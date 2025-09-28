रियलमी लाया नई स्मार्टवॉच, दिखने में ऐप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी, फुल चार्ज में 14 दिनों तक चलेगी realme watch 5 silently launched looks like apple watch ultra, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़realme watch 5 silently launched looks like apple watch ultra

रियलमी लाया नई स्मार्टवॉच, दिखने में ऐप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी, फुल चार्ज में 14 दिनों तक चलेगी

Realme Watch 5 launched: रियलमी ने एक साल के लंबे ब्रेक के बाद नई Realme Watch 5 के साथ स्मार्टवॉच बाजार में वापस कदम रख रहा है। कंपनी की नई Realme Watch 5 चुपचाप अमेजन जर्मनी पर आ गई है। कितनी है कीमत और इस वॉच में क्या खास है, चलिए जानते हैं...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 11:02 AM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

54% OFF

Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Black

Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Black

  • checkRedmi Watch 5 Lite
  • check1.96" Amoled
  • checkAdvanced in-Built GPS
amazon-logo

₹3199

₹6999

खरीदिये

discount

62% OFF

Redmi Watch 5 Active, 2" Display, Metal Body, 18 Day Battery, Bluetooth Calling, Advanced AI Noise Cancellation, Alexa, Matte Silver

Redmi Watch 5 Active, 2" Display, Metal Body, 18 Day Battery, Bluetooth Calling, Advanced AI Noise Cancellation, Alexa, Matte Silver

  • checkRedmi Watch 5 Active
  • check2" Display
  • checkMetal Body
amazon-logo

₹1899

₹4999

खरीदिये

discount

62% OFF

Redmi Watch 5 Active, 2" Display, Metal Body, 18 Day Battery, Bluetooth Calling, Advanced AI Noise Cancellation, Alexa, Matte Silver

Redmi Watch 5 Active, 2" Display, Metal Body, 18 Day Battery, Bluetooth Calling, Advanced AI Noise Cancellation, Alexa, Matte Silver

  • checkRedmi Watch 5 Active
  • check2" Display
  • checkMetal Body
amazon-logo

₹1899

₹4999

खरीदिये

discount

10% OFF

realme 12 5G (Twilight Purple, 8GB RAM 128 GB Storage) | 108 MP 3X Zoom Portrait Camera | Trendy Watch Design | 45 W SUPERVOOC Charge | 5000 mAh Massive Battery | Dual Stereo Speakers | Dynamic Button

realme 12 5G (Twilight Purple, 8GB RAM 128 GB Storage) | 108 MP 3X Zoom Portrait Camera | Trendy Watch Design | 45 W SUPERVOOC Charge | 5000 mAh Massive Battery | Dual Stereo Speakers | Dynamic Button

  • checkrealme 12 5G (Twilight Purple
  • check8GB RAM 128 GB Storage) | 108 MP 3X Zoom Portrait Camera | Trendy Watch Design | 45 W SUPERVOOC Charge | 5000 mAh Massive Battery | Dual Stereo Speakers | Dynamic Button
amazon-logo

₹18999

₹20999

खरीदिये

discount

54% OFF

Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Light Gold

Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Light Gold

  • checkRedmi Watch 5 Lite
  • check1.96" Amoled
  • checkAdvanced in-Built GPS
amazon-logo

₹3199

₹6999

खरीदिये

रियलमी लाया नई स्मार्टवॉच, दिखने में ऐप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी, फुल चार्ज में 14 दिनों तक चलेगी

Realme Watch 5 launched: रियलमी ने एक साल के लंबे ब्रेक के बाद नई Realme Watch 5 के साथ स्मार्टवॉच बाजार में वापस कदम रख रहा है। कंपनी की नई Realme Watch 5 चुपचाप अमेजन जर्मनी पर आ गई है, जहां यह पहले से ही कार्ट में जोड़ने के लिए उपलब्ध है। इसका डिजाइन काफी हद तक Apple Watch Ultra जैसा लगता है। इसमें रैक्टेंगुलर शेप का एमोलेड डिस्प्ले है और एक बार फुल चार्ज करने पर यह 14 दिनों तक चल सकती है। कितनी है कीमत और इस वॉच में क्या खास है, चलिए जानते हैं...

