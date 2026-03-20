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27 मार्च को आ रहा Redmi का हीरो फोन, सस्ते में मिलेगी 6300mAh बैटरी, 32MP कैमरा AI फोन, टीजर आउट

Mar 20, 2026 02:26 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Redmi 15A 5G भारत में 27 मार्च को लॉन्च होगा। “The Real Hero” टैगलाइन के साथ कंपनी ने इसे टीज किया है। जानिए फीचर्स, लॉन्च डिटेल और क्या होगा खास।

27 मार्च को आ रहा Redmi का हीरो फोन, सस्ते में मिलेगी 6300mAh बैटरी, 32MP कैमरा AI फोन, टीजर आउट

Redmi ने अपने नए बजट 5G स्मार्टफोन Redmi 15A 5G को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फोन को टीज किया है और इसे “The Real Hero” बताया है। इस टैगलाइन से साफ है कि कंपनी इस फोन लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए परफेक्ट फोन के तौर पर पेश करने जाने वाला है। टीजर के साथ ही यह भी कन्फर्म हो गया है कि Redmi 15A 5G भारत में 27 मार्च 2026 को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले ही यह फोन चर्चा में आ गया है, क्योंकि इसे खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है जो कम बजट में अच्छा 5G स्मार्टफोन चाहते हैं।

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Redmi ने इस फोन को “The Real Hero” नाम दिया है। इसका मतलब है कि यह फोन खासतौर पर आम यूजर्स के लिए बनाया गया है। कंपनी का फोकस इस बार सिर्फ फीचर्स पर नहीं, बल्कि भरोसेमंद परफॉर्मेंस, स्मूद यूज और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी पर है।

Redmi 15A 5G के फीचर्स

स्मार्टफोन के लिए एक माइक्रोसाइट Xiaomi इंडिया के ऑनलाइन स्टोर पर लाइव हो गई है, जिससे वेबसाइट के माध्यम से इसकी उपलब्धता की पुष्टि होती है। इसके अलावा, कंपनी ने खुलासा किया है कि रेडमी 15A 5G भारत में ब्लैक, ब्लू और पिंक कलर में उपलब्ध होगा।

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स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, रेडमी 15A 5G में 120Hz तक की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा, हैंडसेट में 6300mAh बैटरी होने की पुष्टि की गई है। Redmi 15A 5G स्मार्टफोन में एक ऑक्टा कोर 5G चिपसेट लगाएगा। इसमें डुअल रियर कैमरा यूनिट होने की भी जानकारी दी गई है। रेडमी 15A 5G में पीछे की तरफ 32 मेगापिक्सल का AI मेन कैमरा भी होगा।

Redmi 15A में फ्लैट रियर पैनल दिया गया है। इसमें रेक्टंगुलर कैमरा डिस्प्ले है, जिसमें दो कैमरा लेंस और एक LED फ्लैश है। गुलाबी रंग वाले वेरिएंट में टेक्सचर्ड पैनल है। कंपनी का लोगो नीचे बाईं ओर होगा। इसके फ्रंट में मोटे बेज़ल और बीच में वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच है। पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल फोन के दाईं ओर दिए गए हैं।

रेडमी का अपकमिंग हैंडसेट रेडमी 15 5G में आने की उम्मीद है, जिसे अगस्त 2025 में भारत में 6GB रैम + 128GB रैम और स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। रेडमी 15 5G में 6.9 इंच का फुल-एचडी+ डिस्प्ले है, जो 144Hz तक की रिफ्रेश रेट प्रदान करता है। यह स्नैपड्रैगन 6s जेनरेशन 3 चिपसेट और 7000mAh की बैटरी दी गई है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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