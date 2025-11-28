Hindustan Hindi News
आते ही छा जाएगी Realme Watch 5, देखने में हूबहू ऐप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी, देखें खासियत

संक्षेप:

कुछ दिन पहले ही, Realme ने अनाउंस किया था कि वह जल्द ही इंडियन मार्केट में अपनी बिल्कुल नई Realme Watch 5 स्मार्टवॉच लॉन्च करेगी। अब कंपनी ने फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट के जरिए इसके खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। देखने में यह हूबहू Apple Watch Ultra जैसी दिखती है। 

Fri, 28 Nov 2025 01:48 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
कुछ दिन पहले ही, Realme ने अनाउंस किया था कि वह जल्द ही इंडियन मार्केट में अपनी बिल्कुल नई Realme Watch 5 स्मार्टवॉच लॉन्च करेगी, और इस वॉच की Flipkart पर अवेलेबिलिटी भी कन्फर्म हो गई थी। इससे पहले, Flipkart लिस्टिंग से न तो इस आने वाली स्मार्टवॉच के स्पेक्स का पता चला था और न ही इसकी लॉन्च डेट का। खैर, लॉन्च डेट अभी भी सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने अपकमिंग वॉच Realme Watch 5 के लगभग सभी खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। इसे देखकर आपको Apple Watch Ultra की याद जरूर आएगी, क्योंकि यह काफी हद तक ऐप्पल वॉच से मिलती जुलती है।

Realme Watch 5 के खास फीचर्स का खुलासा

स्मार्टवॉच में 1.97-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जो 390×450 पिक्सेल रिजॉल्यूशन, 600 निट्स ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 79% स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो देता है। इसमें एल्युमिनियम एलॉय क्राउन और हनीकॉम्ब स्पीकर होल है। यह ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले फीचर के साथ आता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह दिन और रात को अपने आप सेंस कर लेता है। इस वियरेबल में 460mAh की बैटरी है। यह 16-दिन की बैटरी लाइफ, लाइट स्मार्ट मोड में 20-दिन की बैटरी लाइफ और 720 मिनट की ब्लूटूथ कॉलिंग टाइम देती है।

इसमें 108 तरह के स्पोर्ट्स मोड और 5 GNSS के साथ स्पोर्ट्स इंडिपेंडेंट GPS है। यूजर्स स्मार्टवॉच पर डेली एक्टिविटी डेटा एक्सेस कर सकते हैं और सिर्फ एक टैप से स्पोर्ट्स डेटा पा सकते हैं। इसमें कई हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर हैं, जिसमें स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीदिंग ट्रेनिंग, मेंस्ट्रुएशन मैनेजमेंट, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मैक्स मॉनिटरिंग और स्ट्रेस मॉनिटरिंग शामिल हैं।

Realme Watch 5 में IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग, कंपास, एनएफसी कार्ड, एचडी ब्लूटूथ कॉलिंग, इंडिपेंडेंट ब्लूटूथ इंटरकॉम, 300+ वॉच फेस थीम (कस्टमाइजेबल, मल्टी-फंक्शनल, एनिमेशन और एल्बम शामिल हैं), कई की पोस्ट-स्पोर्ट्स इंडिकेटर और गेम गार्डियन मोड जैसे फीचर्स हैं। स्मार्टवॉच आपके ऑन-रिस्ट पर्सनल कोच के तौर पर भी काम करती है, जिसमें प्रीसेट गोल, पेसिंग मेट्रोनोम, स्मार्ट रनिंग पार्टनर और रनिंग कोर्स जैसे फीचर्स हैं।

यह वाइब्रेंट कलर्स 3D-वेव स्ट्रैप के साथ आती है। यह स्मार्टवॉच पहले ही ग्लोबल मार्केट में आ चुकी है, और अब उम्मीद है कि ब्रांड जल्द ही इस वियरेबल की इंडियन लॉन्च डेट अनाउंस करेगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
