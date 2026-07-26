Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आते ही छा जाएगा 7500mAh बैटरी वाला सस्ता रेडमी फोन, इसमें 50MP कैमरा भी; फुल डिटेल लीक

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

लगता है कि Redmi 17 4G फोन अब बाजार में जल्द डेब्यू करने वाला है। लॉन्च से पहले ही इसके सारे स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं। फोन में बड़े डिस्प्ले के साथ पावरफुल कैमरा और बैटरी सेटअप मिलेगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर

Redmi 17 4G
Redmi 17 4G के पूरे डिटेल्स लीक हो गए हैं। कहा जा रहा है कि यह फोन 6.9 इंच डिस्प्ले, 12GB तक रैम, 50MP कैमरा और 7500mAh बैटरी के साथ आएगा।

Redmi 17 4G full details leak: शाओमी का सब-ब्रांड Redmi जल्द ही अपने Redmi 17 स्मार्टफोन को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में लॉन्च कर सकता है, और फोन पहले ही कई सर्टिफिकेशन साइट्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब, एक टिप्स्टर ने अपमकिंग Redmi 17 4G स्मार्टफोन के पूरे स्पेसिफिकेशन्स शेयर कर दिए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग फोन में हमें क्या-क्या खास मिल सकता है...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

12% OFF

Redmi 15A 5G

Redmi 15A 5G

  • checkAwesome Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹17640

₹19999

खरीदिये

discount

41% OFF

Vivo T5 Lite 44W 5G

Vivo T5 Lite 44W 5G

  • checkTwilight Shadow
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹19999

₹33999

खरीदिये

discount

50% OFF

Realme C100X

Realme C100X

  • checkGold
  • check4GB RAM
  • check64GB Storage
flipkart-logo

₹14999

₹29999

खरीदिये

discount

34% OFF

Realme Narzo 100x 5G

Realme Narzo 100x 5G

  • checkMidnight Black
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹20999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme C83 5G

Realme C83 5G

  • checkBlooming Purple and Sprouting Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹17499

₹19999

खरीदिये

Redmi 17 4G के पूरे स्पेसिफिकेशन्स लीक

टिप्स्टर सुधांशु अंभोर के शेयर किए गए एक स्क्रीनग्रैब के अनुसार, आने वाला रेडमी 17 4G स्मार्टफोन चार कलर्स - ओक ग्रीन, डीप ब्लू, ब्लैक और लोटस पर्पल - में आ सकता है। इसके डाइमेंशन और वजन की बात करें तो, फोन का साइज 170.12x78.42x8.8mm और वजन 232 ग्राम होगा। इसमें डायनामिक RGB लाइट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन और IP64-रेटेड डस्ट और स्प्लैश-रेसिस्टेंट बॉडी होने की भी जानकारी मिली है।

redmi 17 4g full details leak
ये भी पढ़ें:Jio Freedom Offer: पूरे 15 महीने No Recharge, रोज मिलेगी 100Mbps स्पीड, 12 OTT

रेडमी 17 4G के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.9 इंच की फ्लैट स्क्रीन होने की उम्मीद है, जिसका रिजॉल्यूशन 1600x720 पिक्सेल होगा और यह 120 हर्ट्ज तक के अडैप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी। कहा जा रहा है कि यह स्क्रीन 675 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस और 'हाई ब्राइटनेस मोड' में 825 निट्स की ब्राइटनेस देगी। यह 8-बिट कलर डेप्थ, 16.7 मिलियन कलर्स, 83% NTSC कलर गैमट और DC डिमिंग को भी सपोर्ट करेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹17999

खरीदिये

discount

39% OFF

Vivo Y11 5G

Vivo Y11 5G

  • checkSunrise Gold and Midnight Blue
  • check4GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
flipkart-logo

₹16999

₹27999

खरीदिये

आगे यह भी पता चला है कि डिस्प्ले को आंखों की सुरक्षा के लिए टीयूवी रीनलैंड लो ब्लू लाइट (सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन), टीयूवी रीनलैंड सर्केडियन फ्रेंडली और टीयूवी रीनलैंड फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है।

