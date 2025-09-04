आ गया रेडमी का धांसू स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ 50MP कैमरा और 8GB रैम, कीमत बजट में redmi 15c 4g launched with 6000 mah battery 50mp camera and more, Gadgets Hindi News - Hindustan
आ गया रेडमी का धांसू स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ 50MP कैमरा और 8GB रैम, कीमत बजट में

Redmi 15C 4G Launched: रेडमी ने अपने नए फोन के तौर पर Redmi 15C 4G को चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च कर दिया है। यह फोन 6.9 इंच की एचडी प्लस 120 हर्ट्ज स्क्रीन के साथ आता है। यह मीडियाटेक हीलियो G81-अल्ट्रा चिपसेट से लैस है, जिसे 8GB तक रैम के साथ जोड़ा गया है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 03:55 PM
Redmi 15C 4G Launched: रेडमी ने अपने नए फोन के तौर पर Redmi 15C 4G को चुनिंदा वैश्विक बाजारों में लॉन्च कर दिया है। यह Redmi 14C का अपग्रेड है, जिसे पिछले साल अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। यह फोन 6.9 इंच की एचडी प्लस 120 हर्ट्ज स्क्रीन के साथ आता है। यह मीडियाटेक हीलियो G81-अल्ट्रा चिपसेट से लैस है, जिसे 8GB तक रैम के साथ जोड़ा गया है। Redmi 15C 4G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है। फोन IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है और इसमें 6000mAh की बैटरी है। कितनी है कीमत और इस फोन में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं...

इतनी है Redmi 15C 4G की कीमत

Redmi 15C 4G की शुरुआती कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए $179 (लगभग 15,800 रुपये) है। यह 4GB+256GB और 6GB+128GB कॉन्फिगरेशन में भी उपलब्ध है। Redmi 15C 4G के 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले टॉप-एंड मॉडल की कीमत $229 (लगभग 20,200 रुपये) है। यह फोन मूनलाइट ब्लू, मिडनाइट ब्लैक, मिंट ग्रीन और ट्वाइलाइट ऑरेंज जैसे कलर्स में उपलब्ध है। इस फोन को भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं, फिलहाल इस बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है।

चलिए एक नजर डालते हैं Redmi 15C 4G के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स पर:

फोन में बड़ा डिस्प्ले और पावरफुल चिपसेट

Redmi 15C 4G फोन डुअल सिम (नैनो + नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हाइपरओएस 2 पर चलता है। इसमें 6.9 इंच का एचडी प्लस (720x1600 पिक्सेल ) एलसीडी डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 810 निट्स पीक ब्राइटनेस (HBM) और 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट मिलता है। पैनल टीयूवी रीनलैंड लो ब्लू लाइट, सर्कैडियन फ्रेंडली और फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन के साथ आता है। फोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G81 अल्ट्रा चिपसेट से लैस है, जिसे 8GB तक LPDDR4X रैम, 256GB तक eMMC 5.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज और माली-G52 MC2 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। फोन में कई AI फीचर्स भी हैं, जिनमें सर्किल टू सर्च और जेमिनी शामिल हैं।

फोन में कैमरा और बैटरी भी दमदार

कैमरे की बात करें तो, Redmi 15C 4G में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 5P लेंस और f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा और एक सेकेंडरी लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए, फोन में f/2.0 अपर्चर वाला 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। कैमरे में अल्ट्रा एचडी मोड, पोर्ट्रेट मोड, सेल्फी ब्यूटी मोड समेत कई मोड का सपोर्ट मिलता है। फोन में 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000mAh की बैटरी है।

AI पीचर्स और वॉटर रेजिस्टेंट बिल्ड

रेडमी 15C 4G में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, 4G एलटीई, एनएफसी, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, बाइदौ, 3.5 एमएम ऑडियो जैक और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। सेफ्टी के लिए, इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और AI फेस अनलॉक दिया गया है। इसका डाइमेंशन 171.56×79.47×7.99 एमएम और वजन 205 ग्राम है। फोन धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटेड बिल्ड के साथ आता है।

