एक रीचार्ज और 330 दिनों तक छुट्टी, रोज के 6 रुपये में फ्री कॉलिंग और डेली डाटा सब

लंबी वैलिडिटी के साथ ग्राहकों को 2000 रुपये से कम में खास रीचार्ज प्लान का चुनाव करने का विकल्प BSNL की ओर से दिया जा रहा है। यह प्लान पूरे 330 दिनों तक कॉलिंग और डेली डाटा देता है।

प्राइवेट टेलिकॉम ऑपरेटर्स के प्लान महंगे होने की स्थिति में अब लाखों यूजर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) पर भरोसा कर रहे हैं। BSNL ने हाल ही में पूरे देश में अपनी 4G सेवा रोलआउट कर दी है और कंपनी के प्लान्स अब भी बाकियों के मुकाबले सस्ते हैं। हम आपको एक ऐसे प्लान की जानकारी दे रहे हैं, जो 2000 रुपये से कम में पूरे 330 दिनों की वैलिडिटी ऑफर कर रहा है।

BSNL का लॉन्ग-टर्म वैलिडिटी वाला प्लान 1,999 रुपये कीमत पर आता है और पूरे 330 दिनों के लिए डेली डाटा का फायदा देता है। इस तरह आपको करीब 11 महीने तक नया रीचार्ज कराने के झंझट में नहीं पड़ना होगा। इस प्लान में यूजर्स का रोज का खर्च करीब 6 रुपये आता है, जिसमें डेली डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे फायदे मिल रहे हैं और यह बाकी कंपनियों के मुकाबले सस्ता है।

प्लान में मिलते हैं ढेर सारे फायदे कंपनी के इस प्लान में यूजर्स को 1.5GB हाई-स्पीड डाटा पूरे 330 दिनों तक मिलता रहता है। डेली लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड कम हो जाती है लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। यूजर्स इस रीचार्ज के बाद देशभर में सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं और रोज 100 SMS भेजने का विकल्प भी मिल जाता है।

खास बात यह है कि कंपनी लिमिटेड टाइम ऑफर के चलते इस प्लान पर एक्सट्रा छूट अलग से दे रही है। अगर आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या फिर ऐप की मदद से रीचार्ज करवाते हैं तो इसकी कीमत पर 2 प्रतिशत छूट मिल जाएगी। इस ऑफर का फायदा 15 अक्टूबर तक मिलने वाला है।