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आ गया 6300mAh बैटरी वाला Redmi 15A 5G फोन, कीमत ₹13000 से कम, 6 साल तक मिलेंगे अपडेट

Mar 27, 2026 01:06 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Redmi 15A Launched in India: रेडमी ने अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर भारतीय बाजार में Redmi 15A को शुक्रवार को भारत में लॉन्च किया गया है। अगर आप किफायती कीमत में बड़ी बैटरी वाला फोन तलाश रहे हैं, तो यह फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। फोन में 6,300mAh की बैटरी है।

आ गया 6300mAh बैटरी वाला Redmi 15A 5G फोन, कीमत ₹13000 से कम, 6 साल तक मिलेंगे अपडेट

Redmi 15A 5G Launched in India: रेडमी ने अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर भारतीय बाजार में Redmi 15A 5G को शुक्रवार को भारत में लॉन्च किया गया है। अगर आप किफायती कीमत में बड़ी बैटरी वाला फोन तलाश रहे हैं, तो यह फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। A सीरीज का यह नया रेडमी स्मार्टफोन तीन कलर्स में उपलब्ध है और इसमें ऑक्टा-कोर 5G चिपसेट लगा है। खास बात यह है कि इस किफयाती फोन में 6,300mAh की बैटरी है। फोटोग्राफी के लिए, इसमें पीछे की तरफ दो कैमरे लगे हैं, जिसमें मेन कैमरा 32-मेगापिक्सेल का है। इसमें 6.9-इंच का बड़ा डिस्प्ले भी है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है। कितनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत और क्या है खास, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

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इतनी है Redmi 15A 5G के अलग-अलग मॉडल की कीमत

रैम और स्टोरेज के हिसाब से फोन को तीन कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत बेस 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 12,999 रुपये है। इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये और 6GB+12GB वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपये है। कंपनी ने इसे तीन कलर ऑप्शन्स - Ace Black, Awesome Blue और Amaze Purple में बाजार में उतारा है। यह फोन 3 अप्रैल से Flipkart, Mi.com और Xiaomi के ऑथराइज्ड रिटेल स्टोर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

चलिए अब एक नजर डालते हैं Redmi 15A 5G की खासियत पर

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Redmi 15A 5G Launched in India

फोन डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आता है और Android 16 पर चलता है, जो HyperOS 3.0 पर बेस्ड है। कंपनी का कहना है कि यह फोन चार साल तक Android अपडेट और छह साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। इसमें गूगल जेमिनी, सर्कल टू सर्च और शाओमी इंटरकनेक्टिविटी जैसे AI-बेस्ड फीचर्स शामिल हैं। इस फोन में 6.9-इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच बदलता रहता है। यह स्क्रीन 240 हर्ट्ज तक के टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करती है और दावा किया गया है कि यह 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देगी।

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फोन एक ऑक्टा-कोर T8300 5G प्रोसेसर पर चलता है, जो 6nm प्रोसेस पर बना है और इसके साथ माली-G57 जीपीयू, 6GB तक LPDDR4X रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलता है। रैम वर्चुअल रैम एक्सपेंशन को सपोर्ट करती है, जबकि ऑनबोर्ड स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

कैमरे की बात करें तो, Redmi 15A 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें f/2.0 अपर्चर वाला 32-मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और एक एलईडी फ्लैश शामिल है। वहीं, फ्रंट में सेल्फी और वीडियो चैट के लिए फोन में 8-मेगापिक्सेल का कैमरा दिया गया है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए इसमें IP52 रेटेड बिल्ड दी गई है।

फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4, GPS/AGPS, ग्लोनास, गैलीलियो, FM रेडियो, 3.5 एमएम ऑडियो जैक, USB OTG और USB Type-C पोर्ट जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। फोन में मिलने वाले सेंसर्स में एम्बिएंट लाइट सेंसर, ई-कम्पास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे सेंसर्स शामिल हैं। दमदार साउंड के लिए इसमें स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं।

फोन में 6,300mAh की बैटरी है, जो 15W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह बैटरी 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। दावा किया गया है कि यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर दो दिनों तक का प्ले-टाइम देती है। 210 ग्राम वजनी इस फोन का डाइमेंशन 171.56x79.47x8.15 एमएम है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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