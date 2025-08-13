केवल 6799 रुपये में 6300mAh बैटरी वाला Realme फोन, 32MP कैमरा और धांसू फीचर्स Realme Smartphone with 6300mAh Battery 32MP Camera and Powerful Features Just 6799 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Realme Smartphone with 6300mAh Battery 32MP Camera and Powerful Features Just 6799 rupees

केवल 6799 रुपये में 6300mAh बैटरी वाला Realme फोन, 32MP कैमरा और धांसू फीचर्स

Realme का 6300mAh बैटरी, 32MP कैमरा और कई प्रीमियम फीचर्स वाला बजट स्मार्टफोन Narzo 80 Lite सस्ते में खरीदा जा सकता है। यह फोन पावरफुल परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ के साथ शानदार वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 07:35 PM
share Share
Follow Us on
केवल 6799 रुपये में 6300mAh बैटरी वाला Realme फोन, 32MP कैमरा और धांसू फीचर्स

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी रियलमी का 6300mAh बैटरी वाला स्टाइलिश फोन ग्राहकों को अब 7000 रुपये से भी कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Realme Narzo 80 Lite को एंट्री लेवल की बेस्ट डील के तौर पर लिस्ट किया गया है। यह फोन पावरफुल फीचर्स देता है और कंपनी इसके बॉक्स में चार्जिंग एडॉप्टर भी देती है।

Realme Narzo 80 Lite 4G को जो बातें खास बना देती हैं, उनकी लिस्ट में इसकी धांसू बैटरी शामिल है जो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी है। खास बात यह है कि बड़ी बैटरी के बावजूद यह फोन भारी या मोटा नहीं है। इसके अलावा कम कीमत होने पर भी ग्राहकों 90Hz आई-कंफर्ट डिस्प्ले का फायदा दिया जा रहा है। इस फोन के बैक पैनल पर अलग-अलग पैटर्न्स वाली पल्स लाइट भी दी गई है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

23% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹11499

₹14999

खरीदिये

discount

24% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹10574

₹13999

खरीदिये

discount

25% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12830

₹16999

खरीदिये

Realme C63 5G

Realme C63 5G

  • checkStarry Gold
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10790

खरीदिये

Realme Narzo N65 5G

Realme Narzo N65 5G

  • checkAmber Gold
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹11499

और जाने

Vivo T3 Lite

Vivo T3 Lite

  • checkVibrant Green
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹11099

खरीदिये

Realme C65

Realme C65

  • checkPurple Nebula
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹11949

खरीदिये

डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदें Narzo 80 Lite

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रियलमी फोन को 7,299 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस डिवाइस पर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर किया जा रहा है। इस तरह फोन की कीमत 6,799 रुपये रह जाती है। इस फोन के लिए अन्य कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स का फायदा भी दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

ऐसे हैं Realme Narzo 80 Lite के स्पेसिफिकेशंस

रियलमी डिवाइस में 6.74-इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए Unisoc T7250 प्रोसेसर, 4GB रैम (12GB तक डायनामिक रैम) और 128GB तक स्टोरेज है, जिसे माइक्रोSD कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। इस फोन में 13MP रियर और 5MP फ्रंट कैमरा, 6300mAh बैटरी 15W फास्ट चार्जिंग के साथ और Android 15 पर बेस्ड Realme UI दिया गया है। यह फोन IP54 रेटिंग, मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है।

Realme Realme Phone Smartphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।