ग्राहकों की मौज, अब इन स्मार्टफोन पर 1 साल एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, इस कंपनी ने दिया तोहफा

Realme ने अपने स्मार्टफोन यूजर्स को एक शानदार तोहफा दिया है। कंपनी ने अपने चुनिंदा स्मार्टफोन पर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने की घोषणा की है। अगर आप भी रियलमी का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह आपके काम की खबर हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, रियलमी ने अपने लेटेस्ट रियलमी 15 सीरीज और रियलमी 14 सीरीज स्मार्टफोन के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी को अतिरिक्त 1 वर्ष तक बढ़ा दिया है, यानी अब इन दोनों सीरीज के फोन्स को न केवल एक साल ज्यादा समय तक नए फीचर्स मिलेंगे बल्कि सिक्योरिटी अपडेट के जरिए यह ज्यादा समय तक सुरक्षित भी रहेंगे। चलिए डिटेल में बताते हैं किन-किन स्मार्टफोन्स में यह फायदा मिलने वाला है।

इन स्मार्टफोन यूजर्स को मिलेगा फायदा फोनएरिना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रियलमी 15 सीरीज में रियलमी 15, रियलमी 15 प्रो और रियलमी 14 सीरीज में रियलमी 14T, रियलमी 14 प्रो और रियलमी 14 प्रो+ फोन को अब 3 एंड्रॉयड ओएस अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे, जो रियलमी जीटी सीरीज से मेल खाते हैं। बता दें कि रियलमी ने इन स्मार्टफोन्स पर लॉन्च के समय दो एंड्रॉयड ओएस अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देने की घोषणा की थी।

इन पांच स्मार्टफोन पर फायदा - Realme 15

- Realme 15 Pro

- Realme 14T

- Realme 14 Pro

- Realme 14 Pro+

फोन एंड्रॉयड 15 के साथ लॉन्च किए गए थे, इसलिए इन्हें अब एंड्रॉयड 18 तक एंड्रॉयड ओएस अपडेट और 2028 तक एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि एडिशनल अपडेट की सुविधा realme 14x मॉडल पर लागू नहीं है।