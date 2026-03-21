खुल गया Redmi 15A 5G का राज, लॉन्च से बाद यहां होगी बिक्री, मिलेगी 6300mAh की तगड़ी बैटरी

Mar 21, 2026 03:36 pm IST

Redmi 15A 5G Flipkart Availability Confirmed: हाल ही में दिखे एक Flipkart बैनर से यह पक्का हो गया है कि Redmi 15A 5G इसी प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जाएगा। फोन 6300mAh बैटरी के साथ आएगा। फोन में पीछे की तरफ 32-मेगापिक्सेल का AI मेन कैमरा भी होगा। देखें क्या होगा खास…

Redmi 15A 5G Flipkart Availability Confirmed: रेडमी तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी Redmi 15A 5G को भारत में लॉन्च करने के लिए तैयार है। हाल ही में रेडमी ने एक्स पर एक टीजर जारी कर Redmi 15A 5G की लॉन्च डेट की पुष्टी की थी और पहला लुक भी दिखाया था। कंपनी ने एक्स पोस्ट में बताया कि इसे भारत में 27 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसे 'द रियल हीरो' टैगलाइन के साथ टीज किया था। अब कंपनी ने यह भी खुलासा कर दिया है कि लॉन्च के बाद इस किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकेगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…

Flipkart पर मिलेगा Redmi 15A 5G हाल ही में दिखे एक Flipkart बैनर से यह पक्का हो गया है कि Redmi 15A 5G इसी प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जाएगा। इससे पहले, इसकी माइक्रोसाइट सिर्फ रेडमी इंडिया की वेबसाइट पर ही लाइव थी। इस अपडेट के साथ, Flipkart पर भी इसकी उपलब्धता की पुष्टि हो गई है।

Redmi 15A 5G की खासियत इसके अलावा, टेक कंपनी ने बताया है कि Redmi 15A 5G भारत में ब्लैक, ब्लू और पिंक कलर्स में बेचा जाएगा। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, Redmi 15A 5G में 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होने की बात कही गई है। इसके साथ ही, यह भी पक्का हो गया है कि इस फोन में 6,300mAh की बैटरी होगी। शाओमी का यह सब-ब्रांड इस स्मार्टफोन में एक ऑक्टा-कोर 5G चिपसेट देगा, जिसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। यह भी बताया गया है कि इसमें पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप होगा। Redmi 15A 5G में पीछे की तरफ 32-मेगापिक्सेल का AI मेन कैमरा भी होगा।

Redmi 15A में एक फ्लैट रियर पैनल दिखाया गया है। इसमें एक रैक्टेंगुलर कैमरा आइलैंड भी नजर आता है, जिसमें दो कैमरा लेंस और एक LED फ्लैश है। पिंक कलर वाले ऑप्शन में एक टेक्सचर्ड पैनल दिखाया गया है। कंपनी की ब्रांडिंग नीचे लेफ्ट कॉर्नर में होगी। वहीं, इसमें थोड़े मोटे बेजल और सामने की तरफ बीच में वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच होगा। फोन के राइट साइड एक पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए गए हैं।