रियलमी लाया नई स्मार्टवॉच, दिखने में ऐप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी, फुल चार्ज में 14 दिनों तक चलेगी
Realme Watch 5 launched: रियलमी ने एक साल के लंबे ब्रेक के बाद नई Realme Watch 5 के साथ स्मार्टवॉच बाजार में वापस कदम रख रहा है। कंपनी की नई Realme Watch 5 चुपचाप अमेजन जर्मनी पर आ गई है। कितनी है कीमत और इस वॉच में क्या खास है, चलिए जानते हैं...
सम्बंधित सुझाव
54% OFF
Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Black
- Redmi Watch 5 Lite
- 1.96" Amoled
- Advanced in-Built GPS
₹3199₹6999
खरीदिये
62% OFF
Redmi Watch 5 Active, 2" Display, Metal Body, 18 Day Battery, Bluetooth Calling, Advanced AI Noise Cancellation, Alexa, Matte Silver
- Redmi Watch 5 Active
- 2" Display
- Metal Body
₹1899₹4999
खरीदिये
62% OFF
Redmi Watch 5 Active, 2" Display, Metal Body, 18 Day Battery, Bluetooth Calling, Advanced AI Noise Cancellation, Alexa, Matte Silver
- Redmi Watch 5 Active
- 2" Display
- Metal Body
₹1899₹4999
खरीदिये
10% OFF
realme 12 5G (Twilight Purple, 8GB RAM 128 GB Storage) | 108 MP 3X Zoom Portrait Camera | Trendy Watch Design | 45 W SUPERVOOC Charge | 5000 mAh Massive Battery | Dual Stereo Speakers | Dynamic Button
- realme 12 5G (Twilight Purple
- 8GB RAM 128 GB Storage) | 108 MP 3X Zoom Portrait Camera | Trendy Watch Design | 45 W SUPERVOOC Charge | 5000 mAh Massive Battery | Dual Stereo Speakers | Dynamic Button
₹18999₹20999
खरीदिये
Realme Watch 5 launched: रियलमी ने एक साल के लंबे ब्रेक के बाद नई Realme Watch 5 के साथ स्मार्टवॉच बाजार में वापस कदम रख रहा है। कंपनी की नई Realme Watch 5 चुपचाप अमेजन जर्मनी पर आ गई है, जहां यह पहले से ही कार्ट में जोड़ने के लिए उपलब्ध है। इसका डिजाइन काफी हद तक Apple Watch Ultra जैसा लगता है। इसमें रैक्टेंगुलर शेप का एमोलेड डिस्प्ले है और एक बार फुल चार्ज करने पर यह 14 दिनों तक चल सकती है। कितनी है कीमत और इस वॉच में क्या खास है, चलिए जानते हैं...
सम्बंधित सुझाव
54% OFF
Redmi Watch 5 Lite, 1.96" Amoled, Advanced in-Built GPS, 5 ATM, 18 Day Battery, Bluetooth Calling with AI Noise Reduction, Always on Display, Black
- Redmi Watch 5 Lite
- 1.96" Amoled
- Advanced in-Built GPS
₹3199₹6999
खरीदिये
62% OFF
Redmi Watch 5 Active, 2" Display, Metal Body, 18 Day Battery, Bluetooth Calling, Advanced AI Noise Cancellation, Alexa, Matte Silver
- Redmi Watch 5 Active
- 2" Display
- Metal Body
₹1899₹4999
खरीदिये
62% OFF
Redmi Watch 5 Active, 2" Display, Metal Body, 18 Day Battery, Bluetooth Calling, Advanced AI Noise Cancellation, Alexa, Matte Silver
- Redmi Watch 5 Active
- 2" Display
- Metal Body
₹1899₹4999
खरीदिये
10% OFF
realme 12 5G (Twilight Purple, 8GB RAM 128 GB Storage) | 108 MP 3X Zoom Portrait Camera | Trendy Watch Design | 45 W SUPERVOOC Charge | 5000 mAh Massive Battery | Dual Stereo Speakers | Dynamic Button
