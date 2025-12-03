Redmi का जलवा: 6000mAh, बड़ी डिस्प्ले, 50MP AI कैमरा के साथ लाया 5G फोन का 'बाप', कीमत ₹12499

संक्षेप: Redmi 15C 5G भारत में लॉन्च हो गया है। सिर्फ 12,499 रुपए की शुरुआती कीमत में यह फोन 6000mAh बैटरी, 6.9-इंच 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5G सपोर्ट के साथ आता है। जानें Redmi 15C 5G की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स:

Wed, 3 Dec 2025 12:48 PM

Redmi 15C 5G Launched in India: भारत में बजट स्मार्टफोन के दीवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। Redmi ने अपना नया किफायती फोन Redmi 15C 5G को लॉन्च कर दिया है। यह फोन उन लोगों के लिए एकदम सही है जो कम बजट में बेहतर बैटरी, बड़ी स्क्रीन, और 5G परफॉर्मेंस चाहते थे। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6000mAh बैटरी, जो पूरे 2 दिन चल सकती है और 6.9-इंच की HD+ 120Hz IPS LCD स्क्रीन, जो वीडियो, गेमिंग और रोजमर्रा के कामों को स्मूद बनाती है। आइये डिटेल में आपको बताते हैं फोन की कीमत और सभी फीचर्स:

Redmi 15C 5G की कीमत और फर्स्ट सेल डेट भारत में Redmi 15C 5G के बेस 4GB रैम + 128GB वैरिएंट को 12,499 रुपये में लॉन्च किया गया है। वहीं 6GB/128GB वैरिएंट की कीमत 13,999 रुपये होगी। इसके टॉप-एंड 8GB/128GB मॉडल की कीमत 15,499 रुपये है। यह डिवाइस 11 दिसंबर से अमेजन, Mi.com और रेडमी के आधिकारिक रिटेल पार्टनर्स पर सेल के लिए उपलब्ध होगा।

Redmi 15C 5G के खास फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Redmi 15C 5G में 6.9-इंच का बड़ा HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट है, जो स्क्रॉलिंग और गेमिंग को काफी स्मूद बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 6000mAh की पावरफुल बैटरी, जो एक बार चार्ज में पूरे दिन आराम से चलती है, और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देती है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट है, जो 5G सपोर्ट के साथ आता है और डेली यूज़, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग में काफी तेज काम करता है। कैमरा सेटअप में पीछे 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो अच्छी डिटेलिंग और क्लियर फोटो कैप्चर करता है, वहीं फ्रंट में 8MP कैमरा मौजूद है।