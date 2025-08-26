15000mAh की बैटरी और ‘AC’ जैसी कूलिंग वाले दुनिया के पहले फोन, 27 अगस्त को उठेगा पर्दा realme will showcase its 15000mAh battery phone along with AC inspired cooling system phone on August 27, Gadgets Hindi News - Hindustan
realme will showcase its 15000mAh battery phone along with AC inspired cooling system phone on August 27

15000mAh की बैटरी और ‘AC’ जैसी कूलिंग वाले दुनिया के पहले फोन, 27 अगस्त को उठेगा पर्दा

स्मार्टफोन की दुनिया में कल यानी 27 अगस्त को बड़ा धमाका होने वाला है। कल रियलमी अपने 15000mAh की बैटरी वाले फोन से पर्दा उठाने वाला है। कंपनी एक AC इंस्पायर्ड कूलिंग सिस्टम वाला फोन भी शोकेस करने वाली है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 11:00 AM
स्मार्टफोन की दुनिया में कल यानी 27 अगस्त को बड़ा धमाका होने वाला है। यह धमाका रियलमी करने वाला है। कल रियलमी अपने 15000mAh की बैटरी वाले फोन से पर्दा उठाने वाला है। कंपनी एक AC इंस्पायर्ड कूलिंग सिस्टम वाला फोन भी शोकेस करने वाली है। 15000mAh की बैटरी वाले फोन के बारे में कंपनी का कहना है कि यह बैटरी सिंगल चार्ज पर 18.45 घंटे तक की वीडियो शूटिंग ऑफर करती है। साथ ही सिंगल चार्ज पर यह फोन 50 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक भी ऑफर करता है। इतना ही नहीं, कंपनी की मानें, तो 15000mAh की बैटरी वाला फोन एक बार फुल चार्ज होने पर 5 दिन से थोड़ा ज्यादा (5.18 दिन तक) चल जाता है।

टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार रियलमी का 15000mAh की बैटरी वाला फोन अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है और इसे अभी बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। साथ ही टिपस्टर ने कहा कि कंपनी ने पिछले साल 10000mAh की बैटरी वाले जिस फोन को शोकेस किया था, उसका मास प्रोडक्शन हो सकता है।

Realme

एसी इंस्पार्ड कूलिंग सिस्टम वाला फोन

कंपनी अपने नए डिवाइस में एसी से इंस्पायर्ड ऐक्टिव कूलिंग सिस्टम ऑफर करने वाली है। यह कूलिंग सिस्टम एक स्विच की मदद से कूलिंग फैन को ऑन कर देगा। रियलमी ग्लोबल मार्केटिंग के प्रेसिडेंट Chase Xu ने कहा कि यह सिस्टम नॉर्मल एसी को ऑन करने जैसा है। यह फोन के टेंप्रेचर को 6 डिग्री तक कम कर देता है।

इससे पहले कंपनी अपने 10000mAh की बैटरी वाले फोन को शोकेस कर चुकी है। सिलिकॉम एनोड बैटरी टेक्नोलॉजी वाला यह कॉन्सेप्ट फोन 320 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कंपनी के अनुसार इस चार्जिंग टेक्नोलॉजी से फोन मात्र साढ़े चार मिनट में 0 से 100 पर्सेंट चार्ज हो जाता है। वहीं, एक मिनट की चार्जिंग फोन फोन 26 पर्सेंट और दो मिनट में 50 पर्सेंट चार्ज हो जाता है। कंपनी यही टेक्नोलॉजी 15000mAh की बैटरी वाले फोन में भी ऑफर करने वाली है।

