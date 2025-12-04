Hindustan Hindi News
realme watch 5 smartwatch launched in india with amoled display and more
₹3999 में हूबहू Apple Watch Ultra जैसे स्मार्टवॉच लाया रियलमी, मिलेगी 20 दिनों की बैटरी लाइफ, पहली सेल इस दिन

₹3999 में हूबहू Apple Watch Ultra जैसे स्मार्टवॉच लाया रियलमी, मिलेगी 20 दिनों की बैटरी लाइफ, पहली सेल इस दिन

संक्षेप:

Realme Watch 5 launched in India: रियलमी ने आज भारत में अपने नए स्मार्टफोन Realme P4x 5G के साथ नई स्मार्टवॉच, Realme Watch 5 को भी लॉन्च किया है। ऑफर में वॉच 4000 रुपये से भी कम कीमत में मिलेगी। यह वॉच हूबहू Apple Watch Ultra जैसी दिखती है।

Thu, 4 Dec 2025 02:06 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Realme Watch 5 launched in India: रियलमी ने आज भारत में अपने नए स्मार्टफोन Realme P4x 5G के साथ नई स्मार्टवॉच, Realme Watch 5 को भी लॉन्च किया है। यह वॉच अपग्रेडेड डिस्प्ले, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आती है। ऑफर में वॉच 4000 रुपये से भी कम कीमत में मिलेगी। दिखने में यह हूबहू Apple Watch Ultra जैसी दिखती है। रियलमी की इस नई वॉच में आपको क्या-क्या मिलेगा और कितनी है इसकी कीमत, चलिए डिटेल में बताते हैं…

realme watch 5 smartwatch launched

Realme Watch 5 की खासियत

Realme Watch 5 में 1.97-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें 600 निट्स की ब्राइटनेस और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। यह एक रिफाइंड मेटल यूनिबॉडी डिजाइन में आती है जिसमें एक फंक्शनल क्राउन और रिमूवेबल 22 एमएम स्ट्रैप हैं। वॉच में एचडी ब्लूटूथ कॉलिंग, एनएफसी और ऑलवेड ऑन डिस्प्ले के साथ 300 से ज्यादा कस्टमाइजेबल वॉच फेस का सपोर्ट मिलता है।

ये भी पढ़ें:32 से 55 इंच तक के नए QLED Smart TV लाया देसी ब्रांड, 400 टीवी चैनल्स फ्री
realme watch 5 smartwatch launched

कंपनी का दावा है कि वॉच 5 में 108 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट मिलता है। इसके हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स में VO2 Max एस्टिमेशन, ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन, स्लीप ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग और महिलाओं की हेल्थ इनसाइट्स शामिल हैं। यह ब्लूटूथ कॉलिंग, एनएफसी टूल्स, कस्टमाइजेबल वॉच फेस और रोजाना की सुरक्षा के लिए IP68 रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है।

स्मार्टवॉच में 460mAh की बैटरी है जो स्टैंडर्ड यूज में 16 दिन तक या लाइट मोड में 20 दिन तक चल सकती है। इसका कई सैटेलाइट सिस्टम सपोर्ट वाला इंडिपेंडेंट GPS, बिना फोन के भी सही रूट ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है। यह Realme के Make in India इनिशिएटिव का भी हिस्सा है, जिसमें घरेलू प्रोडक्शन और कंपोनेंट सोर्सिंग पर जोर दिया जाता है।

कीमत, ऑफर और उपलब्धता

Realme Watch 5 की कीमत 4,499 रुपये है। इसे टाइटेनियम ब्लैक, टाइटेनियम सिल्वर, मिंट ब्लू और वाइब्रेंट ऑरेंज जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया है। वॉच की पहली सेल 10 दिसंबर से शुरू होगी। अच्छी बात यह है कि इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत इसकी कीमत घटाकर 3,999 रुपये कर दी जाएगी। इसे रियलमी की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और देशभर के ऑफलाइन चैनल्स से खरीदा जा सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
