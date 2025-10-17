₹9000 से कम में Redmi का सबसे बड़े 120Hz डिस्प्ले वाला फोन, बंपर डिस्काउंट

संक्षेप: कम कीमत पर धांसू 5G फोन खरीदने का मौका ग्राहकों को Amazon पर मिल रहा है। वे Redmi 14C 5G को 9000 रुपये से कम कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं।

ग्राहकों को कम कीमत पर 5G फोन खरीदने का मौका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर दिया गया है। खास छूट के बाद Redmi 14C 5G को बंपर छूट पर खरीदा जा सकता है और यह सेगमेंट के सबसे दमदार फोन्स में से एक है। इस फोन में प्रीमियम फिनिश वाला डिजाइन दिया गया है और दमदार 5160mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। इसमें कम कीमत के बावजूद प्रीमियम डिजाइन और धांसू फीचर्स मिल रहे हैं।

रेडमी डिवाइस में प्रीमियम स्टारलाइट डिजाइन दिया गया है और इसमें सेगमेंट का मोस्ट आई-सेफ डिस्प्ले मिलता है। इसका स्टोरेज 1TB तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें सेगमेंट का सबसे बड़ा 120Hz डिस्प्ले दिया गया है। Redmi 14C 5G में सेगमेंट का सबसे एफिशिएंट 4nm प्रोसेसर मिल रहा है। यह फोन 10 हजार रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में बढ़िया वैल्यू ऑफर करता है।

इतनी कीमत पर मिल रहा है Redmi फोन सेल के दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर ग्राहकों को 8,998 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस के लिए कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। पुराना फोन एक्सचेंज करने वालों को 8,500 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है।

ध्यान रहे, आपको मिलने वाले एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह तीन कलर ऑप्शंस- स्टारलाइट ब्लू, स्टारडस्ट पर्पल और स्टारगेज पर्पल में उपलब्ध है।