केवल 6799 रुपये में 6300mAh बैटरी वाला Realme फोन, 32MP कैमरा और धांसू फीचर्स

Realme का 6300mAh बैटरी, 32MP कैमरा और कई प्रीमियम फीचर्स वाला बजट स्मार्टफोन Narzo 80 Lite सस्ते में खरीदा जा सकता है। यह फोन पावरफुल परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ के साथ शानदार वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है।

Wed, 13 Aug 2025 07:35 PM

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी रियलमी का 6300mAh बैटरी वाला स्टाइलिश फोन ग्राहकों को अब 7000 रुपये से भी कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Realme Narzo 80 Lite को एंट्री लेवल की बेस्ट डील के तौर पर लिस्ट किया गया है। यह फोन पावरफुल फीचर्स देता है और कंपनी इसके बॉक्स में चार्जिंग एडॉप्टर भी देती है।

Realme Narzo 80 Lite 4G को जो बातें खास बना देती हैं, उनकी लिस्ट में इसकी धांसू बैटरी शामिल है जो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी है। खास बात यह है कि बड़ी बैटरी के बावजूद यह फोन भारी या मोटा नहीं है। इसके अलावा कम कीमत होने पर भी ग्राहकों 90Hz आई-कंफर्ट डिस्प्ले का फायदा दिया जा रहा है। इस फोन के बैक पैनल पर अलग-अलग पैटर्न्स वाली पल्स लाइट भी दी गई है।

डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदें Narzo 80 Lite ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रियलमी फोन को 7,299 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस डिवाइस पर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर किया जा रहा है। इस तरह फोन की कीमत 6,799 रुपये रह जाती है। इस फोन के लिए अन्य कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स का फायदा भी दिया जा रहा है।