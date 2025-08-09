ग्राहकों की मौज, अब इन स्मार्टफोन पर 1 साल एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, इस कंपनी ने दिया तोहफा realme to offer additional 1 year software support for these phones, Gadgets Hindi News - Hindustan
गैजेट्स न्यूज़realme to offer additional 1 year software support for these phones

ग्राहकों की मौज, अब इन स्मार्टफोन पर 1 साल एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, इस कंपनी ने दिया तोहफा

Realme ने अपने स्मार्टफोन यूजर्स को एक शानदार तोहफा दिया है। कंपनी ने अपने चुनिंदा स्मार्टफोन पर 1 साल एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने की घोषणा की है। अगर आप भी रियलमी का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह आपके काम की खबर हो सकती है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 10:50 AM
Realme ने अपने स्मार्टफोन यूजर्स को एक शानदार तोहफा दिया है। कंपनी ने अपने चुनिंदा स्मार्टफोन पर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने की घोषणा की है। अगर आप भी रियलमी का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह आपके काम की खबर हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, रियलमी ने अपने लेटेस्ट रियलमी 15 सीरीज और रियलमी 14 सीरीज स्मार्टफोन के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी को अतिरिक्त 1 वर्ष तक बढ़ा दिया है, यानी अब इन दोनों सीरीज के फोन्स को न केवल एक साल ज्यादा समय तक नए फीचर्स मिलेंगे बल्कि सिक्योरिटी अपडेट के जरिए यह ज्यादा समय तक सुरक्षित भी रहेंगे। चलिए डिटेल में बताते हैं किन-किन स्मार्टफोन्स में यह फायदा मिलने वाला है।

ग्राहकों की मौज, अब इन स्मार्टफोन पर 1 साल एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, इस कंपनी ने दिया तोहफा
realme offer 1 year extra software support

इन स्मार्टफोन यूजर्स को मिलेगा फायदा

फोनएरिना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रियलमी 15 सीरीज में रियलमी 15, रियलमी 15 प्रो और रियलमी 14 सीरीज में रियलमी 14T, रियलमी 14 प्रो और रियलमी 14 प्रो+ फोन को अब 3 एंड्रॉयड ओएस अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे, जो रियलमी जीटी सीरीज से मेल खाते हैं। बता दें कि रियलमी ने इन स्मार्टफोन्स पर लॉन्च के समय दो एंड्रॉयड ओएस अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देने की घोषणा की थी।

इन पांच स्मार्टफोन पर फायदा

- Realme 15

- Realme 15 Pro

- Realme 14T

- Realme 14 Pro

- Realme 14 Pro+

ये भी पढ़ें:नए फोन का है प्लान? अगले हफ्ते आ रहे ये पावरफुल स्मार्टफोन, देखें लिस्ट
ये भी पढ़ें:19,990 रुपये शुरुआती कीमत में दो धांसू लैपटॉप लाया आसुस, देखें खासियत

फोन एंड्रॉयड 15 के साथ लॉन्च किए गए थे, इसलिए इन्हें अब एंड्रॉयड 18 तक एंड्रॉयड ओएस अपडेट और 2028 तक एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि एडिशनल अपडेट की सुविधा realme 14x मॉडल पर लागू नहीं है।

रियलमी के फ्रांसिस वोंग ने कहा कि यह अपडेट पॉलिसी भविष्य में आने वाले सभी नंबर प्रो, नंबर और नंबर टी-सीरीज डिवाइस पर लागू होगी। उन्होंने आगे बताया कि पी-सीरीज की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इसे देखते हुए कहा जा रहा है कि नई अपडेट पॉलिसी रियलमी पी3, पी3 प्रो और पी3 अल्ट्रा स्मार्टफोन और अपकमिंग रियलमी पी4 सीरीज पर भी लागू होनी चाहिए।

Gadgets Hindi News Realme

