airtel exclusive edition launched users will get 50gb free data know details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़redmi a5 airtel exclusive edition launched users will get 50gb free data know details

5999 रुपये की कीमत में आया यह एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन, इंटरनेट यूज करने के लिए 50GB डेटा फ्री

रेडमी ने एयरटेल के साथ पार्टनरशिप में अपने बजट स्मार्टफोन रेडमी A5 का एक्सक्लूसिव वर्जन लॉन्च किया है। फोन 5999 रुपये का है। फोन खरीदने वाले यूजर्स को 50जीबी डेटा फ्री मिलेगा। रेडमी का यह फोन 32 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 09:01 AM
share Share
Follow Us on
5999 रुपये की कीमत में आया यह एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन, इंटरनेट यूज करने के लिए 50GB डेटा फ्री

रेडमी ने एयरटेल के साथ पार्टनरशिप में अपने बजट स्मार्टफोन रेडमी A5 का एक्सक्लूसिव वर्जन लॉन्च किया है। इसका नाम Redmi A5 Airtel Exclusive Edition है। फोन पिछले साल लॉन्च हुए रेडमी A4 एयरटेल एडिशन का सक्सेसर है। इस फोन की कीमत 5999 रुपये है। यह केवल एयरटेल के सिम के साथ काम करता है। फोन को यूज करने के लिए यूजर्स को कम से कम 299 रुपये वाले प्लान से 18 महीने तक रिचार्ज कराना होगा। ऑफर में यूजर्स को फोन पर करीब 7.5 पर्सेंट का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा कंपनी फोन खरीदने वाले यूजर्स को 50जीबी फ्री डेटा भी दे रही है।

यह फोन सिंगल वेरिएंट - 3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। फोन को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन- जैसलमेर गोल्ड, जस्ट ब्लैक और पॉन्डिचेरी ब्लू में लॉन्च किया है। इसे आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। फोन में आपको 5200mAh की बैटरी और 32 मेगापिक्सल के एआई कैमरा के साथ कई धांसू फीचर देखने को मिलेंगे।

redmi

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 1650 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.88 इंच का डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले का टच सैंप्लिंग रेट 240Hz का है। लो ब्लूट लाइट, फ्लिकर-फ्री यूज और सर्कैडियन फ्रेंड्ली ब्राइटनेस के लिए फोन को TUV सर्टिफिकेशन भी मिला है। फोन 3जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Unisoc T7250 चिपसेट दिया गया है।

फोन में फोटोग्राफी के लिए 32 मेगापिक्सल का एआई ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5200mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:₹16 हजार तक सस्ते हुए सैमसंग, ऐपल और वनप्लस के स्मार्टफोन, अमेजन की बंपर सेल

कंपनी इस डिवाइस को दो साल तक ऐंड्रॉयड अपडेट देगी। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। फोन में कंपनी IP52 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग दे रही है। यह डिवाइस ड्यूल बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2, यूएसबी-C और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आता है। साथ ही फोन में कंपनी 150% वॉल्यूम बूस्ट भी दे रही है।

Gadgets Hindi News Redmi
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.