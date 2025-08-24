15000mAh की बैटरी वाला जबर्दस्त स्मार्टफोन, 50 घंटे वीडियो स्ट्रीमिंग का मजा realme preparing to launch a phone with 15000mah battery claimed to offer 50 hours of nonstop video streaming, Gadgets Hindi News - Hindustan
15000mAh की बैटरी वाला जबर्दस्त स्मार्टफोन, 50 घंटे वीडियो स्ट्रीमिंग का मजा

कुछ दिन पहले रियलमी ने अपने 10000mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन को टीज किया था। अब कंपनी ने एक और डिवाइस को टीज किया है, जिसकी बैटरी 15000mAh की है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी 50 घंटे तक नॉन-स्टॉप वीडियो स्ट्रीमिंग ऑफर करती है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 10:31 AM
स्मार्टफोन कंपनियां आजकल बैटरी पर काफी फोकस कर रही है। बीते कुछ दिनों में 7000mAh से ज्यादा की बैटरी वाले कई सारे स्मार्टफोन्स की एंट्री हुई है। हालांकि, अब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर बैटरी को और पावरफुल बनाने में लगे हैं। कुछ दिन पहले रियलमी ने अपने 10000mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन को टीज किया था। अब कंपनी ने एक और डिवाइस को टीज किया है, जिसकी बैटरी 15000mAh की है। शेयर किए गए टीजर में दिखाए गए फोन के बैक पैनल पर 15000mAh लिखा हुआ है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी 50 घंटे तक नॉन-स्टॉप वीडियो स्ट्रीमिंग ऑफर करती है।

आमतौर पर बड़ी बैटरी वाले फोन दिखने में काफी हेवी और थिक लगते हैं, लेकिन रियलमी के साथ ऐसा नहीं है। कंपनी ने जो टीडर शेयर किया है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि फोन 15000mAh की बैटरी के बावजूद भी ज्यादा थिक नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में सिलिकॉन-एनोड केमिस्ट्री वाली बैटरी ऑफर करने वाली है। इस फोन को लेकर यूजर्स काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन यह 10000mAh वाले डिवाइस की तरह एक कॉन्सेप्ट फोन है। इस फोन को लॉन्च होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। खास बात है कि कंपनी 27 अगस्त को और भी बहुत कुछ शेयर करने वाली है।

Photo: Gizmochina
जल्द एंट्री करेगा रियलमी 15T

रियलमी का नया फोन Realme 15T जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। लॉन्च से पहले टिपस्टप अभिषेक यादव ने इसके कुछ खास फीचर और स्पेसिफिकेशन को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। टिपस्टर के अनुसार यह फोन 6.5 इंच के फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा।

इसमें कंपनी प्रोसेसर के तौर पर डाइमेंसिटी 6400 मैक्स चिपसेट देने वाली है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा। साथ ही इसमें आपको एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी मिलेगा। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देने वाली है। फोन की बैटरी 7000mAh की होगी।