सम्बंधित सुझाव

discount

54% OFF

Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Black

Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Black

  • checkRedmi Watch 5 Lite
  • check1.96" Amoled
  • checkAdvanced in-Built GPS
amazon-logo

₹3199

₹6999

खरीदिये

discount

62% OFF

Redmi Watch 5 Active, 2" Display, Metal Body, 18 Day Battery, Bluetooth Calling, Advanced AI Noise Cancellation, Alexa, Matte Silver

Redmi Watch 5 Active, 2" Display, Metal Body, 18 Day Battery, Bluetooth Calling, Advanced AI Noise Cancellation, Alexa, Matte Silver

  • checkRedmi Watch 5 Active
  • check2" Display
  • checkMetal Body
amazon-logo

₹1899

₹4999

खरीदिये

discount

62% OFF

Redmi Watch 5 Active, 2" Display, Metal Body, 18 Day Battery, Bluetooth Calling, Advanced AI Noise Cancellation, Alexa, Matte Silver

Redmi Watch 5 Active, 2" Display, Metal Body, 18 Day Battery, Bluetooth Calling, Advanced AI Noise Cancellation, Alexa, Matte Silver

  • checkRedmi Watch 5 Active
  • check2" Display
  • checkMetal Body
amazon-logo

₹1899

₹4999

खरीदिये

discount

10% OFF

realme 12 5G (Twilight Purple, 8GB RAM 128 GB Storage) | 108 MP 3X Zoom Portrait Camera | Trendy Watch Design | 45 W SUPERVOOC Charge | 5000 mAh Massive Battery | Dual Stereo Speakers | Dynamic Button

realme 12 5G (Twilight Purple, 8GB RAM 128 GB Storage) | 108 MP 3X Zoom Portrait Camera | Trendy Watch Design | 45 W SUPERVOOC Charge | 5000 mAh Massive Battery | Dual Stereo Speakers | Dynamic Button

  • checkrealme 12 5G (Twilight Purple
  • check8GB RAM 128 GB Storage) | 108 MP 3X Zoom Portrait Camera | Trendy Watch Design | 45 W SUPERVOOC Charge | 5000 mAh Massive Battery | Dual Stereo Speakers | Dynamic Button
amazon-logo

₹18999

₹20999

खरीदिये

discount

54% OFF

Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Light Gold

Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Light Gold

  • checkRedmi Watch 5 Lite
  • check1.96" Amoled
  • checkAdvanced in-Built GPS
amazon-logo

₹3199

₹6999

खरीदिये

रियलमी वॉच 5 के स्पेसिफिकेशन्स

वॉच 5 में 390×450 रिजॉल्यूशन वाला 1.97-इंच रैक्टेंगुलर एमोलेड डिस्प्ले है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। इसकी बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज करने पर 14 दिनों तक चल सकती है। इसमें 460mAh की बैटरी लगी है। लंबी बैटरी लाइफ का श्रेय रियलमी द्वारा इस्तेमाल किए गए लाइट ओएस को भी जाता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

53% OFF

Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97" AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, Black

Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97" AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, Black

  • checkAmazfit Bip 6 Smart Watch 46mm
  • check14 Day Battery
  • check1.97" AMOLED Display
amazon-logo

₹6999

₹14999

खरीदिये

discount

67% OFF

realme Smart Watch S Master Edition Black

realme Smart Watch S Master Edition Black

  • checkrealme Smart Watch S Master Edition Black
amazon-logo

₹2999

₹8999

खरीदिये

discount

60% OFF

Noise ColorFit Pro 5 Max 1.96" AMOLED Display Smart Watch, BT Calling, Post Training Workout Analysis, VO2 Max, Rapid Health, 5X Faster Data Transfer - Space Blue

