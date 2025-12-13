ब्लूटूथ कॉलिंग, GPS, हार्ट रेट सेंसर वाली स्टाइलिश वॉच, 16 दिन तक चलती है बैटरी, कीमत भी कम

संक्षेप: ब्लूटूथ कॉलिंग वाली इस वॉच में पांच GNSS सिस्टम के साथ काम करने वाला एक इंडिपेंडेंट GPS मॉड्यूल दिया गया है। रियलमी की इस लेटेस्ट स्मार्टवॉच को हम कुछ दिनों से यूज कर रही हैं और अब हम आपके लिए इसका डीटेल रिव्यू लाए हैं।

रियलमी ने हाल ही में भारत में अपनी लेटेस्ट बजट स्मार्टवॉच- Realme Watch 5 को लॉन्च किया है। कंपनी की यह लेटेस्ट स्मार्टवॉच वॉच 3 की सक्सेसर है। इसमें कंपनी AMOLED फुल-टच डिस्प्ले दे रही है, जिसका साइज 1.97 इंच है। ब्लूटूथ कॉलिंग वाली इस वॉच में पांच GNSS सिस्टम के साथ काम करने वाला एक इंडिपेंडेंट GPS मॉड्यूल दिया गया है। वॉच की बैटरी भी पावरफुल है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी फुल चार्ज होने पर 16 दिन तक चल जाती है। रियलमी वॉच 5 की कीमत 4499 रुपये है। लाइव हिन्दुस्तान की टीम पिछले एक हफ्ते से रियलमी की इस लेटेस्ट स्मार्टवॉच को यूज कर रही है और अब हम आपके लिए इसका डीटेल रिव्यू लाए हैं। इस रिव्यू को पढ़ने के बाद आप यह डिसाइड कर सकेंगे कि आपके लिए यह वॉच सही है या नहीं।

प्रीमियम डिजाइन वाली वॉच रियलमी वॉच 5 स्क्वेयर डिजाइन के साथ आती है। इसके डाइमेंशन 271× 42.5 × 11.7 mm है। स्ट्रैप के साथ इसका वजन 50 ग्राम है। यह स्मार्टवॉच IP68 वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आती है। इसमें कंपनी एक्सेलेरोमीटर, जियोमैग्नेटिक सेंसर के साथ 24x7 हार्ट रेट और SpO2 सेंसर जैसे फीचर ऑफर कर रही है। यह ऐंड्रॉयड ओएस और आईओएस डिवाइसेज के साथ पेयर हो जाती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है।

वॉच में दिया गया स्ट्रैप 22 मिमी का है। यह लाइटवेट है और बदला भी जा सकता है। स्ट्रैप का 3D-Wave डिजाइन और सिलिकॉन मटीरियल इसे काफी कंफर्टेबल बनाते हैं। स्ट्रैप की क्वॉलिटी काफी प्रीमियम है। कुल मिलाकर कहा जाए, तो इसका डिजाइन और स्ट्रैप ऐपल वॉच से इंस्पायर्ड लगता है।

राइट साइड में एल्यूमीनियम अलॉय से बना एक सिंगल फंक्शन क्राउन है। इस क्राउन की मदद से आप मेन्यू को ओपन करने और वर्कआउट को पॉज करने के साथ कई और काम कर सकते हैं। इसके नीचे एक बड़ा हनीकॉम्ब स्पीकर ग्रिल भी है। दूसरी तरफ एक स्पीकर ग्रिल है। घड़ी मैट मेटैलिक यूनिबॉडी फिनिश के साथ आती है, लेकिन असल में यह प्लास्टिक की है, जो दिखने में मेटल जैसी लगती है।

घड़ी के बैक साइड में हार्ट रेट और SpO2 सेंसर दिया गया हैं, जो हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन मापने के दौरान हरे और लाल रंग की LED लाइट से जगमगाते हैं। इसके ऊपर चार्जिंग कनेक्टर पोर्ट दिया गया है। हालांकि साइड में मेटल का फ्रेम है, लेकिन घड़ी का पिछला हिस्सा प्लास्टिक का बना है। वॉच IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आती है।

जबर्दस्त है डिस्प्ले और फीचर कमाल के वॉच का डिस्प्ले 390 x 450 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ आता है और इसका साइज 1.97 इंच है। वॉच में दी गई यह एमोलेड स्क्रीन पांडा ग्लास प्रोटेक्शन से लैस है। वॉच में कंपनी ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी दे रही है, जो काफी काम का फीचर है। इनडोर में वॉच का डिस्प्ले शानदार और वाइब्रेंट लगता है। वहीं, आउटडोर में भी इसकी परफॉर्मेंस से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आप वॉच की ब्राइटनेस को 20% से 100% तक के बीच अडजस्ट कर सकते हैं। वॉच में ऑटो ब्राइटनेस अडजस्टमेंट फीचर की कमी खल सकती है।

स्क्रीन को ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करने पर आपको क्विक सेटिंग्स के ऑप्शन दिखेंगे। इनमें डीएनडी, ब्राइटनेस अडजस्टमेंट, रेज टू वेक टॉगल, साइलेंट, पावर सेवर और फाइंड माय फोन के साथ कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। वॉच के राइट एज पर दिए गए फंक्शन बटन से आप वॉच में दिए गए ढेर सारे फीचर्स जैसे एक्सरसाइज, वर्कआउट रिकॉर्ड्स, SpO2 सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटर, अलार्म और कैमरा कंट्रोल को ऐक्सेस कर सकते हैं। वॉच में 30MB का बिल्ट-इन म्यूजिक स्टोरेज भी दिया गया है। वॉच में दिए गए हेल्थ सेंसर काफी सटीक डेटा देते हैं। वॉच में कंपास भी दिया गया है।

सॉफ्टवेयर ब्लूटूथ कॉलिंग वाली इस वॉच को ऐंड्रॉयड और iOS डिवाइस के साथ पेयर किया जा सकता है। इसके लिए फोन में आपको रियलमी लिंक ऐप इंस्टॉल करना होगा। वॉच कई सारे वॉच फेस के साथ आती है, जिनमें से आप अपनी पसंद के वॉच फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। रियलमी वॉच 5 में 108 वर्कआउट मोड दिए गए हैं। इनमें आउटडोर वॉकिंग, इनडोर वॉकिंग के साथ क्रिकेट और योग भी शामिल है। वॉच में कंपनी जीपीएस मॉड्यूल भी ऑफर कर रही है। यह पांच GNSS सिस्टम GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou के साथ काम करता है। वॉच की जीपीएस एक्यूरेसी बेहद शानदार और इंप्रेसिव है।

बैटरी वॉच की बैटरी 460mAh की है। कंपनी का वादा है कि यह बैटरी फुल चार्ज होने पर नॉर्मल यूज में 16 दिन तक चल जाती है। नॉर्मल यूज में 6 दिन के बाद मेरी वॉच मे 52 पर्सेंट बैटरी बची थी, जो काफी इंप्रेसिव है। हालांकि, आपको हर जरूर ध्यान रखना है कि बैटरी आपके यूज पर निर्भर करेगी। चार्जिंग के लिए मैग्नेटिक चार्जिंग डॉक दिया गया है। वॉच को 0 से 100 पर्सेंट चार्ज होने में करीब ढाई घंटे का समय लगता है।