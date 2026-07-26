आते ही छा जाएगा 7500mAh बैटरी वाला सस्ता रेडमी फोन, इसमें 50MP कैमरा भी; फुल डिटेल लीक

लगता है कि Redmi 17 4G फोन अब बाजार में जल्द डेब्यू करने वाला है। लॉन्च से पहले ही इसके सारे स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं। फोन में बड़े डिस्प्ले के साथ पावरफुल कैमरा और बैटरी सेटअप मिलेगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर

Redmi 17 4G के पूरे डिटेल्स लीक हो गए हैं। कहा जा रहा है कि यह फोन 6.9 इंच डिस्प्ले, 12GB तक रैम, 50MP कैमरा और 7500mAh बैटरी के साथ आएगा।

Redmi 17 4G full details leak: शाओमी का सब-ब्रांड Redmi जल्द ही अपने Redmi 17 स्मार्टफोन को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में लॉन्च कर सकता है, और फोन पहले ही कई सर्टिफिकेशन साइट्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब, एक टिप्स्टर ने अपमकिंग Redmi 17 4G स्मार्टफोन के पूरे स्पेसिफिकेशन्स शेयर कर दिए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग फोन में हमें क्या-क्या खास मिल सकता है...

Redmi 17 4G के पूरे स्पेसिफिकेशन्स लीक टिप्स्टर सुधांशु अंभोर के शेयर किए गए एक स्क्रीनग्रैब के अनुसार, आने वाला रेडमी 17 4G स्मार्टफोन चार कलर्स - ओक ग्रीन, डीप ब्लू, ब्लैक और लोटस पर्पल - में आ सकता है। इसके डाइमेंशन और वजन की बात करें तो, फोन का साइज 170.12x78.42x8.8mm और वजन 232 ग्राम होगा। इसमें डायनामिक RGB लाइट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन और IP64-रेटेड डस्ट और स्प्लैश-रेसिस्टेंट बॉडी होने की भी जानकारी मिली है।

रेडमी 17 4G के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.9 इंच की फ्लैट स्क्रीन होने की उम्मीद है, जिसका रिजॉल्यूशन 1600x720 पिक्सेल होगा और यह 120 हर्ट्ज तक के अडैप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी। कहा जा रहा है कि यह स्क्रीन 675 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस और 'हाई ब्राइटनेस मोड' में 825 निट्स की ब्राइटनेस देगी। यह 8-बिट कलर डेप्थ, 16.7 मिलियन कलर्स, 83% NTSC कलर गैमट और DC डिमिंग को भी सपोर्ट करेगा।

आगे यह भी पता चला है कि डिस्प्ले को आंखों की सुरक्षा के लिए टीयूवी रीनलैंड लो ब्लू लाइट (सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन), टीयूवी रीनलैंड सर्केडियन फ्रेंडली और टीयूवी रीनलैंड फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है।

फोन में 12GB तक रैम और तेज प्रोसेसर कहा जा रहा है कि फोन मीडियाटेक के 12nm पर बेस्ड हेलियो G91-अल्ट्रा ऑक्टा-कोर चिपसेट का उपयोग करता है। इसके 4GB+128GB, 4GB+256GB, 6GB+128GB और 6GB+256GB के मेमोरी ऑप्शन्स के साथ 12GB तक के मेमोरी एक्सटेंशन के सपोर्ट के साथ आने की उम्मीद है। स्मार्टफोन में LPDDR4X रैम और eMMC 5.1 स्टोरेज भी दिए जाने की बात कही गई है।

दमदार कैमरा, बैटरी भी जबर्दस्त इसके कैमरों के बारे में बात करते हुए, रेडमी 17 4G में पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सेल AI डुअल-कैमरा सिस्टम होने की संभावना है। इसका 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा f/1.8 अपर्चर के साथ 5P लेंस का उपयोग करेगा, जबकि एक अन्य लेंस सेकेंडरी रियर कैमरे के रूप में मौजूद होगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, f/2.05 अपर्चर वाला 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा होगा। कथित तौर पर फोन अपने कैमरा सिस्टम का उपयोग करके 30fps पर 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग और 30fps पर 720p वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट करेगा।

इसकी बैटरी की बात करें तो, रेडमी 17 4G में 7500mAh की बैटरी होने और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के माध्यम से 45W टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करने की बात कही गई है। इसकी पिछली EPREL लिस्टिंग से इसकी 7500mAh बैटरी कैपेसिटी और 45W चार्जिंग सपोर्ट का भी पता चला था।

फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में हाइपरओएस 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, एआई फेस अनलॉक और 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड को सपोर्ट करने वाला डुअल-बैंड वाई-फाई कनेक्टिविटी शामिल है। फोन पर एनएफसी सपोर्ट भी मिलेगा, हालांकि इसकी उपलब्धता बाजार पर निर्भर करेगी।

पिछली रिपोर्ट्स को देखें तो, मॉडल नंबर ‘2606FRN72Y’ वाले रेडमी 17 4G और मॉडल नंबर ‘2606FPC72Y’ वाले कथित POCO C95 Pro 4G के बारे में पता चला है कि ये GSMA और TKDN लिस्टिंग के जरिए एक-दूसरे के रीब्रांडेड वर्जन के तौर पर आएंगे। इसके बाद कुछ अफवाहों में यह भी कहा गया कि दोनों स्मार्टफोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6s 4G जेन 2 चिपसेट इस्तेमाल किया जाएगा।

हालांकि, लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन्स से पता चलता है कि रेडमी 17 4G में मीडियाटेक का हीलियो G91-अल्ट्रा चिपसेट इस्तेमाल होगा, जिससे यह हिंट मिलता है कि स्नैपड्रैगन चिपसेट के बारे में पहले मिली जानकारी गलत थी। अगर रेडमी और पोको फोन असल में एक-दूसरे के रीब्रांडेड वर्शन हैं, तो पोको C95 Pro 4G में भी वही हीलियो G91-अल्ट्रा चिपसेट इस्तेमाल हो सकता है। फिर भी, इसके प्रोसेसर की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।