Noise ColorFit Pro 5 Max 1.96" AMOLED Display Smart Watch, BT Calling, Post Training Workout Analysis, VO2 Max, Rapid Health, 5X Faster Data Transfer - Space Blue

  • checkNoise ColorFit Pro 5 Max 1.96" AMOLED Display Smart Watch
  • checkBT Calling
  • checkPost Training Workout Analysis
amazon-logo

₹3999

₹9999

खरीदिये

discount

45% OFF

Fastrack Astor FS2 Pro Smart Watch, 1.96” AMOLED Display, 410 * 502 Pixel Resolution, SingleSync BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes & Smartwatch Faces, Upto 5 Day Battery, IP68

Fastrack Astor FS2 Pro Smart Watch, 1.96” AMOLED Display, 410 * 502 Pixel Resolution, SingleSync BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes & Smartwatch Faces, Upto 5 Day Battery, IP68

  • checkFastrack Astor FS2 Pro Smart Watch
  • check1.96” AMOLED Display
  • check410 * 502 Pixel Resolution
amazon-logo

₹3299

₹5999

खरीदिये

discount

44% OFF

Amazfit Bip 5 Unity 46mm Smartwatch, Bluetooth Phone Calling, 120+ Sports Modes, 11-Day Battery, Watch Face, 24 Hour Health Monitoring, 1.91" High-Resolution Display, Android/iOS (Charcoal)

Amazfit Bip 5 Unity 46mm Smartwatch, Bluetooth Phone Calling, 120+ Sports Modes, 11-Day Battery, Watch Face, 24 Hour Health Monitoring, 1.91" High-Resolution Display, Android/iOS (Charcoal)

  • checkAmazfit Bip 5 Unity 46mm Smartwatch
  • checkBluetooth Phone Calling
  • check120+ Sports Modes
amazon-logo

₹4999

₹8999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:Realme 15X इस दिन होगा लॉन्च, 60 दिन पानी में रहने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा
Realme Watch 5

हेल्थ और फिटनेस फीचर्स की बात करें तो, इस वॉच में 108 वर्कआउट मोड, कंटीन्युअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ​ ब्लड-ऑक्सीजन (​SpO2) ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए वॉच में IP68 रेटेड बिल्ड मिलती है। इस वॉच में बिल्ट-इन जीपीएस और GNSS, 300 से ज्यादा कस्टमाइजेबल वॉच फेस और एनएफसी पेमेंट का सपोर्ट भी है।

जहां तक ​​डिजाइन की बात है, अपने रैक्टेंगुलर शेप डिस्प्ले और स्ट्रैप से यह वॉच Apple Watch Ultra जैसी दिखती है। एक पिछली लीक से पता चलता है कि रियलमी ब्लूटूथ कॉलिंग और एक नया ब्लूटूथ इंटरकॉम मोड भी पेश करेगा, जिससे बिना फोन के सीधे डिवाइस-टू-डिवाइस कम्युनिकेशन संभव हो सकेगा। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए इसमें NFC सपोर्ट और नेविगेशन के लिए बिल्ट-इन कंपास दिया गया है।

ये भी पढ़ें:पूरे ₹15000 की बचत, अमेजन सेल में सस्ता मिल रहा 100W चार्जिंग वाला Honor 200 5G
Realme Watch 5Realme Watch 5

कीमत और कलर ऑप्शन

जर्मनी में रियलमी वॉच 5 की कीमत €70 (करीब 7,000 रुपये) है। अमेजन जर्मनी पर लिस्टिंग के अनुसार, यह वॉच ब्लैक और सिल्वर कलर में उपलब्ध होगी, और अमेजन ने सिल्वर कलर को "टाइटेनियम सिल्वर" नाम दिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि टाइटेनियम बिल्ड का हिस्सा है या केवल एक मार्केटिंग लेबल है।

Gadgets Hindi News Realme Smartwatch
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.