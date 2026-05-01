Redmi यूजर्स के लिए बुरी खबर! ₹2000 महंगे हुए 200MP AI कैमरा, 6500mAh बैटरी वाले Note 15 सीरीज के फोन

Redmi Note 15 Pro और Note 15 Pro+ की कीमत में आज 1 मई से 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। जानिए दोनों फोन की नई कीमत और कौनसा वेरिएंट कितना रुपए हुआ महंगा:

Redmi Note 15 Pro and Note 15 Pro+ Price Increased: आज 1 मई से Redmi के दो स्मार्टफोन की कीमत बढ़ा दी गयी है। अगर आप Note 15 Pro सीरीज का कोई स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो आपको झटका लगने वाला है। कंपनी ने इस सीरीज के फोन की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे अब यूजर्स को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। Note 15 Pro और Note 15 Pro+ दोनों ही फोन की कीमत में 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। दुनियाभर में मेमोरी (RAM और स्टोरेज) की कीमतें बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा हैं। सिर्फ Xiaomi ही नहीं, बल्कि OnePlus और Nothing जैसी कंपनियों ने भी अपने स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है।

Redmi Note 15 Pro+ की नई कीमत Redmi Note 15 Pro+ के तीनों वेरिएंट की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट पहले 37,999 रुपए में आता था, जो अब बढ़कर 39,999 रुपए का हो गया है। 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल 39,999 रुपए से बढ़कर 41,999 रुपए हो गया है। इसके अलावा 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट पहले 43,999 रुपए में मिलता था, लेकिन अब इसकी कीमत 44,999 रुपए हो गई है।

Variant Old price New price 8GB + 256GB Rs 37,999 Rs 39,999 12GB + 256GB Rs 39,999 Rs 41,999 12GB + 512GB Rs 43,999 Rs 44,999

Redmi Note 15 Pro की बढ़ोतरी के बाद इतनी हुई कीमत Redmi Note 15 Pro के दोनों वेरिएंट की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 29,999 रुपए से बढ़कर 31,999 रुपए का हो गया है। वहीं 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अब 31,999 रुपए की जगह 33,999 रुपए में मिलेगा।

Variant Old price New price 8GB + 128GB Rs 29,999 Rs 31,999 8GB + 256GB Rs 31,999 Rs 33,999

Redmi Note 15 Pro+ के फीचर्स Redmi Note 15 Pro+ में 6.83-इंच का बड़ा CrystalRes AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। कैमरा इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसमें 200MP का मेन कैमरा दिया गया है, जो AI इंजन के साथ आता है और हर फोटो में डिटेल को काफी बेहतर बना देता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है और फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यह सेटअप डे-लाइट फोटोग्राफी में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसके अलावा फोन में IP66, IP68 और IP69 जैसी हाई लेवल वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग मिलती है।