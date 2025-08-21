इंतजार खत्म, रियलमी ला रहा 10,000mAh से भी बड़ी बैटरी वाला फोन, कंपनी ने बताई लॉन्च डेट
Realme ने इस साल की शुरुआत में 10,000mAh की बैटरी वाला एक कॉन्सेप्ट फोन लॉन्च किया था। अब कंपनी इससे भी बड़ी बैटरी वाला फोन ला रही है। रियलमी ने 27 अगस्त को 1x000mAh बैटरी के साथ एक नए फोन के लॉन्च का हिंट दिया है।
Realme का नया फोन बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। बता दें कि रियलमी ने इस साल की शुरुआत में 10,000mAh की बैटरी वाला एक कॉन्सेप्ट फोन लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इससे भी बड़ी बैटरी वाले नए फोन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। फोन का नाम अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने हिंट दिया है कि यह फोन बेहतर वायर्ड चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करेगा। इसी साल अप्रैल में, Realme GT 7 सीरीज को चीन में लॉन्च किया गया था, और यह फोन 7,200mAh की बड़ी बैटरी से लैस है। भारत में, यही फोन थोड़ी छोटी 7,000mAh की बैटरी के साथ आता है।
रियलमी ला रहा 1X,000mAh बैटरी वाला फोन
एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, रियलमी ने 27 अगस्त को "1x000mAh" बैटरी के साथ एक नए फोन के लॉन्च का हिंट दिया है। "x" से पता चलता है कि बैटरी में कम से कम 10,000mAh कैपेसिटी होगी, लेकिन यह मई में पेश किए गए पिछली कैपेसिटी से ज्यादा भी हो सकती है।
कंपनी के एक और पोस्ट से हिंट मिलता है कि कथित फोन में बड़ी बैटरी हो सकती है। इसमें लिखा है, "320W फास्ट चार्जिंग से लेकर 10,000mAh की बड़ी बैटरी तक... आगे क्या? " इससे पता चलता है कि आने वाला रियलमी फोन नेक्स्ट-जेनरेशन बैटरी और चार्जिंग तकनीक से लैस हो सकता है।
गौर करने वाली बात है कि फोन का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। रियलमी इसके लॉन्च से पहले आने वाले दिनों में और जानकारी दे सकता है।
मई में, कंपनी ने 320W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 10,000mAh की बैटरी वाला Realme GT कॉन्सेप्ट फोन पेश किया था। यह फोन 8.5 मिमी से थोड़ा कम मोटा है, इसका वजन 200 ग्राम से थोड़ा ज्यादा है, और इसमें एक सेमी ट्रांसपेरेंट बैक पैनल है। इसका 'मिनी डायमंड' आर्किटेक्चर बड़ी बैटरी को फिट करने के लिए इंटरनल लेआउट को रीअरेंज करता है।
320W चार्जिंग टेक्नोलॉजी
रियलमी ने पिछले साल अगस्त में 320W सुपरसोनिक चार्ज तकनीक पेश की थी, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह स्मार्टफोन को केवल चार मिनट 30 सेकंड में 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है। एक मिनट की चार्जिंग में बैटरी 26 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है, जबकि 50 प्रतिशत तक पहुंचने में केवल दो मिनट लगते हैं।
फिलहाल, रियलमी स्मार्टफोन में सबसे बड़ी बैटरी रियलमी जीटी 7 के चीनी वेरिएंट में है, जिसमें 7,200mAh की बैटरी है। यह 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि इसके भारतीय वर्जन में 7,000mAh की बैटरी है जो 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।