Redmi 15C 5G launched in India with 6000mAh battery 50MP AI camera big display at Rs 12499 best selling phone successor
Redmi का जलवा: 6000mAh, बड़ी डिस्प्ले, 50MP AI कैमरा के साथ लाया 5G फोन का 'बाप', कीमत ₹12499

Redmi का जलवा: 6000mAh, बड़ी डिस्प्ले, 50MP AI कैमरा के साथ लाया 5G फोन का 'बाप', कीमत ₹12499

संक्षेप:

Redmi 15C 5G भारत में लॉन्च हो गया है। सिर्फ 12,499 रुपए की शुरुआती कीमत में यह फोन 6000mAh बैटरी, 6.9-इंच 120Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5G सपोर्ट के साथ आता है। जानें Redmi 15C 5G की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स:

Wed, 3 Dec 2025 12:48 PM Himani Gupta
Redmi 15C 5G Launched in India: भारत में बजट स्मार्टफोन के दीवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। Redmi ने अपना नया किफायती फोन Redmi 15C 5G को लॉन्च कर दिया है। यह फोन उन लोगों के लिए एकदम सही है जो कम बजट में बेहतर बैटरी, बड़ी स्क्रीन, और 5G परफॉर्मेंस चाहते थे। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6000mAh बैटरी, जो पूरे 2 दिन चल सकती है और 6.9-इंच की HD+ 120Hz IPS LCD स्क्रीन, जो वीडियो, गेमिंग और रोजमर्रा के कामों को स्मूद बनाती है। आइये डिटेल में आपको बताते हैं फोन की कीमत और सभी फीचर्स:

Redmi 15C 5G की कीमत और फर्स्ट सेल डेट

भारत में Redmi 15C 5G के बेस 4GB रैम + 128GB वैरिएंट को 12,499 रुपये में लॉन्च किया गया है। वहीं 6GB/128GB वैरिएंट की कीमत 13,999 रुपये होगी। इसके टॉप-एंड 8GB/128GB मॉडल की कीमत 15,499 रुपये है। यह डिवाइस 11 दिसंबर से अमेजन, Mi.com और रेडमी के आधिकारिक रिटेल पार्टनर्स पर सेल के लिए उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:अलर्ट! IRCTC ने बदला Tatkal से जुड़ा बड़ा नियम, अब OTP के बिना नहीं मिलेगा टिकट
Redmi 15C 5G में बड़ा डिस्प्ले, पावरफुल बैटरी और 5G कनेक्टिविटी

Redmi 15C 5G के खास फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Redmi 15C 5G में 6.9-इंच का बड़ा HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट है, जो स्क्रॉलिंग और गेमिंग को काफी स्मूद बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 6000mAh की पावरफुल बैटरी, जो एक बार चार्ज में पूरे दिन आराम से चलती है, और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देती है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट है, जो 5G सपोर्ट के साथ आता है और डेली यूज़, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग में काफी तेज काम करता है। कैमरा सेटअप में पीछे 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो अच्छी डिटेलिंग और क्लियर फोटो कैप्चर करता है, वहीं फ्रंट में 8MP कैमरा मौजूद है।

फोन में IP64 रेटिंग भी है, यानी यह धूल और हल्की पानी की छींटों से सुरक्षित रहता है। अन्य फीचर्स में USB Type-C, 3.5mm हेडफोन जैक, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल SIM 5G सपोर्ट और माइक्रोSD कार्ड स्लॉट शामिल हैं, जिससे स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर Redmi 15C 5G इस कीमत पर एक बड़ा डिस्प्ले, लंबी बैटरी और 5G कनेक्टिविटी का शानदार कॉम्बिनेशन देता है।

ये भी पढ़ें:ये हैं ₹13,000 से कम के 3 जबरदस्त Military-Grade फोन्स; जो न फटेंगे, न टूटेंगे
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है।
