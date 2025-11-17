खुशखबरी! 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, स्प्लैश-प्रूफ बॉडी के साथ आ रहा Redmi 15C 5G, इतनी है कीमत

संक्षेप: Redmi 15C 5G जल्द भारत में लॉन्च होने को तैयार है। इसमें 6000mAh की बैटरी, MediaTek Dimensity चिपसेट और 8GB तक RAM जैसे पावरफुल फीचर्स मिल सकते हैं। जानें कितनी हो सकती है कीमत।

Mon, 17 Nov 2025 04:08 PM

Redmi 15C Launch Soon: शाओमी का सब ब्रांड Redmi जल्द एक नया बजट स्मार्टफोन लाने की तैयारी कर रहा है। Redmi 15C 5G जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है और देश में इस हैंडसेट की कीमत और इसके कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब ऑनलाइन सामने आ गए हैं। अपकमिंग Redmi 15C 5G को देश में तीन रैम और स्टोरेज वेरिएंट में सेल के लिए उपलब्ध कराए जाने की खबर है। यह हैंडसेट कई ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। फोन मीडियाटेक डाइमेंशन चिप है। इसमें 6,000mAh की बैटरी होने की भी बात कही जा रही है।

Redmi 15C की भारत में कीमत (लीक) X पर एक पोस्ट में, टिपस्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने Redmi 15C की कीमत, रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और प्रमुख स्पेसिफिकेशन लीक किए हैं। हैंडसेट के बेस वेरिएंट, जिसमें 4GB रैम + 128GB स्टोरेज है, की कीमत 11,500 रुपये बताई जा रही है। वहीं, 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 12,500 रुपये हो सकती है। वहीं, टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 14,500 रुपये हो सकती है, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलेगी। लॉन्च के समय, कंपनी की वेबसाइट पर रेडमी 15सी 5जी की कीमत पोलैंड में 4GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए PLN 799 (लगभग 19,000 रुपये) रखी गई थी। यह फोन डस्क पर्पल, मिडनाइट ब्लैक और मिंट ग्रीन रंगों में उपलब्ध हो सकता है।

Redmi 15C के फीचर्स और स्पेक्स (लीक) लीक में यह भी बताया गया है कि रेडमी 15सी 5जी में मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 चिपसेट और 6,000mAh की बैटरी हो सकती है। इसमें एचडी+ रिज़ॉल्यूशन वाला डिस्प्ले हो सकता है जिसमें सेल्फी कैमरा के लिए नॉच होगा। अगर यह सच है, तो यह हैंडसेट भारत में अपने वैश्विक समकक्ष, जिसे सितंबर में लॉन्च किया गया था, के समान स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हो सकता है।

Redmi 15C 5G में 6.9-इंच (720×1,600 पिक्सल) डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक, टच सैंपलिंग रेट 240Hz तक और पीक ब्राइटनेस 810 निट्स है। Redmi 15C 5G में 6nm प्रोसेस पर बना ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 प्रोसेसर, 4GB LPDDR4X रैम और 256GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के ज़रिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।