- realme 12 5G (Twilight Purple
- 8GB RAM 128 GB Storage) | 108 MP 3X Zoom Portrait Camera | Trendy Watch Design | 45 W SUPERVOOC Charge | 5000 mAh Massive Battery | Dual Stereo Speakers | Dynamic Button
₹18999₹20999
खरीदिये
रियलमी वॉच 5 के स्पेसिफिकेशन्स
वॉच 5 में 390×450 रिजॉल्यूशन वाला 1.97-इंच रैक्टेंगुलर एमोलेड डिस्प्ले है, जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। इसकी बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज करने पर 14 दिनों तक चल सकती है। इसमें 460mAh की बैटरी लगी है। लंबी बैटरी लाइफ का श्रेय रियलमी द्वारा इस्तेमाल किए गए लाइट ओएस को भी जाता है।
सम्बंधित सुझाव
53% OFF
Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm, 14 Day Battery, 1.97" AMOLED Display, GPS & Free Maps, AI, Bluetooth Call & Text, Health, Fitness & Sleep Tracker, 140+ Workout Modes, 5 ATM Water-Resistance, Black
- Amazfit Bip 6 Smart Watch 46mm
- 14 Day Battery
- 1.97" AMOLED Display
₹6999₹14999
खरीदिये
67% OFF
realme Smart Watch S Master Edition Black
- realme Smart Watch S Master Edition Black
₹2999₹8999
खरीदिये
60% OFF
Noise ColorFit Pro 5 Max 1.96" AMOLED Display Smart Watch, BT Calling, Post Training Workout Analysis, VO2 Max, Rapid Health, 5X Faster Data Transfer - Space Blue
- Noise ColorFit Pro 5 Max 1.96" AMOLED Display Smart Watch
- BT Calling
- Post Training Workout Analysis
₹3999₹9999
खरीदिये
45% OFF
Fastrack Astor FS2 Pro Smart Watch, 1.96” AMOLED Display, 410 * 502 Pixel Resolution, SingleSync BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes & Smartwatch Faces, Upto 5 Day Battery, IP68
- Fastrack Astor FS2 Pro Smart Watch
- 1.96” AMOLED Display
- 410 * 502 Pixel Resolution
₹3299₹5999
खरीदिये
हेल्थ और फिटनेस फीचर्स की बात करें तो, इस वॉच में 108 वर्कआउट मोड, कंटीन्युअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड-ऑक्सीजन (SpO2) ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए वॉच में IP68 रेटेड बिल्ड मिलती है। इस वॉच में बिल्ट-इन जीपीएस और GNSS, 300 से ज्यादा कस्टमाइजेबल वॉच फेस और एनएफसी पेमेंट का सपोर्ट भी है।
जहां तक डिजाइन की बात है, अपने रैक्टेंगुलर शेप डिस्प्ले और स्ट्रैप से यह वॉच Apple Watch Ultra जैसी दिखती है। एक पिछली लीक से पता चलता है कि रियलमी ब्लूटूथ कॉलिंग और एक नया ब्लूटूथ इंटरकॉम मोड भी पेश करेगा, जिससे बिना फोन के सीधे डिवाइस-टू-डिवाइस कम्युनिकेशन संभव हो सकेगा। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए इसमें NFC सपोर्ट और नेविगेशन के लिए बिल्ट-इन कंपास दिया गया है।
कीमत और कलर ऑप्शन
जर्मनी में रियलमी वॉच 5 की कीमत €70 (करीब 7,000 रुपये) है। अमेजन जर्मनी पर लिस्टिंग के अनुसार, यह वॉच ब्लैक और सिल्वर कलर में उपलब्ध होगी, और अमेजन ने सिल्वर कलर को "टाइटेनियम सिल्वर" नाम दिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि टाइटेनियम बिल्ड का हिस्सा है या केवल एक मार्केटिंग लेबल है।