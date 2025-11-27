Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Redmi 15C 5G Launch date confirm coming on 3 december in india cheapest phone with 6000mAh battery 50MP camera
कर लें तैयारी: 3 दिसंबर को तहलका मचाने आ रहा Redmi 15C 5G; 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाला सबसे सस्ता फोन

कर लें तैयारी: 3 दिसंबर को तहलका मचाने आ रहा Redmi 15C 5G; 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाला सबसे सस्ता फोन

संक्षेप:

Redmi 15C 5G फोन 3 दिसंबर 2025 को भारत में लॉन्च होने जा रहा है। यह फोन 120Hz डिस्प्ले, 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स के साथ यह 5G स्मार्टफोन बजट-यूजर्स के लिए है।

Thu, 27 Nov 2025 03:47 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check3GB/8GB RAM
  • check256GB Storage

₹12990

और जाने

discount

35% OFF

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M36

  • checkOrange Haze
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹14999

₹22999

खरीदिये

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10499

खरीदिये

discount

24% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12980

₹16999

खरीदिये

Samsung Galaxy F16 5G

Samsung Galaxy F16 5G

  • checkBling Black
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹12499

खरीदिये

Redmi 15C 5G Launch Date Confirm: अगर आप बजट रेंज में 5G सपोर्ट वाला फोन ढूंढ रहे हैं, तो Redmi जल्द ही आपके लिए शानदार ऑफर लेकर आ रहा है। रेडमी ने आज अब कन्फर्म कर दिया है कि Redmi 15C 5G फोन 3 दिसंबर 2025 को भारत में लॉन्च होगा। यह फोन बजट सेगमेंट में 5G, बड़ी बैटरी, स्मूद डिस्प्ले और 50MP कैमरा के साथ आता है। Redmi 15C 5G में 6.9-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ हो सकता है, जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने में मजा आएगा। बैकअप के लिए 6000mAh बैटरी और 50MP रियर कैमरा होगा जो फोन की बड़ी खासियतें हैं। अमेजन और Xiaomi India के ऑनलाइन स्टोर पर इस फ़ोन के लिए समर्पित माइक्रोसाइट भी लाइव हो गई हैं, जिससे दोनों वेबसाइटों पर हैंडसेट की उपलब्धता की पुष्टि होती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check3GB/8GB RAM
  • check256GB Storage

₹12990

और जाने

discount

35% OFF

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M36

  • checkOrange Haze
  • check6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹14999

₹22999

खरीदिये

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10499

खरीदिये

discount

24% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12980

₹16999

खरीदिये

Samsung Galaxy F16 5G

Samsung Galaxy F16 5G

  • checkBling Black
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹12499

खरीदिये

ये भी पढ़ें:बड़ी डील! ₹24,000 सस्ता हुआ Samsung का 200MP कैमरा फोन, 7 साल चलेगा नॉन-स्टॉप

Redmi 15C की भारत में कीमत (संभावित)

X पर एक पोस्ट में, टिपस्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने Redmi 15C 5G की भारत में कीमत हैं। बताया जा रहा है कि इस फोन की कीमत देश में 4GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 12,499 रुपये होगी। वहीं, इसके हाई-एंड 6GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 13,999 रुपये हो सकती है। अंत में, टॉप-एंड Redmi 15C 5G, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज हो सकती है, की भारत में कीमत 14,999 रुपये बताई जा रही है।

Redmi 15C 5G के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स (लीक)

Redmi 15C 5G में 6.9-इंच की बड़ी LCD स्क्रीन मिलेगी, HD+ रेज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 (6nm) चिपसेट होने की संभावना है जो 5G सपोर्ट के साथ बजट पर स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। Redmi 15C 5G में 5G, Wi-Fi, Bluetooth, microSD कार्ड सपोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर जैसी सुविधाएं हो सकती हैं।

Redmi 15C 5G का रियर कैमरा सेटअप 50MP प्राइमरी लेंस है। फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा मिलने की उम्मीद है। फोन में 6000mAh बैटरी दी जाएगी जो बजट फोन के लिए जबरदस्त बैटरी बैकअप देने का दावेदार है। साथ में 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी हो सकता है, जिससे चार्जिंग भी जल्दी होगी।

ये भी पढ़ें:अब Aadhaar में नाम, पता, जन्मतिथि बदलने के लिए चाहिए होंगे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Redmi Redmi Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।