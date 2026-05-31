महंगे हुए रियलमी के पॉपुलर टैबलेट और ईयरबड्स, कंपनी ने ₹2000 तक बढ़ाए दाम, देखें नई कीमत

अब आपको Realme के टैबलेट या फिर ईयरबड्स खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कंपनी ने अपने चुनिंग टैबलेट और ईयरबड्स की कीमतों में 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर गई है। देखें नई प्राइस लिस्ट...

Realme ने अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले से ही यह उम्मीद थी कि Realme जल्द ही भारत में अपने टैबलेट और TWS रेंज की कीमतें बढ़ा देगा, क्योंकि देश में उसके स्मार्टफोन की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी देखी गई थी। अब, इसकी घोषणा कर दी गई है, और नई कीमतें रियलमी इंडियन की वेबसाइट पर भी लाइव हो गई हैं।

भारत में मंहगे रियलमी के टैबलेट और ईयरबड्स रियलमी इंडिया की वेबसाइट पर दी गई मौजूदा कीमतों के अनुसार, Realme Pad 3 टैबलेट की कीमत भारत में अब बढ़ गई है। इसका 8GB+128GB वाला वेरिएंट, जिसकी कीमत पहले 30,999 रुपये थी, अब 31,999 रुपये में लिस्टेड है; वहीं, 8GB+256GB वाले वेरिएंट की कीमत 32,999 रुपये से बढ़ाकर 33,999 रुपये कर दी गई है। 8GB+128GB Wi-Fi मॉडल की कीमत में भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, और अब इसकी कीमत पहले के 27,999 रुपये के बजाय 29,999 रुपये हो गई है।

इसके अलावा, Realme Pad 2 के LTE मॉडल्स की कीमतों में भी भारतीय बाजार में बदलाव किया गया है। 6GB+128GB और 8GB+128GB वेरिएंट, जिनकी कीमत पहले 18,999 रुपये थी, अब 19,999 रुपये में लिस्ट किए गए हैं। टैबलेट के 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत भी 21,999 रुपये से बढ़ाकर 22,999 रुपये कर दी गई है।

Realme Pad 2 Lite की बात करें तो, इसके 4GB+128GB मॉडल की कीमत अब पहले के 15,999 रुपये के बजाय 16,999 रुपये हो गई है। 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत में भी इसी तरह की बढ़ोतरी हुई है, और अब यह पहले के 17,999 रुपये के मुकाबले 18,999 रुपये में लिस्टेड है।

कंपनी ने ईयरबड्स की कीमतें भी बढ़ाई अपनी टैबलेट रेंज के साथ-साथ, Realme के TWS+ऑडियो प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी देश में बढ़ोतरी हुई है। Realme Buds Wireless 5, जिसकी कीमत पहले 1,899 रुपये थी, अब 1,999 रुपये में लिस्टेड है, जबकि Buds Wireless 3 Neo की कीमत 1,299 रुपये से बढ़ाकर 1,399 रुपये कर दी गई है। Buds T200x की कीमत अब 1,599 रुपये के बजाय 1,699 रुपये है, और Buds T500 Pro की कीमत भी 2,799 रुपये से बदलकर 2,999 रुपये कर दी गई है।