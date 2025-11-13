₹10 हजार से कम में Realme का धांसू Smart TV, बड़ा 32 इंच का फ्रेमलेस डिस्प्ले
संक्षेप: रियलमी के बड़े स्क्रीन साइज वाले Smart TV को 32 इंच स्क्रीन के साथ 10 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है। इसमें Google TV सपोर्ट और मल्टिपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए गए हैं।
सम्बंधित सुझाव
46% OFF
TCL 80 cms (32 inches) V5C Series Full HD Smart QLED Google TV 32V5C
- TCL 80 cms (32 inches) V5C Series Full HD Smart QLED Google TV 32V5C
₹12490₹22990
खरीदिये
46% OFF
TCL 80 cms (32 inches) V4C Series HD Ready Smart QLED Google TV 32V4C, 240 Volts
- TCL 80 cms (32 inches) V4C Series HD Ready Smart QLED Google TV 32V4C
- 240 Volts
₹10990₹20490
खरीदिये
68% OFF
TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55T8C
- TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55T8C
₹34990₹109990
खरीदिये
38% OFF
TCL 80 cms (32 inches) S5KSeries Full HD Smart QLED Google TV 32S5K- 2025 Model
- TCL 80 cms (32 inches) S5KSeries Full HD Smart QLED Google TV 32S5K- 2025 Model
₹14990₹23990
खरीदिये
कम कीमत पर बड़ा फ्रेमलेस स्क्रीन डिस्प्ले खरीदने का मौका ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर मिल रहा है। इन दिनों Realme के बड़े टीवी को खास डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है और इसकी कीमत अब 10 हजार रुपये से कम रह गई है। इसमें HD QLED डिस्प्ले के अलावा Dolby Audio सपोर्ट मिलता है। यह Google TV 5.0 सॉफ्टवेयर ऑफर किया जा रहा है।
सम्बंधित सुझाव
46% OFF
TCL 80 cms (32 inches) V5C Series Full HD Smart QLED Google TV 32V5C
- TCL 80 cms (32 inches) V5C Series Full HD Smart QLED Google TV 32V5C
₹12490₹22990
खरीदिये
46% OFF
TCL 80 cms (32 inches) V4C Series HD Ready Smart QLED Google TV 32V4C, 240 Volts
- TCL 80 cms (32 inches) V4C Series HD Ready Smart QLED Google TV 32V4C
- 240 Volts
₹10990₹20490
खरीदिये
68% OFF
TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55T8C
- TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55T8C
₹34990₹109990
खरीदिये
38% OFF
TCL 80 cms (32 inches) S5KSeries Full HD Smart QLED Google TV 32S5K- 2025 Model
- TCL 80 cms (32 inches) S5KSeries Full HD Smart QLED Google TV 32S5K- 2025 Model
₹14990₹23990
खरीदिये
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर realme TechLife QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition को करीब 60 प्रतिशत की छूट पर लिस्ट किया गया है। इस मॉडल की कीमत अब छूट के बाद 9,999 रुपये दिखाई गई है। हालांकि, इसके अलावा अन्य ऑफर्स का फायदा लिया जा सकता है और इफेक्टिव प्राइस कम रह जाएगा। चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 5 प्रतिशत कैशबैक भी दिया जा रहा है।
अगर आप पुराना डिवाइस एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो 2000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। हालांकि, आप बैंक या एक्सचेंज ऑफर्स में से किसी एक का ही फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।
सम्बंधित सुझाव
57% OFF
TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K
- TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less
- FHD Smart QLED Google TV 50S5K
₹25990₹59990
खरीदिये
48% OFF
NU 80 cm (32 Inches) New 2025 Borderless Series 720p HD QLED Smart Google TV LED32QUGNX
- NU 80 cm (32 Inches) New 2025 Borderless Series 720p HD QLED Smart Google TV LED32QUGNX
₹12499₹23999
खरीदिये
48% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹12999₹24999
खरीदिये
39% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
₹38990₹63900
खरीदिये
21% OFF
Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
- Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Mini-LED Neo-QLED Smart TV QA65QN85FAULXL
₹152990₹193500
खरीदिये
39% OFF
LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
- LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
₹40590₹66290
खरीदिये
46% OFF
Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
- Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
₹43990₹81900
खरीदिये
71% OFF
TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55C61B (Black)
- TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55C61B (Black)
₹34990₹120990
खरीदिये
54% OFF
TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
- TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
₹16490₹35990
खरीदिये
36% OFF
LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
- LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
₹13489₹21240
खरीदिये
ऐसे हैं Realme Smart TV के स्पेसिफिकेशंस
रियलमी डिवाइस में फ्रेमलेस डिजाइन के साथ 32 इंच का QLED HD Ready डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है। इसमें 1GB रैम के साथ 8GB स्टोरेज मिल रहा है। इसमें डुअल स्पीकर्स Dolby Atmos सपोर्ट के साथ मिलता है और इसकी कुल क्षमता 26W की है। इसी साल लॉन्च हुए नए मॉडल में Google TV होने के चलते प्ले स्टोर का सपोर्ट ऑफर किया जा रहा है और ढेरों कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी मिल जाते हैं।
खास बात यह है कि इस टीवी में तीन HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जिससे मल्टिपल डिवाइस कनेक्ट और यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा LAN, RF, AV, ऑप्टिकल, हेडफोन और दो USB पोर्ट्स भी इसका हिस्सा हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।