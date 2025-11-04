7500mAh बैटरी और 80W की वायरलेस चार्जिंग वाला नया फोन, मिलेंगे 50MP के दो कैमरे, रैम 24GB

संक्षेप: Red Magic 11 Pro की ग्लोबल मार्केट में एंट्री हो गई है। फोन 24जीबी तक की रैम से लैस है। इसमें 7500mAh की बैटरी दी गई है। फोन 80 वॉट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फोन में 50 मेगापिक्सल के दो कैमरे लगे हैं।

Red Magic 11 Pro की चीन के बाद अब ग्लोबल मार्केट में एंट्री हो गई है। यह फोन गेमिंग लवर्स के लिए एक जबर्दस्त डिवाइस है। फोन 24जीबी तक की रैम और 1टीबी तक के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन के ग्लोबल वेरिएंट में 7500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्गिंग को सपोर्ट करती है। यूएस में इस फोन के बेस वेरिएंट की कीमत 699 डॉलर (करीब 62 हजार रुपये) है। यह फोन मैट ब्लैक क्रायो, ट्रांसपेरेंट सिल्वर सबजीरो और ट्रांसपेरेंट ब्लैक नाइटफ्रीज कलर ऑप्शन में आता है।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 2688×1216 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.85 इंच का 1.5K OLED BOE X10 डिस्प्ले ऑफर कर रही है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 2000 निट्स का है। फोन 24जीबी तक की LPDDR5T RAM और 1टीबी तक के UFS 4.1 Pro स्टोरेज में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस दे रही है। फोन का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है।

सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 80 वॉट की वायर्ड और 80 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। फोन का चाइना वेरिएंट 8000mAh बैटरी, 120 वॉट की वायर्ड और 80 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है। फोन IPX8 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Redmagic OS 11 पर काम करता है। थर्मल मैनेजमेंट के लिए फोन में कंपनी AquaCore Cooling सिस्टम दे रही है।