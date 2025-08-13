केवल 6799 रुपये में 6300mAh बैटरी वाला Realme फोन, 32MP कैमरा और धांसू फीचर्स
Realme का 6300mAh बैटरी, 32MP कैमरा और कई प्रीमियम फीचर्स वाला बजट स्मार्टफोन Narzo 80 Lite सस्ते में खरीदा जा सकता है। यह फोन पावरफुल परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ के साथ शानदार वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है।
चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी रियलमी का 6300mAh बैटरी वाला स्टाइलिश फोन ग्राहकों को अब 7000 रुपये से भी कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Realme Narzo 80 Lite को एंट्री लेवल की बेस्ट डील के तौर पर लिस्ट किया गया है। यह फोन पावरफुल फीचर्स देता है और कंपनी इसके बॉक्स में चार्जिंग एडॉप्टर भी देती है।
Realme Narzo 80 Lite 4G को जो बातें खास बना देती हैं, उनकी लिस्ट में इसकी धांसू बैटरी शामिल है जो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी है। खास बात यह है कि बड़ी बैटरी के बावजूद यह फोन भारी या मोटा नहीं है। इसके अलावा कम कीमत होने पर भी ग्राहकों 90Hz आई-कंफर्ट डिस्प्ले का फायदा दिया जा रहा है। इस फोन के बैक पैनल पर अलग-अलग पैटर्न्स वाली पल्स लाइट भी दी गई है।
डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदें Narzo 80 Lite
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रियलमी फोन को 7,299 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस डिवाइस पर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर किया जा रहा है। इस तरह फोन की कीमत 6,799 रुपये रह जाती है। इस फोन के लिए अन्य कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स का फायदा भी दिया जा रहा है।
ऐसे हैं Realme Narzo 80 Lite के स्पेसिफिकेशंस
रियलमी डिवाइस में 6.74-इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए Unisoc T7250 प्रोसेसर, 4GB रैम (12GB तक डायनामिक रैम) और 128GB तक स्टोरेज है, जिसे माइक्रोSD कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। इस फोन में 13MP रियर और 5MP फ्रंट कैमरा, 6300mAh बैटरी 15W फास्ट चार्जिंग के साथ और Android 15 पर बेस्ड Realme UI दिया गया है। यह फोन IP54 रेटिंग, मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है।
