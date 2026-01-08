बड़ा झटका! Realme अब Oppo का सब-ब्रैंड, क्या बदल जाएगा आपका स्मार्टफोन अनुभव?

संक्षेप: Realme को OPPO के सब-ब्रैंड के तौर पर इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे Realme, Oppo और OnePlus के बीच रिसोर्सेज और सर्विस शेयर की जाएगी। हालांकि, आगामी लॉन्चेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

Follow Us on

Jan 08, 2026 06:22 pm IST

चीनी स्मार्टफोन कंपनी Realme को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, Realme को अब OPPO के सब-ब्रैंड के तौर पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। इस कदम का मकसद रिसोर्सेज को शेयर करना, लागत कम करना और ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटीशन को और मजबूत बनाना है।

Realme, OPPO और OnePlus तीनों ही BBK Electronics की ओनरशिप वाले ब्रैंड हैं। अब नए स्ट्रक्चर के साथ OPPO को मेन ब्रांड के तौर पर रखा जाएगा, जबकि Realme और OnePlus कॉम्प्लिमेंट्री सब-ब्रैंड्स की तरह काम करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कंबाइन्ड स्ट्रक्चर ब्रैंड्स को इंडिपेंडेंट पहचान बनाए रखने के साथ-साथ टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और सर्विस नेटवर्क शेयर करने की जरूरी सुविधा देगा।

रिपोर्ट्स में क्या कहा गया है? समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, Realme के आधिकारिक फ्लैगशिप स्टोर ने इस बदलाव को कन्फर्म किया है। स्टोर के बयान में कहा गया कि यह कदम करीबी सहयोग और रिसोर्सेज के पहले से बेहतर इस्तेमाल के लिए उठाया गया है। साथ ही, OPPO, Realme और OnePlus मिलकर ग्लोबल यूजर्स के लिए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और बेहतर सेवाएं देने पर काम करेंगे।

लीडरशिप और ऑपरेशन्स में बदलाव रिपोर्ट के मुताबिक, Realme के CEO Sky Li सब-ब्रांड बिजनेस की ओवरऑल मॉनीटरिंग करेंगे, जबकि OnePlus China President Jie Li अपनी मौजूदा पोजीशन पर बने रहेंगे। खास बात यह है कि Realme के सभी अगले कुछ प्रोडक्ट लॉन्च तय शेड्यूल के हिसाब से ही होंगे, यानी ग्राहकों के लिए किसी तरह की देरी या बदलाव की आशंका नहीं है।