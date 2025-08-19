₹14,999 में धमाका! Redmi 15 5G हुआ लॉन्च, 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, AI फीचर्स से लैस Redmi 15 5G Launched in India at just 14999 rupees with biggest 7000mAh Battery 16GB RAM Google Gemini Circle to Search, Gadgets Hindi News - Hindustan
₹14,999 में धमाका! Redmi 15 5G हुआ लॉन्च, 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, AI फीचर्स से लैस

Redmi का नया बजट स्मार्टफोन Redmi 15 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह फोन स्क्रॉल-फ्रेंडली 144Hz डिस्प्ले और 7000mAh की बैटरी से लैस है। फोन में AI कैमरा और सर्किल टू सर्च है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 01:36 PM
Redmi 15 5G Launched In India: Redmi ने भारतीय बाजार में अपना एक नए मिड-रेंज स्मार्टफोन Redmi 15 5G को आज भारत में लॉन्च कर दिया है। यह फोन बड़ी बैटरी, तगड़ी डिस्प्ले क्वालिटी और परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है 7000mAh की सिलिकॉन-कर्बन बैटरी, जो 33W फास्ट चार्जिंग के साथ-साथ 18W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी प्रदान करती है यानी यह अन्य डिवाइस को चार्ज भी कर सकता है। यह स्मार्टफोन Snapdragon 6s Gen 3 चिपसेट, Android 15-आधारित HyperOS 2.0, और AI फीचर्स जैसे Google Gemini और Circle to Search से लैस है।

Redmi 15 5G की कीमत

Redmi 15 5G के 6GB रैम +128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये से शुरू होती है, जबकि 8GB रैम +128GB स्टोरेज मॉडल का और 8GB+256GB मॉडल का प्राइस क्रमशः 15,999 और 16,999 रुपये रखा गया है। यह फोन 28 अगस्त से Amazon, Xiaomi India साइट और रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध होगा।

Redmi 15 5G के फीचर्स और स्पेक्स

डिस्प्ले: Redmi 15 5G में 6.9-इंच का फुल-HD+ डिस्प्ले है जो 1080×2,340 पिक्सल रेज़ॉल्यूशन के साथ आता है। इसकी 144Hz रिफ्रेश रेट और 288Hz टच सैंपलिंग रेट उपयोगकर्ता को स्मूथ इंटरैक्शन और गेमिंग अनुभव प्रदान करते हैं। डिस्प्ले को TÜV Rheinland द्वारा ब्लू-लाइट रिडक्शन, फ्लिकर-फ्री और सर्कैडियन फ्रेंडली प्रमाणित किया गया है जिससे आँखों पर कम दबाव पड़ता है।

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर: फोन में Snapdragon 6s Gen 3 SoC लगा है जो तेज मीडियाटेक/Dimensity सीरीज को टक्कर देती है। इसमें 8GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज शामिल है। HyperOS 2.0 के साथ यह Android 15 पर चलता है और दो साल के OS अपडेट व चार साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं जो इसे लंबा सपोर्ट देती है। AI फीचर्स जैसे Google Gemini और Circle to Search यूजर एक्सपीरियंस को और भी स्मार्ट बनाते हैं।

कैमरा और ऑडियो: रियर पर यह फोन 50MP AI-सक्षम ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें AI Sky, AI Beauty और AI Erase जैसे फीचर्स शामिल हैं। 8MP का सेल्फी कैमरा भी मौजूद है। ऑडियो अनुभव को बढ़ाने के लिए इसमें Dolby-सर्टिफाइड स्पीकर्स हैं जो कंटेंट देखने या मजा लेने में मज़ेदार अनुभव देते हैं।

बैटरी, चार्जिंग और कनेक्टिविटी: 7000mAh की बड़ी सिलिकॉन-कर्बन बैटरी दी गई है जो लंबी बैकअप देती है, साथ ही इसमें 33W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, जिससे यह दूसरों को चार्ज भी कर सकता है। IP64 रेटिंग इसे धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रखती है। कनेक्टिविटी में 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C और IR ब्लास्टर शामिल हैं।

अतिरिक्त फीचर्स: साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, IP64 रेटिंग सहित काफ़ी टिकाऊ डिजाइन है जो रोज़मर्रा की नमी और धूल से सुरक्षा प्रदान करता है।

