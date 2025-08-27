आ गया 15000mAh की बैटरी वाला तगड़ा फोन, दुनिया के पहले Chill Fan Phone से भी उठा पर्दा realme reveals a 15000mAh battery smartphone along with a Chill Fan phone, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़realme reveals a 15000mAh battery smartphone along with a Chill Fan phone

आ गया 15000mAh की बैटरी वाला तगड़ा फोन, दुनिया के पहले Chill Fan Phone से भी उठा पर्दा

15000mAh की बैटरी वाला फोन एक बार चार्ज होने पर 5 दिन तक चल जाता है। वहीं, चिल फैन वाला फोन दुनिया का पहला ऐसा फोन है, जिसमें थर्मोइलेक्ट्रिक कूलर ऑफर किया जा रहा है। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 12:56 PM
रियलमी ने 15000mAh की बैटरी वाले फोन से पर्दा उठा दिया है। साथ ही कंपनी ने एक चिल फैन फोन को भी शोकेस किया है। कंपनी के ये नए डिवाइस कॉन्सेप्ट फोन हैं। 15000mAh की बैटरी वाला फोन एक बार चार्ज होने पर 5 दिन तक चल जाता है। वहीं, चिल फैन फोन दुनिया का पहला ऐसा फोन है, जिसमें थर्मोइलेक्ट्रिक कूलर ऑफर किया जा रहा है। यह कूलर फोन के टेंप्रेचर को 6 डिग्री तक कम कर देता है। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

15000mAh की बैटरी वाला फोन

रियलमी का यह फोन 15000mAh की अल्ट्रा-हाई-डेंसिटी बैटरी से लैस है। इसे 100% फुल सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। कंपनी के अनुसार यह फोन इंडस्ट्री-फर्स्ट 1200Wh/L एनर्जी डेंसिटी के साथ आता है, जो इसे अब तक का सबसे अधिक पावर वाला फोन बनाता है। कंपनी के अनुसार यह फोन एक बार फुल चार्ज होने पर ऐवरेज यूज में 5 दिन तक तल जाता है। फोन की बैटरी इतनी पावरफुल है कि आप इस 18 घंटे तक लगातार वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही यह फोन 53 घंटे तक का वीडियो स्ट्रीमिंग ऑफर करता है। फोन अभी कमर्शियली उपलब्ध नहीं हुआ है।

रियलमी का चिल फैन वाला फोन

15000mAh की बैटरी वाले डिवाइस के साथ रियलमी ने अपने Chill Fan Phone को भी शोकेस किया है। यह दुनिया का पहला ऐसा फोन है, जिसमें थर्मोइलेक्ट्रिक कूलर के साथ एक इंटरनल मिनिएचर फैन दिया गया है। फोन में दिया गया यह इंटरनल कूलिंग सिस्टम कोर टेंप्रेचर को 6 डिग्री तक कम कर देता है। गेमर्स को यह फोन खूब पसंद आएगा क्योंकि हेवी गेमिंग के दौरान इसमें ओवरहीटिंग की समस्या आने की संभावना न के बराबर है।

दोनों फोन सेल के लिए कब उपलब्ध होंगे इस बारे में कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, यह माना जा रहा है कि ये फीचर भविष्य में लॉन्च होने वाले डिवाइसेज में ऑफर किए जा सकते हैं।

