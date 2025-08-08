7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, 144Hz डिस्प्ले के साथ आया Redmi 15 5G फोन, गिले हाथ से भी चलेगा

Redmi का सबसे बड़ी 7000mAh बैटरी वाला फोन Redmi 15 5G लॉन्च हो गया है। यह फोन 144 Hz डिस्प्ले, Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर, 50MP कैमरा से लैस है। जानिए कीमत और क्या-क्या होगा खास।

Fri, 8 Aug 2025 01:39 PM

Xiaomi ने अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Redmi 15 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन आज मलेशिया में लॉन्च हुआ है। लेकिन जल्द ही 19 अगस्त को Redmi 15 5G भारत में भी लॉन्च होने वाला है। दोनों मॉडल के फीचर्स लगभग एक जैसे होंगे, इसलिए आप पहले से जान लें Redmi 15 5G के फीचर्स की डिटेल्स। Redmi 15 5G में 144Hz रिफ्रेश रेट है। फोन की स्क्रीन Wet Touch Technology 2.0 से लैस है जिससे गीले हाथों से भी यूज किया जा सकता है। फोन की खासियत इसमें मिलने वाली 7000mAh की शक्तिशाली बैटरी है। यह 33W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में AI फीचर्स जैसे Circle to Search, AI Eraser और Dynamic Shots शामिल हैं।

Redmi 15 5G की कीमत और उपलब्धता मलयेशिया में यह डिवाइस 8GB + 256GB वैरिएंट में MYR 729 (15,091 रुपये) की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। Redmi 15 5G फोन Ripple Green, Titan Gray, और Midnight Black कलर में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

Redmi 15 5G के फीचर्स और स्पेक्स शानदार डिस्प्ले: Redmi 15 5G में शामिल 6.9-इंच की FHD+ IPS LCD स्क्रीन 144 Hz रिफ्रेश रेट और 288 Hz टच सैंपलिंग के साथ आयी है, जो गेमिंग और स्क्रॉलिंग को बेहद स्मूथ बनाती है। इसमें Wet Touch Technology 2.0 का सपोर्ट भी है।

पावरफुल बैटरी जो दो दिन चले: इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है उसकी 7000mAh बैटरी Xiaomi का अब तक का सबसे बड़ा बैटरी वाला ग्लोबल मॉडल। यह 33W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे इसे पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सके।

दिलचस्प परफॉरमेंस और नया OS: Snapdragon 6s Gen 3 (6nm) चिपसेट के साथ यह फोन शक्तिशाली परफॉरमेंस प्रदान करता है। साथ ही, वर्चुअल RAM विस्तार के साथ (8GB + 8GB तक), मल्टीटास्किंग सहज होती है। वहीं, Android 15 आधारित HyperOS 2.0 में Google Gemini, Circle to Search, AI Eraser, AI Sky, Dynamic Shots जैसी AI क्षमताएं शामिल हैं।

कैमरा सेटअप: फोन में मौजूद 50 MP AI-पावर्ड मुख्य कैमरा साथ ही एक सहायक सेंसर भी दिया गया है जो HDR और LED फ्लैश जैसे फ़ीचर्स के साथ बेहतर तस्वीरें लेता है। फ्रंट में 8 MP का कैमरा है।

यूजर-फ्रेंडली डिजाइन: फोन में IP64 रेटिंग है, जो इसे धूल और छींटों से सुरक्षित बनाती है। बाजू में फिंगरप्रिंट सेंसर, microSD (2TB तक) सपोर्ट, Hi-Res ऑडियो, Dolby Atmos जैसे फीचर्स इसे उपयोग में और मज़ेदार बनाते हैं।