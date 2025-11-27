कर लें तैयारी: 3 दिसंबर को तहलका मचाने आ रहा Redmi 15C 5G; 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाला सबसे सस्ता फोन

संक्षेप: Redmi 15C 5G फोन 3 दिसंबर 2025 को भारत में लॉन्च होने जा रहा है। यह फोन 120Hz डिस्प्ले, 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स के साथ यह 5G स्मार्टफोन बजट-यूजर्स के लिए है।

Thu, 27 Nov 2025 03:47 PM

Redmi 15C 5G Launch Date Confirm: अगर आप बजट रेंज में 5G सपोर्ट वाला फोन ढूंढ रहे हैं, तो Redmi जल्द ही आपके लिए शानदार ऑफर लेकर आ रहा है। रेडमी ने आज अब कन्फर्म कर दिया है कि Redmi 15C 5G फोन 3 दिसंबर 2025 को भारत में लॉन्च होगा। यह फोन बजट सेगमेंट में 5G, बड़ी बैटरी, स्मूद डिस्प्ले और 50MP कैमरा के साथ आता है। Redmi 15C 5G में 6.9-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ हो सकता है, जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने में मजा आएगा। बैकअप के लिए 6000mAh बैटरी और 50MP रियर कैमरा होगा जो फोन की बड़ी खासियतें हैं। अमेजन और Xiaomi India के ऑनलाइन स्टोर पर इस फ़ोन के लिए समर्पित माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई हैं, जिससे दोनों वेबसाइटों पर हैंडसेट की उपलब्धता की पुष्टि होती है।

Redmi 15C की भारत में कीमत (संभावित) X पर एक पोस्ट में, टिपस्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने Redmi 15C 5G की भारत में कीमत हैं। बताया जा रहा है कि इस फोन की कीमत देश में 4GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 12,499 रुपये होगी। वहीं, इसके हाई-एंड 6GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 13,999 रुपये हो सकती है। अंत में, टॉप-एंड Redmi 15C 5G, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज हो सकती है, की भारत में कीमत 14,999 रुपये बताई जा रही है।

Redmi 15C 5G के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स (लीक) Redmi 15C 5G में 6.9-इंच की बड़ी LCD स्क्रीन मिलेगी, HD+ रेज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 (6nm) चिपसेट होने की संभावना है जो 5G सपोर्ट के साथ बजट पर स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। Redmi 15C 5G में 5G, Wi-Fi, Bluetooth, microSD कार्ड सपोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर जैसी सुविधाएं हो सकती हैं।