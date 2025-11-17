Hindustan Hindi News
Redmi 15C 5G Price in India with 6000mAh battery 50MP camera Key Specs Leaked Ahead of Launch
खुशखबरी! 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, स्प्लैश-प्रूफ बॉडी के साथ आ रहा Redmi 15C 5G, इतनी है कीमत

खुशखबरी! 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, स्प्लैश-प्रूफ बॉडी के साथ आ रहा Redmi 15C 5G, इतनी है कीमत

संक्षेप: Redmi 15C 5G जल्द भारत में लॉन्च होने को तैयार है। इसमें 6000mAh की बैटरी, MediaTek Dimensity चिपसेट और 8GB तक RAM जैसे पावरफुल फीचर्स मिल सकते हैं। जानें कितनी हो सकती है कीमत।

Mon, 17 Nov 2025 04:08 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Redmi 15C Launch Soon: शाओमी का सब ब्रांड Redmi जल्द एक नया बजट स्मार्टफोन लाने की तैयारी कर रहा है। Redmi 15C 5G जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है और देश में इस हैंडसेट की कीमत और इसके कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब ऑनलाइन सामने आ गए हैं। अपकमिंग Redmi 15C 5G को देश में तीन रैम और स्टोरेज वेरिएंट में सेल के लिए उपलब्ध कराए जाने की खबर है। यह हैंडसेट कई ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। फोन मीडियाटेक डाइमेंशन चिप है। इसमें 6,000mAh की बैटरी होने की भी बात कही जा रही है।

Redmi 15C की भारत में कीमत (लीक)

X पर एक पोस्ट में, टिपस्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने Redmi 15C की कीमत, रैम और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और प्रमुख स्पेसिफिकेशन लीक किए हैं। हैंडसेट के बेस वेरिएंट, जिसमें 4GB रैम + 128GB स्टोरेज है, की कीमत 11,500 रुपये बताई जा रही है। वहीं, 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 12,500 रुपये हो सकती है। वहीं, टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 14,500 रुपये हो सकती है, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलेगी। लॉन्च के समय, कंपनी की वेबसाइट पर रेडमी 15सी 5जी की कीमत पोलैंड में 4GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए PLN 799 (लगभग 19,000 रुपये) रखी गई थी। यह फोन डस्क पर्पल, मिडनाइट ब्लैक और मिंट ग्रीन रंगों में उपलब्ध हो सकता है।

ये भी पढ़ें:₹10,000 से कम में खरीदें 108MP कैमरा, 6300mAh बैटरी वाले साल 2025 के 5 Best फोन

Redmi 15C के फीचर्स और स्पेक्स (लीक)

लीक में यह भी बताया गया है कि रेडमी 15सी 5जी में मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 चिपसेट और 6,000mAh की बैटरी हो सकती है। इसमें एचडी+ रिज़ॉल्यूशन वाला डिस्प्ले हो सकता है जिसमें सेल्फी कैमरा के लिए नॉच होगा। अगर यह सच है, तो यह हैंडसेट भारत में अपने वैश्विक समकक्ष, जिसे सितंबर में लॉन्च किया गया था, के समान स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हो सकता है।

Redmi 15C 5G में 6.9-इंच (720×1,600 पिक्सल) डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक, टच सैंपलिंग रेट 240Hz तक और पीक ब्राइटनेस 810 निट्स है। Redmi 15C 5G में 6nm प्रोसेस पर बना ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 प्रोसेसर, 4GB LPDDR4X रैम और 256GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के ज़रिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

कैमरे की बात करें तो, Redmi 15C 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सल (f/1.8) का प्राइमरी कैमरा और एक अज्ञात सेकेंडरी कैमरा है। हैंडसेट में 8-मेगापिक्सल (f/2.0) का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी है। इसमें 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6,000mAh की बैटरी है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई और 3.5mm हेडफोन जैक सपोर्ट है। कंपनी का दावा है कि यह धूल और छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटेड है।

ये भी पढ़ें:Alert! आज खत्म हो रहा ₹1 में 30 दिन तक 60GB डेटा, Unlimited कॉल्स-SMS वाला ऑफर
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
