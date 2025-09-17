12GB तक रैम और 6000mAh बैटरी वाला धांसू 5G फोन लाया रेडमी, शुरुआती कीमत ₹14000 से कम redmi 15r 5g launched with 6000mah battery at starting price of rs 15000, Gadgets Hindi News - Hindustan
Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 04:16 PM
Redmi 15R 5G Launched: रेडमी ने अपने नए स्मार्टफोन Redmi 15R 5G को चीन में लॉन्च कर दिया गया है। यह फोन चार कलर्स और रैम और स्टोरेज के हिसाब से पांच वेरिएंट में आता है। Redmi 15R 5G में 33W चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000mAh की बैटरी है। यह ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट पर चलता है, जिसे 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.9-इंच का डिस्प्ले है और यह धूल व पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटेड बिल्ड के साथ आता है। चलिए एक नजर डालते हैं इसकी कीमत और खासियत पर...

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

जैसा कि हमने बताया, रेडमी 15R 5G फोन को चीन में लॉन्च किया गया है, जहां इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत CNY 1,099 (करीब 13,000 रुपये), 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत CNY 1,599 (करीब 19,000 रुपये), , 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत CNY 1,699 (करीब 23,000 रुपये) और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत CNY 1,899 (करीब 25,000 रुपये) और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत CNY 2,299 (करीब 28,000 रुपये) हैं। नया फोन फिलहाल चीन में क्लाउडी व्हाइट, लाइम ग्रीन, शैडो ब्लैक और ट्वाइलाइट पर्पल जैसे कलर्स में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

Redmi 15R 5G के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स

यह फोन डुअल-सिम (नैनो+नैनो) सपो्र्ट के साथ आता है और यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हाइपरओएस 2 इंटरफेस पर चलता है। इसमें 720×1600 पिक्सेल रिजॉल्यूशन, 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 810 निट पीक ब्राइटनेस वाला 6.9-इंच का डिस्प्ले है। डिस्प्ले ब्लू लाइट एमिशन के लिए TUV रीनलैंड सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है।

फोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट से लैस है, जो 12GB तक LPDDR4X रैम और 256GB UFS 2.2 तक स्टोरेज के साथ आता है। फोन में फोटोग्राफी के लिए, 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है और सेल्फी के लिए 5-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फोन में 6000mAh की बैटरी है जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

205 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 171.56×79.47×7.99 एमएम है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, वाई-फाई 802.11 a/b/g/n/a, ब्लूटूथ 5.4 और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, वर्चुअल डिस्टेंस सेंसर और वाइब्रेशन मोटर भी है। यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटेड बिल्ड के साथ आता है।

