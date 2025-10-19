ग्राहकों की मौज, नए जैसे हो जाएंगे रियलमी के ढेर सारे फोन, देखें आपके फोन में कब मिलेगा अपडेट

संक्षेप: Realme स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। जल्द रियलमी के ढेर सारे स्मार्टफोन नए जैसे हो जाएंगे। कंपनी जल्द लेटेस्ट ओएस अपडेट जारी करने वाली है। खुद रियलमी ने कंफर्म किया है कि Realme GT 8 सीरीज सबसे पहले Android 16 पर बेस्ड बिल्कुल नए Realme UI 7 के साथ आएगी।

Realme स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। जल्द रियलमी के ढेर सारे स्मार्टफोन नए जैसे हो जाएंगे। कंपनी जल्द लेटेस्ट ओएस अपडेट जारी करने वाली है। खुद रियलमी ने कंफर्म किया है कि Realme GT 8 सीरीज सबसे पहले Android 16 पर बेस्ड बिल्कुल नए Realme UI 7 के साथ आएगी। यह नया यूजर इंटरफेस नवंबर से चीन में अन्य रियलमी स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। कंपनी ने एक आधिकारिक टाइमलाइन शेयर की है जिसमें बताया गया है कि किस डिवाइस को यह अपडेट कब मिलेगा। अगर आपके पास भी रियलमी का फोन है, तो देखें लिस्ट में आपके फोन का नाम है क्या...

कब किस फोन में आएगा Realme UI 7, नीचे देखें लिस्ट गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रियलमी के अनुसार, Realme UI 7 का स्टेबल वर्जन सबसे पहले नवंबर 2025 में Realme GT 7 Pro, GT 7, GT 5 Pro, Neo 7 Turbo और GT Neo 6 सीरीज के लिए जारी किया जाएगा।

दिसंबर में, Realme GT 5 240W, Realme Neo 7x और Realme 14 Pro और Realme 14 Pro+ जैसे मॉडल्स के लिए नया अपडेट जारी किया जाएगा।

जनवरी 2026 तक, फोन की एक बड़ी रेंज लिस्ट में शामिल हो जाएगी, जिसमें Realme GT Neo 5 240W, Realme GT Neo 5 SE, Realme 15 सीरीज, Realme 13 Pro सीरीज, Realme 12 Pro सीरीज और V70 और V60 लाइनअप शामिल हैं। लेकिन ध्यान रहें कि यह अपडेट धीरे-धीरे रोलआउट किया जाएगा, यानी लेटेस्ट अपडेट यूजर्स को मॉडल और क्षेत्र के आधार पर धीरे-धीरे मिलेगा।

Realme UI 7 में क्या-क्या खास मिलेगा रियलमी यूआई 7 में लाइट और शैडो इफेक्ट्स के साथ एक रिफ्रेश ग्लास जैसा डिजाइन पेश किया गया है, जो इंटरफेस को एक सॉफ्ट और एलीगेंट लुक देता है। यह Realme GT 8 सीरीज के कलर थीम से मेल खाते डायनामिक वॉलपेपर के साथ आता है। आइकन और कंट्रोल सेंटर को फ्लोटिंग आइस-स्टाइल विजुअल्स और फ्रॉस्टेड ग्लास फिनिश के साथ फिर से डिजाइन किया गया है।

इसके अलावा, नया फ्लो लाइट इंजन ज्यादा स्मूथ और फ्लुइड एनिमेशन सुनिश्चित करता है, जबकि फ्रेम ट्रैकिंग फीचर गेमिंग और मल्टीटास्किंग के दौरान परफॉर्मेंस को स्टेबल रखता है। फ्लो एक्सेलरेटर 6 एवरीडे सिनेरियो में रिस्पॉन्सिवनेस को बेहतर बनाता है। होम स्क्रीन अब 1×2, 2×1, और 2×2 जैसे लेआउट में आकार बदलने वाले आइकन सपोर्ट करती है, जबकि स्मार्ट विंडो बैकग्राउंड में एक साथ 12 फ्लोटिंग ऐप्स को चलने देती है।