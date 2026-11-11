Redmi बदलने वाला है फोन की बैटरी का गेम, 14000mAh तक पहुंचने की तैयारी
लीक्स की मानें तो Redmi एक 12000mAh बैटरी वाले नए स्मार्टफोन पर काम कर रहा है और 13000mAh से 14000mAh बैटरी पर भी विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है, तो 2027 में स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी का रिकॉर्ड देखने को मिल सकता है।
स्मार्टफोन बैटरी अब 10000mAh के आंकड़े को पार करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स की मानें तो Redmi 12000mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी 13000mAh से लेकर 14000mAh तक की बैटरी वाले फोन पर भी विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है, तो आने वाले समय में स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी का एक नया लेवल देखने को मिल सकता है।
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12000mAh बैटरी की मास प्रोडक्शन योजना पूरी होने की बात सामने आई है। लीक के मुताबिक, इस बैटरी का इस्तेमाल मिड-टू-हाई रेंज के स्मार्टफोन में किया जा सकता है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि Redmi इसे किस मॉडल में इस्तेमाल करेगा। कंपनी ने भी इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए फिलहाल फोन का नाम और लॉन्च की तारीख को लेकर कोई पुष्टि नहीं है।
और भी बढ़ाई जाएगी बैटरी कैपेसिटी
खास बात यह है कि Redmi सिर्फ 12000mAh तक रुकने की तैयारी में नहीं है। सामने आई जानकारी के अनुसार कंपनी 13000mAh से 14000mAh क्षमता वाली बैटरी पर भी विचार कर रही है। ऐसी बैटरी को अगले साल यानी 2027 में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में लाने की योजना हो सकती है। हालांकि, यह लिमिट अभी शुरुआती योजना और लीक पर बेस्ड है।
Redmi पिछले कुछ महीनों में लगातार बड़ी बैटरी वाले फोन की दिशा में आगे बढ़ा है। जनवरी में लॉन्च हुए Redmi Turbo 5 Max में 9000mAh की बैटरी दी गई थी। इसके बाद अक्टूबर में आए Redmi K100 में 10,000mAh की बैटरी देखने को मिली, जिसके साथ 100W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। ऐसे में 12000mAh वाली बैटरी कंपनी की मौजूदा कैपेसिटी से एक और बड़ा जंप होगा।
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कंपनी के सामने होगी यह चुनौती
बड़ी बैटरी के साथ फोन के वजन और मोटाई को कंट्रोल करना भी बड़ी चुनौती होगी। हालांकि, नई जेनरेशन की सिलिकॉन बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी ज्यादा एनर्जी डेंसिटी देने में मदद कर रही है। इससे कंपनियां बिना फोन को बहुत ज्यादा मोटा किए ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी लगाने की कोशिश कर रही हैं।
अभी यह भी साफ नहीं है कि 12,000mAh वाला Redmi फोन भारत समेत दूसरे बाजारों में आएगा या नहीं। कंपनी के Redmi K100 की उपलब्धता फिलहाल चीन तक सीमित है, इसलिए नई बड़ी बैटरी वाला फोन भी पहले चीन में लॉन्च किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखना होगा कि ब्रैंड बैटरी के मामले में कौन से नए स्टैंडर्ड्स सेट करता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।