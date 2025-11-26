₹12,500 से कम में 6000mAh बैटरी वाला फोन, लॉन्च से पहले Redmi 15C 5G की कीमत लीक

संक्षेप: Redmi 15C 5G india price leak: भारत में Redmi 15C 5G की कीमत हाल ही में ऑनलाइन सामने आई थी, साथ ही इसके खास स्पेसिफिकेशन्स भी। लेकिन अब, एक टिप्स्टर ने फिर से फोन की वेरिएंट-वाइज कीमतें शेयर की हैं। देखें वेरिएंट वाइज प्राइस लिस्ट

Redmi 15C 5G india price leak: भारत में Redmi 15C 5G की कीमत हाल ही में ऑनलाइन सामने आई थी, साथ ही इसके खास स्पेसिफिकेशन्स भी। लेकिन अब, एक टिप्स्टर ने फिर से फोन की वेरिएंट-वाइज कीमतें शेयर की हैं, जिससे पता चलता है कि इसे पहले बताई गई कीमत से ज्यादा कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। Redmi 15C 5G, जिसे सितंबर में पोलैंड में लॉन्च किया गया था, भारत में तीन रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि फोन में इसके पोलिश वर्जन वाला ही मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट होगा। इस बीच, इसमें 6000mAh की बैटरी हो सकती है।

भारत में रेडमी 15C की कीमत (लीक के अनुसार) एक्स पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने रेडमी 15C 5G की भारत में कीमत और खास स्पेसिफिकेशन्स शेयर किए हैं। कहा जा रहा है कि फोन के बेस वेरिएंट, जिसमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज है की कीमत देश में 12,499 रुपये होगी। वहीं, हाई-एंड 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 13,999 रुपये हो सकती है। इसके अलावा, टॉप-एंड वेरिएंट, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज हो सकता है, की भारत में कीमत 14,999 रुपये बताई जा रही है।

यह भारत में पहले बताई गई रेडमी 15C 5G की कीमत से ज्यादा है। हाल ही में, लीकर ने बताया था कि फोन के बेस वेरिएंट 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 11,500 हो सकती है। जबकि इसके 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 12,500 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,500 रुपये हो सकती है।

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, रेडमी 15C 5G में एचडी प्लस रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 6.9 इंच की एलसीडी स्क्रीन होगी। फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट हो सकता है, जिसे 8GB तक LPDDR4x रैम और 128GB UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा जाएगा। यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हाइपरओएस 2 के साथ आ सकता है। कंपनी कथित तौर पर दो बड़े एंड्रॉयड अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट देगी। फोन में 6000mAh की बैटरी भी होने की बात कही जा रही है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट-फेसिंग कैमरा लगाने के लिए एक नॉच डिस्प्ले कटआउट होगा।