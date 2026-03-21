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खुल गया Redmi 15A 5G का राज, लॉन्च से बाद यहां होगी बिक्री, मिलेगी 6300mAh की तगड़ी बैटरी

Mar 21, 2026 03:36 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Redmi 15A 5G Flipkart Availability Confirmed: हाल ही में दिखे एक Flipkart बैनर से यह पक्का हो गया है कि Redmi 15A 5G इसी प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जाएगा। फोन 6300mAh बैटरी के साथ आएगा। फोन में पीछे की तरफ 32-मेगापिक्सेल का AI मेन कैमरा भी होगा। देखें क्या होगा खास…

खुल गया Redmi 15A 5G का राज, लॉन्च से बाद यहां होगी बिक्री, मिलेगी 6300mAh की तगड़ी बैटरी

Redmi 15A 5G Flipkart Availability Confirmed: रेडमी तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी Redmi 15A 5G को भारत में लॉन्च करने के लिए तैयार है। हाल ही में रेडमी ने एक्स पर एक टीजर जारी कर Redmi 15A 5G की लॉन्च डेट की पुष्टी की थी और पहला लुक भी दिखाया था। कंपनी ने एक्स पोस्ट में बताया कि इसे भारत में 27 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसे 'द रियल हीरो' टैगलाइन के साथ टीज किया था। अब कंपनी ने यह भी खुलासा कर दिया है कि लॉन्च के बाद इस किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकेगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…

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Flipkart पर मिलेगा Redmi 15A 5G

हाल ही में दिखे एक Flipkart बैनर से यह पक्का हो गया है कि Redmi 15A 5G इसी प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जाएगा। इससे पहले, इसकी माइक्रोसाइट सिर्फ रेडमी इंडिया की वेबसाइट पर ही लाइव थी। इस अपडेट के साथ, Flipkart पर भी इसकी उपलब्धता की पुष्टि हो गई है।

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Redmi 15A 5G की खासियत

इसके अलावा, टेक कंपनी ने बताया है कि Redmi 15A 5G भारत में ब्लैक, ब्लू और पिंक कलर्स में बेचा जाएगा। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, Redmi 15A 5G में 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले होने की बात कही गई है। इसके साथ ही, यह भी पक्का हो गया है कि इस फोन में 6,300mAh की बैटरी होगी। शाओमी का यह सब-ब्रांड इस स्मार्टफोन में एक ऑक्टा-कोर 5G चिपसेट देगा, जिसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। यह भी बताया गया है कि इसमें पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप होगा। Redmi 15A 5G में पीछे की तरफ 32-मेगापिक्सेल का AI मेन कैमरा भी होगा।

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redmi 15a 5g

Redmi 15A में एक फ्लैट रियर पैनल दिखाया गया है। इसमें एक रैक्टेंगुलर कैमरा आइलैंड भी नजर आता है, जिसमें दो कैमरा लेंस और एक LED फ्लैश है। पिंक कलर वाले ऑप्शन में एक टेक्सचर्ड पैनल दिखाया गया है। कंपनी की ब्रांडिंग नीचे लेफ्ट कॉर्नर में होगी। वहीं, इसमें थोड़े मोटे बेजल और सामने की तरफ बीच में वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच होगा। फोन के राइट साइड एक पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए गए हैं।

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पुराने Redmi 15 5G की कीमत और खासियत

रेडमी का आने वाला फोन, Redmi 15 5G से नीचे के सेगमेंट में आने की उम्मीद है। Redmi 15 5G को भारत में अगस्त 2025 में लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपये थी, यह कीमत फोन के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए थी। Redmi 15 5G में 6.9-इंच का फुल एचडी प्लस (1,080×2,340 पिक्सेल) डिस्प्ले है, जो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देता है। यह स्नैपड्रैगन 6s जेन 3 चिपसेट से लैस है, जिसके साथ 7,000mAh की बैटरी दी गई है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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