फोन में 12GB तक रैम और तेज प्रोसेसर

कहा जा रहा है कि फोन मीडियाटेक के 12nm पर बेस्ड हेलियो G91-अल्ट्रा ऑक्टा-कोर चिपसेट का उपयोग करता है। इसके 4GB+128GB, 4GB+256GB, 6GB+128GB और 6GB+256GB के मेमोरी ऑप्शन्स के साथ 12GB तक के मेमोरी एक्सटेंशन के सपोर्ट के साथ आने की उम्मीद है। स्मार्टफोन में LPDDR4X रैम और eMMC 5.1 स्टोरेज भी दिए जाने की बात कही गई है।

ये भी पढ़ें:'बेकार' हो जाएंगे ये 10 फोन, नहीं मिलेगा अपडेट, List में आपका स्मार्टफोन तो नहीं

दमदार कैमरा, बैटरी भी जबर्दस्त

इसके कैमरों के बारे में बात करते हुए, रेडमी 17 4G में पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सेल AI डुअल-कैमरा सिस्टम होने की संभावना है। इसका 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा f/1.8 अपर्चर के साथ 5P लेंस का उपयोग करेगा, जबकि एक अन्य लेंस सेकेंडरी रियर कैमरे के रूप में मौजूद होगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, f/2.05 अपर्चर वाला 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा होगा। कथित तौर पर फोन अपने कैमरा सिस्टम का उपयोग करके 30fps पर 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग और 30fps पर 720p वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट करेगा।

इसकी बैटरी की बात करें तो, रेडमी 17 4G में 7500mAh की बैटरी होने और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के माध्यम से 45W टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करने की बात कही गई है। इसकी पिछली EPREL लिस्टिंग से इसकी 7500mAh बैटरी कैपेसिटी और 45W चार्जिंग सपोर्ट का भी पता चला था।

फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में हाइपरओएस 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, एआई फेस अनलॉक और 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड को सपोर्ट करने वाला डुअल-बैंड वाई-फाई कनेक्टिविटी शामिल है। फोन पर एनएफसी सपोर्ट भी मिलेगा, हालांकि इसकी उपलब्धता बाजार पर निर्भर करेगी।

पिछली रिपोर्ट्स को देखें तो, मॉडल नंबर ‘2606FRN72Y’ वाले रेडमी 17 4G और मॉडल नंबर ‘2606FPC72Y’ वाले कथित POCO C95 Pro 4G के बारे में पता चला है कि ये GSMA और TKDN लिस्टिंग के जरिए एक-दूसरे के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर आएंगे। इसके बाद कुछ अफवाहों में यह भी कहा गया कि दोनों स्मार्टफोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6s 4G जेन 2 चिपसेट इस्तेमाल किया जाएगा।

हालांकि, लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन्स से पता चलता है कि रेडमी 17 4G में मीडियाटेक का हीलियो G91-अल्ट्रा चिपसेट इस्तेमाल होगा, जिससे यह हिंट मिलता है कि स्नैपड्रैगन चिपसेट के बारे में पहले मिली जानकारी गलत थी। अगर रेडमी और पोको फोन असल में एक-दूसरे के रीब्रांडेड वर्शन हैं, तो पोको C95 Pro 4G में भी वही हीलियो G91-अल्ट्रा चिपसेट इस्तेमाल हो सकता है। फिर भी, इसके प्रोसेसर की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।

रेडमी 17 4G अब तक इंडोनेशियाई SDPPI और TKDN डेटाबेस के साथ-साथ मलेशिया के SIRIM सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई दे चुका है। इसकी पिछली FCC लिस्टिंग से 4GB+128GB, 6GB+128GB, 6GB+256GB, 6GB+512GB, 8GB+256GB और 8GB+512GB मेमोरी वेरिएंट का पता चला था।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Redmi Xiaomi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।