24GB तक रैम, 8000mAh बैटरी वाले पावरफुल गेमिंग फोन लॉन्च, डिस्प्ले भी तगड़ा, इतनी है कीमत

संक्षेप: अपने गेमिंग स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर नूबिया ने अपने नए स्मार्टफोन्स के तौर पर Red Magic 11 Pro Series को चीन में लॉन्च किया है। सीरीज में दो मॉडल Red Magic 11 Pro और Red Magic 11 Pro+ शामिल है। देखें कीमत और खासियत

Fri, 17 Oct 2025 06:50 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अपने गेमिंग स्मार्टफोन्स के लिए पॉपुलर नूबिया ने अपने नए स्मार्टफोन्स के तौर पर Red Magic 11 Pro Series को चीन में लॉन्च किया है। सीरीज में दो मॉडल Red Magic 11 Pro और Red Magic 11 Pro+ शामिल है। ये लिक्विड कूलिंग तकनीक और स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस कंपनी के पहले फोन हैं। रेड मैजिक 11 प्रो मॉडल दो कलर ऑप्शन और दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि प्रो+ मॉडल तीन कलर ऑप्शन और चार स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, जिसमें 24GB तक रैम और 1TB तक की ऑनबोर्ड स्टोरेज है। फोन में 8,000mAh की बैटरी है। कितनी है कीमत और क्या है इन फोन्स में खास, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

Red Magic 11 Pro की शुरुआती कीमत 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए CNY 4,999 (करीब 62,000 रुपये) है। इसके 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट की कीमत CNY 5,699 (करीब 70,000 रुपये) है। यह फोन डार्क नाइट और सिल्वर वॉर गॉड कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

दूसरी ओर, Red Magic 11 Pro+ की कीमत 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए CNY 5,699 (लगभग 70,000 रुपये) और 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए CNY 6,499 (लगभग 80,000 रुपये) है।

कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर रेड मैजिक 11 प्रो+ के 16GB+1TB वेरिएंट की कीमत CNY 6,999 (करीब 86,000 रुपये) और 24GB+1TB वेरिएंट की कीमत CNY 7,699 (करीब 95,000 रुपये) है। यह ड्यूटेरियम फ्रंट ट्रांसपेरेंट सिल्वर विंग, ड्यूटेरियम फ्रंट ट्रांसपेरेंट डार्क नाइट और डार्क नाइट कलर्स में उपलब्ध है।

Red Magic 11 Pro के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स

रेड मैजिक 11 प्रो सीरीज रेड मैजिक ओएस 11 पर चलती है। इसमें 1.5K रिजॉल्यूशन वाली 6.85-इंच की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 95.3 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो है। स्क्रीन में स्टार शील्ड आई प्रोटेक्शन 2.0, मैजिक टच 3.0 और वेट हैंड टच सपोर्ट भी है। डिस्प्ले X10 ल्यूमिनस मटेरियल से भी लैस है, जिसके बारे में 10 प्रतिशत कम बिजली की खपत और 30 प्रतिशत लंबी बैटरी लाइफ देने का दावा किया गया है। फोन में इन-डिस्प्ले 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।

नया रेड मैजिक 11 प्रो सीरीज स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट, 24GB तक रैम और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें क्यूब गेम इंजन 3.0 के साथ-साथ एक बिल्ट-इन पीसी गेम्स एमुलेटर भी है। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, फोन डुअल विंड और वॉटर कूलिंग सिस्टम के साथ आते हैं। यह गेमिंग फोन के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए एयर और फ्लोरिनेटेड लिक्विड कूलिंग को जोड़ता है। इसके एक्टिव कूलिंग फैन 4.0 के 24,000 आरपीएम तक पहुंचने में सक्षम होने का दावा किया गया है।

कैमरे की बात करें तो, Red Magic 11 Pro लाइनअप में 1/1.55-इंच CMOS सेंसर, f/1.88 अपर्चर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। यह सीरीज AI इरेजर और वन-क्लिक फोटो एडिटिंग को भी सपोर्ट करती है। फोन में ढेर सारे AI टूल्स भी हैं, जिसमें AI राइटिंग असिस्टेंस, AI ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, AI सर्कल टू सर्च और AI टैक्टिकल कोच शामिल हैं।

कंपनी के अनुसार, रेड मैजिक 11 प्रो लाइनअप के फैन को वॉटर रेसिस्टेंट के लिए IPX8 रेटिंग मिली है। इसमें 8000mAh की बुल डेमन किंग बैटरी 3.0 है, जो 120W वायर्ड और 80W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें 3.5 एमएम ऑडियो जैक, तीन-माइक्रोफोन सेटअप, डुअल-स्पीकर यूनिट, 360-डिग्री एंटीना डिजाइन और 0815X-एक्सिस लीनियर मोटर भी है।

